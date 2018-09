U23 Việt Nam đệ tứ ASIAD: Từ giấc mộng U23 châu Á tới bước đại nhảy vọt

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 10:07 AM (GMT+7)

Video nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam ở ASIAD (nguồn BĐTV, Onsport):

Giải U23 châu Á hồi tháng 1, U23 Việt Nam đi đến trận chung kết. Đoàn quân áo đỏ của HLV Park Hang Seo chỉ thất bại vào đúng phút 119 của hiệp phụ. Với thành công tại giải đấu này, NHM kỳ vọng U23 châu Á sẽ là sức bật để thầy trò HLV Park Hang Seo hướng đến thành công tại ASIAD 2018.

U23 Việt Nam tại ASIAD 2018 là sự tiến bộ so với U23 châu Á - đặc biệt về lối chơi

Dù vậy, sau thất bại trong trận tranh huy chương đồng ASIAD 2018, nhiều người hâm mộ vẫn còn tiếc nuối. Và bắt đầu có sự so sánh về thành công của giải U23 châu Á với ASIAD 2018. Tuy nhiên, cần phải nhìn vào thực tế, U23 châu Á không được các đội bóng lớn chú trọng bằng ASIAD 2018. Do vậy, đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang Seo vừa phải đối mặt khó khăn hơn rất nhiều so với hồi tháng 1.

Đương kim vô địch U23 châu Á - U23 Uzbekistan thậm chí còn không lọt đến bán kết như U23 Việt Nam. Cả hai đội vô địch và á quân U23 châu Á đều thua trận bởi cùng một cái tên: U23 Hàn Quốc, nhà vô địch giải đấu. Bởi vậy, đừng tiếc chiếc huy chương đồng, hãy nhìn vào hành trình đầy tự hào mà “Những ngôi sao vàng” đã đi trên đất Indonesia 3 tuần qua.

Có một bước chuyển mình đặc biệt ở U23 Việt Nam, từ U23 châu Á đến ASIAD 2018. Tại giải đấu trên đất Thường Châu (Trung Quốc), HLV Park Hang Seo gần như áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt cho các học trò. Hầu hết các đối thủ mà U23 Việt Nam phải đụng độ, khung thành Bùi Tiến Dũng đều bị bắn phá liên hồi. U23 Việt Nam phải thu mình, co cụm, vất vả chống đỡ.

U23 Việt Nam đụng U23 Hàn Quốc, các học trò của HLV Park Hang Seo chơi đầy nỗ lực

Thế nhưng tại ASIAD 2018, U23 Việt Nam chơi bóng với tâm thế hoàn toàn khác. Bỏ qua 2 trận thắng trước U23 Pakistan và U23 Nepal - đơn giản vì đây là những đối thủ dưới cơ. 5 trận đấu còn lại, U23 Việt Nam đều chơi bóng với tâm thế ngang cơ với đối thủ, ít nhất là về thế trận và thời lượng kiểm soát bóng. Cho dù là U23 Nhật Bản, U23 Bahrain, U23 Syria, U23 Hàn Quốc hay U23 UAE, các học trò của HLV Park Hang Seo đều chơi thứ bóng đá cực kỳ đáng khen ngợi.

Còn nhớ ở giải U23 châu Á, các cầu thủ U23 Việt Nam đều kiểm soát bóng ít hơn, chấp nhận để cho đối thủ dồn ép. Ví như đối đầu U23 Syria. Hồi tháng 1, U23 Việt Nam gặp đội bóng Tây Á này ở lượt cuối vòng bảng. “Những ngôi sao vàng” hoàn toàn bị áp đảo, khung thành Bùi Tiến Dũng 2 lần rung chuyển với những pha dứt điểm trúng khung gỗ.

Ở vòng tứ kết vừa qua, U23 Việt Nam hoàn toàn lột xác, dù vẫn chủ động phòng ngự nhưng theo cách hoàn toàn khác. U23 Việt Nam cầm bóng 50% - ngang bằng đối thủ và luôn sẵn sàng tung những miếng đánh hiểm hóc mỗi khi đối thủ sơ hở. Bàn thắng phút 108 của Văn Toàn chỉ là hệ quả tất yếu của một thế trận hợp lý.

U23 Việt Nam hạ gục U23 Syria một cách xứng đáng, chứ không phải nhờ may mắn

Vì lẽ đó, ASIAD 2018 là U23 Việt Nam phiên bản nâng cấp. Đội bóng của HLV Park Hang Seo cho thấy sự trưởng thành hơn so với giải đấu hồi đầu năm. Thế nên, đừng tiếc chiếc huy chương đồng, khi mà U23 Việt Nam chỉ thua đối thủ trên chấm luân lưu. Điểm đáng mừng là lối chơi của “Những ngôi sao vàng” ngày một cải thiện, hướng đến những thành công trong tương lai.