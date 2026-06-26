3 bộ suit cưới phong cách quý ông của Văn Thanh

Trong ngày trọng đại, Văn Thanh đầu tư nhiều bộ suit cưới được may đo riêng, chất liệu vải cao cấp. Tại hôn lễ ở Hà Nội hôm 20/6, anh mặc tuxedo đen theo tinh thần hiện đại, chú trọng vào cấu trúc của những đường cắt may.

Trang phục làm từ chất liệu 100% Superfine Merino Wool, đem lại cảm giác mềm và thoáng cho một bộ lễ phục mặc trong nhiều giờ.

Văn Thanh cho biết anh thích những bộ trang phục không phô trương, vừa vặn với vóc dáng, bối cảnh của lễ cưới nhưng vẫn toát lên vẻ kín đáo, sang trọng.

Trước đó, trong hôn lễ tại quê nhà chú rể ở Hải Dương hôm 16/5, Văn Thanh trẻ trung cùng bộ suit màu xám, cũng được may đo riêng.

Thiết kế được tạo nên từ chất liệu vải dệt Italy với bề mặt có chiều sâu, khi lên ảnh sẽ bắt sáng tạo thành nhiều tầng lớp sống động. Thành phần wool pha cashmere cao cấp giúp bộ suit đứng phom nhưng vẫn nhẹ nhàng.

Tại đám cưới ở quê nhà cô dâu ở Nam Định (Ninh Bình cũ), hôm 12/6, Văn Thanh ghi điểm cùng suit khuy chéo phá cách.

Văn Thanh cho rằng sắc xanh navy đậm phù hợp với tính cách tĩnh lặng của anh. Chất liệu của trang phục cũng được tuyển chọn từ những nhà vải Italy có lịch sử lâu đời, nổi bật với phong cách quý ông không phô trương.

Trang phục còn được Văn Thanh sử dụng trong bộ ảnh pre-wedding.

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996. Anh gia nhập CLB Công an Hà Nội vào năm 2023, sau khi kết thúc hợp đồng với HAGL. Hậu vệ người Hải Dương góp công lớn vào chức vô địch V-League 2023 và ngôi á quân Cup các CLB Đông Nam Á 2024 - 2025 của đội bóng ngành công an. Hồi đầu tháng 6, Văn Thanh gia hạn hợp đồng tới năm 2028 với CAHN.

Văn Thanh - Bích Hạnh tìm hiểu nhau từ năm 2023 nhưng tới cuối năm 2024 mới công khai chuyện tình. Người đẹp Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi, là hot gymer. Bích Hạnh hiện làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, kinh doanh.