Bầu Đức chi 10 tỷ đồng tiền túi để U23 Việt Nam đá 3 trận

Theo nguồn tin từ Báo Dân Việt, bầu Đức đã chi khoảng 10 tỷ đồng để tổ chức Gia Lai VTV Cup 2026, quy tụ bốn đội tuyển U23 gồm Việt Nam, Qatar, Thái Lan và Singapore. Đây là sân chơi quốc tế có ý nghĩa thiết thực đối với các cầu thủ trẻ, giúp ban huấn luyện có thêm cơ hội kiểm nghiệm lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm trước những nhiệm vụ quan trọng trong tương lai.

Sự đầu tư ấy đã mang lại niềm vui cho ông chủ HAGL khi U23 Việt Nam thi đấu thành công trên sân Pleiku. Dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, đội chủ nhà lần lượt đánh bại U23 Thái Lan 3-0, U23 Singapore 1-0 trước khi hòa U23 Qatar 1-1 ở lượt trận cuối cùng để đăng quang với 7 điểm sau ba trận.

Bầu Đức trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” cho Nguyễn Minh Tâm. Ảnh: HAGL FC.

Đặc biệt, ở cuộc đối đầu U23 Qatar tối 14/11, U23 Việt Nam bị dẫn trước từ phút 20. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Tâm đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 47, giúp đội nhà bảo toàn kết quả có lợi để lên ngôi vô địch. Theo thông tin từ buổi lễ trao giải, Nguyễn Minh Tâm còn giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải với ba bàn thắng, trong khi Cao Văn Bình được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất.

Chứng kiến bàn thắng quan trọng cùng chức vô địch của đội nhà, bầu Đức đã bật khỏi ghế ăn mừng đầy phấn khích. Ông cũng nhận được nhiều lời chúc mừng sau khi giải đấu khép lại thành công.

Đáng chú ý, khoản kinh phí 10 tỷ đồng tổ chức giải đấu lần này chỉ là một phần rất nhỏ so với số tiền mà bầu Đức đã đầu tư cho bóng đá trong hơn hai thập kỷ qua. Năm 2023, ông Đoàn Nguyên Đức từng tiết lộ đã chi khoảng 2.000 tỷ đồng cho bóng đá sau 22 năm gắn bó. Đây là con số cho thấy mức độ đầu tư lâu dài của doanh nhân phố Núi, bất chấp những giai đoạn HAGL gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Một trong những đóng góp nổi bật nhất của bầu Đức chính là quyết định thành lập Học viện HAGL-Arsenal JMG vào năm 2007. Thời điểm ấy, đào tạo trẻ chưa thực sự được nhiều đội bóng Việt Nam chú trọng theo mô hình chuyên nghiệp. Ông Đức đã mạnh dạn hợp tác với Arsenal và JMG, xây dựng cơ sở vật chất, thuê chuyên gia nước ngoài, đồng thời đầu tư cho các cầu thủ từ khi còn nhỏ.

Bầu Đức đã đầu tư rất nhiều cho bóng đá. Ảnh: HAGL FC.

Từ học viện này, những cái tên như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy lần lượt trưởng thành. Họ trở thành nòng cốt của U19 Việt Nam, sau đó đóng góp quan trọng vào hành trình giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Không chỉ đầu tư đào tạo, bầu Đức còn tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu thường xuyên ở V.League, thay vì phải chờ đợi cơ hội. Đây cũng là một trong những lý do HAGL đóng góp nhiều gương mặt cho các đội tuyển quốc gia trong suốt những năm qua.

Vì thế, việc bỏ khoảng 10 tỷ đồng tổ chức Gia Lai VTV Cup 2026 có thể xem là sự tiếp nối triết lý làm bóng đá mà bầu Đức theo đuổi: chấp nhận đầu tư để tạo sân chơi, giúp cầu thủ trưởng thành và đóng góp cho tương lai bóng đá nước nhà.

Với U23 Việt Nam, chức vô địch tại Pleiku không chỉ mang ý nghĩa về danh hiệu mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu tiếp theo, trong đó có SEA Games 34 và VCK U23 châu Á 2028, hướng tới giấc mơ Olympic 2028.