Hậu vệ Vũ Văn Thanh cầu hôn bạn gái hot girl trong ngày đặc biệt

Màn cầu hôn lãng mạn như phim

Không chọn những địa điểm ồn ào hay phô trương, chiều ngày 14/4, Vũ Văn Thanh đã tạo dấu ấn bằng một không gian riêng tư bên bờ biển nhân dịp sinh nhật mình (Văn Thanh sinh ngày 14/4/1996). Trong ánh hoàng hôn chuyển dần sang tối, hậu vệ sinh năm 1996 quỳ xuống trao nhẫn đúng khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng, tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa ấn tượng.

Văn Thanh quỳ gối cầu hôn bạn gái Bích Hạnh.

Dòng trạng thái đi kèm cũng khiến nhiều người xúc động: “Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới…”. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều đồng đội và người hâm mộ gửi lời chúc mừng, coi đây là “cái kết viên mãn” cho một chuyện tình kín tiếng nhưng bền bỉ.

Tình yêu kín đáo nhưng đầy chắc chắn

Mối quan hệ giữa Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh bắt đầu được chú ý từ năm 2024, khi cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ anh thi đấu. Đến sinh nhật năm 2025, hậu vệ sinh năm 1996 chính thức công khai bạn gái hot girl.

Dù không ồn ào, cả hai lại cho thấy sự gắn bó sâu sắc khi liên tục xuất hiện cùng nhau trong các dịp đặc biệt như lễ tình nhân, sinh nhật hay các chuyến du lịch riêng. Đáng chú ý, họ thường xuyên xưng hô “vợ - chồng” trên mạng xã hội và thậm chí đặt trạng thái “đã đính hôn” từ trước, như một cách ngầm khẳng định mối quan hệ nghiêm túc.

Trước màn cầu hôn, cộng đồng mạng đã phần nào “đánh hơi” được kế hoạch về chung một nhà của cặp đôi. Đầu tháng 4, Bích Hạnh từng đăng bài tìm kiếm đơn vị thiết kế ly champagne đính đá và trang trí cá nhân hóa – chi tiết thường chỉ xuất hiện trong tiệc cưới. Không lâu sau, cô tiếp tục hỏi ý kiến về các thương hiệu giày cao gót dành cho cô dâu.

Hậu vệ Văn Thanh sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân cùng hot girl Bích Hạnh.

Sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân

Những động thái này khiến nhiều người tin rằng đám cưới chỉ còn là vấn đề thời gian, và màn cầu hôn của Văn Thanh chính là bước xác nhận cuối cùng. Không chỉ dừng ở lời nói, Vũ Văn Thanh còn thể hiện sự nghiêm túc bằng hành động.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội đã mua nhà và để bạn gái đứng tên chung sổ đỏ, điều hiếm thấy với các cầu thủ chuyên nghiệp. Ngoài ra, tiền lương và thưởng hàng tháng của Văn Thanh cũng được chuyển qua tài khoản của Bích Hạnh, cho thấy mức độ tin tưởng rất lớn.

Về phía mình, Trần Bích Hạnh từng chia sẻ: “Ở cạnh anh, tôi chẳng phải đụng tay làm gì cả…”, hé lộ cuộc sống được bạn trai Văn Thanh chăm sóc chu đáo.

Dấu mốc mới giữa lúc sự nghiệp gặp thử thách

Vũ Văn Thanh trưởng thành từ CLB Hoàng Anh Gia Lai, là một trong những hậu vệ cánh toàn diện bậc nhất bóng đá Việt Nam. Anh từng góp công lớn trong kỳ tích Thường Châu của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2018, cũng như giành nhiều danh hiệu khác ở cấp CLB và đội tuyển.

Hiện tại, hậu vệ của Công an Hà Nội đang trong quá trình hồi phục chấn thương cổ chân từ tháng 9/2025. Việc đã trở lại tập luyện mang đến tín hiệu tích cực cho ngày tái xuất. Trong bối cảnh sự nghiệp có phần gián đoạn, tin vui tình cảm càng trở thành nguồn động lực lớn để Văn Thanh hướng tới giai đoạn mới, cả trong và ngoài sân cỏ.