Đám cưới cầu thủ Văn Thanh, cô dâu công khai có con gái riêng

Sau hôn lễ với cầu thủ Vũ Văn Thanh tối 20/6, Bích Hạnh có chia sẻ đầu tiên về việc công khai con gái riêng.

Theo Bích Hạnh, điều khiến cô trăn trở nhất trước ngày cưới là việc con gái xuất hiện trên sân khấu trước hàng trăm khách mời và sự chú ý của dư luận.

"Trước ngày cưới, mẹ lo mất ăn mất ngủ. Mẹ nghĩ liệu vậy có ổn cho con không, tới mức hình ảnh con trên lễ đường cũng vào trong giấc mơ của mẹ. Mẹ lo em bé của mẹ đọc những thứ tiêu cực rồi buồn", cô viết.

Một trong những khoảnh khắc xúc động tại đám cưới Văn Thanh và Bích Hạnh tối 20/6.

Bích Hạnh cho biết con gái vốn nhút nhát. Vì vậy, việc cô bé đồng ý bước lên sân khấu trao nhẫn cưới cho mẹ và Văn Thanh khiến cô xúc động.

"Mẹ vui vì em bé nhút nhát của mẹ đồng ý mang nhẫn lên sân khấu, dù vừa đi con vừa run", cô viết.

Cô nhắn nhủ con gái hãy tận hưởng tuổi thơ theo cách hồn nhiên nhất và xem gia đình là nơi yêu thương, chở che mỗi khi gặp khó khăn.

Tối 20/6, cầu thủ Vũ Văn Thanh và Bích Hạnh tổ chức hôn lễ tại một khách sạn ở Hà Nội với sự tham dự của người thân, bạn bè và nhiều đồng đội .

Lễ cưới quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam và giới giải trí như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toàn, Hòa Minzy, vợ chồng diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn, Bằng Kiều, Đỗ Duy Nam, Thái Dương, Dũng Hớn… cùng đồng đội của Văn Thanh tại CLB Công an Hà Nội và đội tuyển quốc gia.

Một số hình ảnh trong đám cưới Văn Thanh.

Khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất sau lễ cưới là khi con gái riêng của Bích Hạnh xuất hiện trên sân khấu để trao nhẫn cưới cho bố mẹ.

Sau khi nhận chiếc nhẫn từ cô bé, Văn Thanh chia sẻ: "Cảm ơn con gái đã mở lòng đón nhận ba. Ba hứa sẽ bảo vệ và yêu thương hai mẹ con. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc nhé".

Nam cầu thủ cũng gửi lời nhắn tới Bích Hạnh, cảm ơn cô đã lựa chọn đồng hành cùng mình trong chặng đường mới.

"Cuộc sống hôn nhân sẽ không chỉ có niềm vui mà còn có nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, anh sẽ luôn nắm tay em để cùng nhau đi hết con đường phía trước", anh chia sẻ.

Văn Thanh và Bích Hạnh tìm hiểu từ năm 2023 nhưng đến cuối năm 2024 mới công khai mối quan hệ. Trước hôn lễ tại Hà Nội, họ tổ chức lễ cưới tại quê cô dâu ở Ninh Bình hồi tháng 5 và làm lễ dạm ngõ từ cuối tháng 2.

Vũ Văn Thanh sinh năm 1996, quê Hải Dương. Anh hiện khoác áo CLB Công an Hà Nội và vừa gia hạn hợp đồng với đội bóng đến năm 2028. Bích Hạnh sinh năm 1993, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và thẩm mỹ. Trước khi kết hôn với Văn Thanh, cô từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và làm mẹ đơn thân.