HLV Văn Sỹ Sơn tuyên bố kỷ luật cầu thủ Việt kiều Karim Trần Phi Long

Karim Trần Phi Long biểu diễn không đúng lúc, HLV Văn Sỹ Sơn tuyên bố sẽ kỷ luật

Trong trận đấu với Bắc Ninh FC thuộc vòng 1 V.League 2026/2027 trên sân Vinh, Karim Trần Phi Long được HLV Văn Sỹ Sơn tung vào sân ở phút 60 nhằm làm mới hành lang cánh của SLNA. Hơn 30 phút hiện diện trên sân, cầu thủ Việt kiều Pháp phần nào cho thấy những phẩm chất giúp anh nhận được cơ hội khoác áo đội bóng xứ Nghệ, đặc biệt là tốc độ, sự tự tin khi cầm bóng và khả năng xử lý kỹ thuật trong những tình huống đối mặt.

Karim Trần Phi Long không ngần ngại nhận bóng sát đường biên, chủ động tìm cách vượt qua đối phương và tích cực tham gia vào các pha lên bóng của SLNA. Phút 87, anh có pha khống chế bóng bằng ngực rồi dứt điểm về góc xa, đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Karim Trần Phi Long trong màu áo SLNA. Ảnh: SLNA FC.

Tuy nhiên, ở những phút cuối trận, Karim Trần Phi Long lại thực hiện một pha xử lý mang tính biểu diễn với động tác kỹ thuật khá cầu kỳ. Điều này lập tức khiến HLV Văn Sỹ Sơn không hài lòng, nhất là trong bối cảnh SLNA chỉ đang dẫn đối thủ với cách biệt một bàn.

““Thắng thì tất nhiên tôi vui, nhưng vấn đề kỷ luật thì tôi vẫn phải xử lý. Tôi không thể để cầu thủ có hành động coi thường đối phương, bởi đó là sự thiếu tôn trọng”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Nhà cầm quân xứ Nghệ khẳng định vấn đề không nằm ở việc Karim Trần Phi Long sử dụng kỹ thuật, mà ở thời điểm và hoàn cảnh cầu thủ lựa chọn để thực hiện động tác đó. Ông cho rằng cầu thủ phải biết kiểm soát cách chơi và đặt sự tôn trọng đối thủ lên hàng đầu.

“Vì vậy, với những gì Karim Trần Phi Long đã thể hiện, tôi sẽ phải kỷ luật và trừ điểm. Tôi không thể để cầu thủ có hành động coi thường đối phương, bởi đó là sự thiếu tôn trọng”, HLV Văn Sỹ Sơn tuyên bố.

Theo ông, bóng đá là môn thể thao có hàng vạn người theo dõi và mọi hành động của cầu thủ trên sân đều có thể tạo ra những tác động nhất định. “Có thể chúng ta thắng thì người xem sẽ bỏ qua, nhưng với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là phải tôn trọng đối thủ”, HLV Văn Sỹ Sơn nhấn mạnh.

Karim Trần Phi Long chủ yếu thi đấu trong môi trường bóng đá nghiệp dư tại Pháp trước khi có cơ hội đến Việt Nam và khoác áo SLNA. Kỹ thuật, sự táo bạo và khả năng tạo đột biến là những điểm mạnh của cầu thủ Việt kiều này, nhưng theo HLV Văn Sỹ Sơn, để trưởng thành hơn, Karim Trần Phi Long cũng cần học cách sử dụng những phẩm chất ấy đúng thời điểm và đúng hoàn cảnh. Pha bóng cuối trận vì thế có thể trở thành một bài học đáng nhớ đối với tiền vệ trẻ trong hành trình khẳng định mình tại bóng đá Việt Nam.