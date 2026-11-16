Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm - U23 Việt Nam: Từ cậu bé bị lò Lyon loại, trốn vào phòng tắm khóc và sự bứt phá

Cậu bé mê bóng và người cha đặc biệt

Nguyễn Minh Tâm sinh năm 2005 tại TP.HCM. Anh đến với bóng đá từ khá sớm, khoảng 7 tuổi, khi bắt đầu tập luyện tại Thăng Long FC dưới sự hướng dẫn của HLV Nguyễn Thành Nam.

Nguyễn Minh Tâm từng kể rằng khi còn nhỏ, anh rất nghịch và đặc biệt mê bóng. Trong nhà có vật gì có thể sút được là Tâm lại tìm cách đá, nhiều lần làm vỡ đồ. Nhận thấy niềm đam mê của con, bố mẹ quyết định cho Tâm thử sức với bóng đá một cách nghiêm túc.

Nguyễn Minh Tâm là người hùng của U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF.

Người có ảnh hưởng đặc biệt nhất với Nguyễn Minh Tâm chính là bố. Sau này, khi được hỏi thần tượng của mình là ai, tiền đạo HAGL không nhắc tới Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay bất cứ danh thủ nổi tiếng nào mà trả lời giản dị: đó là bố.

Một trong những ký ức Nguyễn Minh Tâm vẫn nhớ là buổi sáng đi thi tuyển bóng đá khi đầu gối bị đau. Người bố đã đi tìm đá để chườm cho con, giúp Tâm có thể tiếp tục tham gia tuyển chọn.

Gia đình cũng chấp nhận thay đổi sinh hoạt để tạo điều kiện cho Nguyễn Minh Tâm theo đuổi bóng đá. Khi việc tập luyện ở Thăng Long FC trở nên quan trọng hơn, bố mẹ Tâm thậm chí chuyển trường cho con từ khu vực quận 5 cũ tới Bình Tân để thuận tiện hơn cho việc đi lại và tập luyện.

Sự hậu thuẫn ấy trở thành điểm tựa lớn trong hành trình sau này của Minh Tâm.

Bị lò Lyon loại và cú sốc đầu đời

Khoảng năm 2017, Nguyễn Minh Tâm được tuyển vào hệ thống đào tạo Lyon TP.HCM. Với một cậu bé mới hơn 10 tuổi, đó là bước tiến lớn và cũng là tín hiệu cho thấy giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp bắt đầu có hình hài.

Tuy nhiên, con đường của Nguyễn Minh Tâm không bằng phẳng.

Trong quá trình tập luyện, anh gặp một số vấn đề chấn thương. Thể chất chưa phát triển hoàn chỉnh khiến việc cạnh tranh trở nên khó khăn hơn. Sau khoảng hai năm, Nguyễn Minh Tâm bị loại vì lý do chuyên môn.

Cú sốc ấy khiến cậu bé khoảng 14 tuổi gần như suy sụp.

HLV Nguyễn Thành Nam từng chia sẻ rằng Nguyễn Minh Tâm khóc rất nhiều, gần như cả tuần. Với một cầu thủ trẻ đã quen với việc ăn tập trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp, bị loại đồng nghĩa với cảm giác giấc mơ bóng đá có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.

Nhưng chính lúc ấy, người thầy cũ Nguyễn Thành Nam lại mở cho Nguyễn Minh Tâm một con đường khác.

Ông gọi Tâm trở lại Thăng Long FC và nói rằng cứ tiếp tục xuống sân tập luyện. Nếu tiến bộ, ông sẽ tìm cách đưa Tâm đi thử việc tại HAGL.

Đó trở thành động lực để Nguyễn Minh Tâm bắt đầu lại từ đầu.

Trong gần nửa năm, anh kiên trì tập riêng, vừa hồi phục thể trạng vừa cải thiện kỹ thuật. Nguyễn Minh Tâm không phải mẫu cầu thủ được đánh giá nổi trội nhất về kỹ thuật khi còn nhỏ, nhưng bù lại là sự bền bỉ và quyết tâm theo đuổi bóng đá.

Sau quãng thời gian ấy, cơ hội tới. Nguyễn Minh Tâm được đưa lên Pleiku thử việc và vượt qua tuyển chọn của HAGL.

Một cánh cửa đóng lại ở Lyon, nhưng một cánh cửa lớn hơn lại mở ra.

Những lần trốn vào phòng tắm để khóc

Gia nhập HAGL đồng nghĩa Nguyễn Minh Tâm phải rời TP.HCM, xa bố mẹ và làm quen với cuộc sống tập trung tại Pleiku.

Với một cầu thủ trẻ, khó khăn không chỉ nằm trên sân bóng.

Nguyễn Minh Tâm từng kể rằng những ngày đầu ở HAGL, mỗi lần đi tắm anh thường ở trong phòng tắm rất lâu, có khi khoảng nửa giờ. Không phải vì tắm lâu mà bởi anh đứng trong đó khóc vì nhớ nhà.

Một cậu bé quen sống bên bố mẹ nay phải xa gia đình hàng trăm cây số, tự chăm sóc bản thân và bước vào môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.

Sau mỗi lần khóc, Nguyễn Minh Tâm lại tự nhủ phải tiếp tục cố gắng. Anh coi bóng đá không chỉ là niềm đam mê mà còn là con đường để trưởng thành, tự lập và sau này có thể báo hiếu bố mẹ.

Những tháng ngày đó góp phần tạo nên một Nguyễn Minh Tâm lì lợm hơn.

Từ bóng đá trẻ tới đội 1 HAGL

Nguyễn Minh Tâm không nổi lên quá sớm. Hành trình của anh diễn ra từng bước.

Ở cấp độ trẻ, tiền đạo sinh năm 2005 bắt đầu gây chú ý mạnh tại giải U21 Quốc gia. Ở vòng loại U21 Quốc gia 2024, Nguyễn Minh Tâm từng ghi tới 4 bàn trong chiến thắng 8-0 của HAGL trước Đắk Lắk.

Tới bán kết, anh tiếp tục ghi bàn vào lưới U21 Quảng Nam, góp phần giúp HAGL tiến vào chung kết và sau đó giành chức vô địch.

Một năm sau, Nguyễn Minh Tâm tiếp tục chứng minh khả năng săn bàn khi giành danh hiệu Vua phá lưới U21 Quốc gia 2025.

Trước khi có chỗ đứng rõ ràng ở đội một HAGL, Nguyễn Minh Tâm cũng từng trải qua những giai đoạn được gửi tới Kon Tum, Long An để tích lũy kinh nghiệm.

Nguyễn Minh Tâm giành ngôi “Vua phá lưới” tại Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: VFF.

Mùa 2024/2025, anh bắt đầu được sử dụng tại V.League. Nguyễn Minh Tâm mới có 4 lần ra sân, trong đó chỉ một trận đá chính và chưa ghi bàn. Đó về cơ bản là mùa giải để làm quen với bóng đá chuyên nghiệp.

Tới mùa 2025/2026, cơ hội xuất hiện nhiều hơn.

Nguyễn Minh Tâm chơi 22 trận tại V.League, có 9 lần đá chính và ghi 3 bàn. Những pha lập công vào lưới SLNA, Nam Định và Ninh Bình giúp tiền đạo trẻ cho thấy anh hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí trong đội hình HAGL.

Đặc biệt, trong chiến thắng 2-1 trước Ninh Bình, Nguyễn Minh Tâm tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương, vượt qua thủ môn Đặng Văn Lâm và ghi bàn. Đó là một trong những dấu ấn đáng kể nhất của anh ở cấp CLB.

Sang mùa 2026/2027, Nguyễn Minh Tâm tiếp tục được trao nhiều cơ hội hơn. Số lần đá chính tăng lên, nhưng bài toán hiệu suất ghi bàn vẫn là điều tiền đạo trẻ cần cải thiện.

Nguyễn Minh Tâm và màn bùng nổ trong màu áo U23 Việt Nam

Điều thú vị là đúng vào thời điểm chưa có nhiều bàn thắng cho HAGL, Nguyễn Minh Tâm lại bùng nổ khi lên U23 Việt Nam dự Gia Lai VTV Cup 2026.

Trong trận gặp U23 Thái Lan, Nguyễn Minh Tâm trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất.

Anh ghi hai bàn thắng, đều bằng đầu.

Ở bàn đầu tiên, Nguyễn Minh Tâm chọn vị trí chính xác trước khi thực hiện cú lắc đầu hiểm hóc. Đến bàn thứ hai, tiền đạo HAGL bay người đánh đầu đầy quyết đoán, cho thấy khả năng không chiến và cảm giác vị trí rất tốt trong vòng cấm.

U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 3-0 và Nguyễn Minh Tâm trở thành tâm điểm.

Sau đó, anh tiếp tục ghi bàn trước U23 Qatar. Kết thúc Gia Lai VTV Cup, Nguyễn Minh Tâm có 3 bàn thắng, đồng thời giành hai giải thưởng cá nhân đáng chú ý là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Từ một cậu bé từng bị loại khỏi lò Lyon, từng khóc vì tưởng phải rời xa bóng đá, rồi lại nhiều lần trốn vào phòng tắm ở Pleiku để khóc vì nhớ bố mẹ, Nguyễn Minh Tâm đã bước từng bước rất dài.

Phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách. Anh chưa phải một chân sút hoàn thiện và hiệu suất ghi bàn tại V.League vẫn cần được cải thiện.

Nhưng hành trình của Nguyễn Minh Tâm cho thấy một điều: có những cầu thủ không đi thẳng tới thành công bằng tài năng nổi bật từ nhỏ. Họ phải vòng qua thất bại, chấn thương, nỗi nhớ nhà và cả những lần bị đánh giá là chưa đủ tốt.

Và đôi khi, chính những lần tưởng như phải dừng lại ấy lại tạo nên sức bật lớn nhất cho một cầu thủ trẻ.