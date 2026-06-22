Nhan sắc vợ hơn 3 tuổi của Văn Thanh

Sau tiệc cưới tại Hà Nội tối 20/6, cặp Văn Thanh - Bích Hạnh được khán giả quan tâm sau khi vợ cầu thủ công khai có con gái riêng. Người đẹp cho biết điều khiến cô lo lắng nhất trước ngày cưới không phải bản thân mình mà là cảm xúc của con khi phải xuất hiện trước đông người và nhận sự quan tâm từ dư luận.

Bài đăng của Bích Hạnh về việc có con gái riêng đang được khán giả quan tâm. Cô dâu sinh năm 1993 chia sẻ nhiều đêm mất ngủ vì sợ con gái đọc bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Vì vậy, khoảnh khắc cô bé bước lên trao nhẫn cưới cho mẹ và Văn Thanh khiến Bích Hạnh xúc động, dấu hiệu cho thấy con đã sẵn sàng đón nhận gia đình mới.

Trong tiệc cưới trước đó, Bích Hạnh khoe sắc với trang phục cúp ngực, phần thân váy được xử lý chất liệu mềm mại, kết hợp khăn voan dài và bó hoa tông trắng kem. Cô chọn phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng trong ngày trọng đại. Trước khi kết hôn với Văn Thanh, cô trải qua đổ vỡ hôn nhân và nhiều năm làm mẹ đơn thân.

Hình ảnh đời thường của Bích Hạnh và Văn Thanh trong phòng tập. Cặp đôi tìm hiểu từ năm 2023 nhưng giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian dài. Đến cuối năm 2024, cả hai công khai mối quan hệ trên mạng xã hội. Bạn gái cầu thủ tuyển Việt Nam gây chú ý nhờ thân hình săn chắc, cơ bụng số 11.

Ngoài công việc kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, Bích Hạnh có gần 170.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Vợ Văn Thanh thường chia sẻ các bộ ảnh thời trang, làm đẹp và phong cách sống, thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình nổi bật.

Bích Hạnh theo đuổi phong cách gợi cảm, duy trì hình ảnh phụ nữ độc lập, vừa kinh doanh vừa chăm sóc con gái. Đây cũng là giai đoạn cô hạn chế chia sẻ đời tư trên mạng xã hội.

Người đẹp sinh năm 1993 thường xuất hiện với hình ảnh nữ tính, sang trọng trong các bộ ảnh thời trang và những dịp đặc biệt. Sau khi công khai chuyện tình với Văn Thanh, cô nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ bóng đá.

Cô có vóc dáng thon gọn nhờ duy trì chế độ tập luyện đều đặn. Bích Hạnh thường đăng tải những hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng và các hoạt động thường ngày bên gia đình, bạn bè.

Hình ảnh đời thường của Bích Hạnh thường nhận được lượng tương tác lớn nhờ nhan sắc nổi bật và gu thời trang đa dạng. Người đẹp kết hợp linh hoạt giữa phong cách thanh lịch, nữ tính với những trang phục hiện đại, tôn vóc dáng.

Sau hơn hai năm gắn bó, Văn Thanh và Bích Hạnh về chung một nhà. Trước lễ cưới tại Hà Nội, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ tại quê cô dâu ở Ninh Bình và làm lễ dạm ngõ từ cuối tháng 2. Sau đám cưới, câu chuyện về con gái riêng của Bích Hạnh cùng lời hứa yêu thương, chăm sóc hai mẹ con của Văn Thanh nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng.