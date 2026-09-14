CLB CAHN chiêu mộ cựu thủ quân Inter Milan - Mauro Icardi?

Rộ tin đồn CLB CAHN muốn chiêu mộ Mauro Icardi

Mới đây, đã xuất hiện thông tin về việc CLB CAHN muốn chiêu mộ tiền đạo Mauro Icardi nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công để bảo vệ thành công chức vô địch V.League và tiến sâu tại đấu trường AFC Champions League Elite. Tuy nhiên, đội bóng ngành công an vẫn chưa lên tiếng xác nhận nguồn tin này.

Hiện tại, Mauro Icardi đang là cầu thủ tự do sau khi chia tay Galatasaray hồi cuối mùa giải năm ngoái. Vì vậy, nếu muốn có chữ ký của tiền đạo người Argentina, đội bóng nào quan tâm đến anh chỉ cần đáp ứng được yêu cầu về mặt lương bổng và thời hạn hợp đồng.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ChatGPT.

Thế nhưng, ngay cả khi nghiêm túc quan tâm tới Mauro Icardi, sẽ không dễ để CLB CAHN có thể thành công trong thương vụ này, bởi theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, chân sút 33 tuổi đang nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB khác như HNK Rijeka, PAOK Thessaloniki, Olympiacos Piraeus, Atletico Mineiro, Elche, Everton, Atletico Platense, Besiktas JK, Real Betis, Benfica, Sao Paulo.

Bên cạnh đó, chuyện lương bổng cũng là rào cản lớn với CLB CAHN nếu họ muốn chiêu mộ Mauro Icardi. Khi còn khoác áo Galatasaray, thu nhập của cựu tuyển thủ Argentina lên tới 6 triệu euro/năm (tương đương 180,405 tỷ đồng/năm). Với việc chưa tìm được bến đỗ mới, nhiều khả năng Icardi sẽ phải giảm đáng kể yêu cầu về tiền lương so với trước nhưng nó cũng gần như nằm ngoài khả năng chi trả của đội bóng ngành công an.

Mauro Icardi là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Sampdoria và được đôn lên đội một năm 2011. Sau khi chia tay đội chủ sân Comunale Luigi Ferraris, anh lần lượt khoác áo Inter Milan, Paris Saint-Germain và Galatasaray. Từ năm 2015-2019, Icardi chính là đội trưởng Inter Milan.

Mauro Icardi sở hữu chiều cao 1m81 và hiện được Transfermarkt định giá 4 triệu euro. Tháng 12/2018, anh từng có giá lên tới 100 triệu euro. Thời kỳ đỉnh cao phong độ, tiền đạo sinh năm 1993 được đánh giá là một trong những cây săn bàn xuất sắc nhất châu Âu.

Theo Transfermarkt, Mauro Icardi đã thi đấu tổng cộng 517 trận ở cấp độ CLB, ghi 280 bàn và thực hiện 68 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Từ năm 2013-2018, anh có 8 lần ra sân trong màu áo ĐT Argentina, ghi 1 bàn thắng.