Vũ Văn Thanh đón cô dâu Trần Bích Hạnh bằng siêu xe Rolls-Royce

Hậu vệ Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh đã tổ chức tiệc cưới tại quê cô dâu ở Ninh Bình vào tối 12/5. Tới hôm nay (16/5), cả hai tổ chức đám cưới rình rang vào tại nhà trai. Ngoài ra, cặp đôi dự kiến tổ chức thêm một tiệc cưới khác tại Hà Nội vào ngày 20/6, sau khi mùa giải V.League 1 2025/26 khép lại.

Sáng ngày 16/5, không khí tại tư gia của nàng WAG Trần Bích Hạnh ở Ninh Bình trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi người dân và người hâm mộ đổ xô theo dõi ngày vui của Trần Bích Hạnh và Vũ Văn Thanh. Là một trong những ngôi sao sân cỏ có thu nhập và độ chịu chi thuộc hàng top của bóng đá Việt Nam, Vũ Văn Thanh đã không khiến công chúng thất vọng khi đầu tư dàn xe rước dâu chuẩn "đại gia”.

Dẫn đầu đoàn rước dâu hoành tráng là chiếc siêu xe Rolls-Royce màu đen bóng bẩy, sang trọng có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, được trang trí hoa tươi vô cùng tinh tế. Chú rể Vũ Văn Thanh xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự hồi hộp trong ngày trọng đại của cuộc đời khi bước xuống từ chiếc siêu xe để chuẩn bị đón "nàng về dinh”.

Còn nhớ vào hồi tháng 4 vừa qua, trong màn cầu hôn gây chú ý, ngoài không gian được chuẩn bị công phu bên bờ biển, Vũ Văn Thanh xuất hiện với chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay. Nam cầu thủ đeo mẫu Rolex GMT-Master II thuộc dòng cao cấp của thương hiệu Thụy Sĩ, có giá niêm yết hơn 1,3 tỷ đồng trên website chính hãng.

Được biết, Vũ Văn Thanh đã chọn dựng rạp đám cưới ngay trên sân bóng gắn liền với những ngày đầu theo đuổi đam mê sân cỏ, nằm gần ngay nhà riêng của anh.

Từ xa, khu vực này nổi bật với hệ thống đèn trang trí sáng rực cùng tông trắng chủ đạo. Không gian tiệc cưới được dựng theo phong cách hiện đại với nhà bạt lớn, sân khấu và khu vực đãi tiệc riêng biệt. Những ngày cận lễ, đội ngũ thi công liên tục hoàn thiện hệ thống ánh sáng, âm thanh và trang trí để kịp tiến độ.

Hiện Vũ Văn Thanh thi đấu cho CLB CAHN, trong khi Trần Bích Hạnh được biết đến là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp và thường được cộng đồng mạng gọi với biệt danh "hot girl phòng gym".