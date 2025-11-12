Kết quả U22 Hàn Quốc - U22 Uzbekistan: 2 đòn định đoạt hiệp 2 (Panda Cup)

U22 Hàn Quốc đã thắng U22 Uzbekistan 3-1 trong trận giao hữu tháng 3 năm nay diễn ra ở giải CFA Team China, do đó đội tuyển này vẫn được đánh giá là đội mạnh hơn ở trận đấu mới đây. Tuy nhiên U22 Uzbekistan tổ chức thế trận phòng ngự khá chặt chẽ và đã gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Hàn Quốc.

U22 Uzbekistan (áo trắng) chỉ duy trì được thế cân bằng tới hết hiệp 1

Dưới sự chỉ huy của tiền vệ đội trưởng 19 tuổi Dilshod Abdullaev đang khoác áo CLB hàng đầu Pakhtakor, U22 Uzbekistan đã phong tỏa được các mũi nhọn U22 Hàn Quốc dù đội tuyển Đông Bắc Á liên tục hãm thành và dùng nhiều đường bóng dài vào vòng cấm. U22 Uzbekistan giữ được tỷ số 0-0 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Tuy nhiên hiệp 2 U22 Hàn Quốc gia tăng sức ép lớn hơn nữa và phút 56 họ đã có bàn mở tỷ số, tiền đạo Jung Seung Bae của Suwon FC cắt từ cánh phải vào và kết thúc một pha phối hợp nhanh vào vòng cấm đối phương. Có được bàn thắng, U22 Hàn Quốc chơi chậm và giữ bóng, trong khi U22 Uzbekistan buộc phải thay người để tổ chức tấn công.

Tuy nhiên U22 Uzbekistan không có nhiều cơ hội tạo được, đáng kể nhất là một cú đá từ xa của Nurlan Ibraimov nhưng không thắng được thủ môn Hàn Quốc. Đến phút 88, dự bị Kim Hyun Jun của U22 Hàn Quốc ấn định tỷ số 2-0 để mang lại chiến thắng chung cuộc.

Sau trận đấu này, U22 Uzbekistan sẽ đối đầu U22 Việt Nam ở lượt đấu kế tiếp, trong khi U22 Hàn Quốc đối đầu U22 Trung Quốc.

Tỷ số trận đấu: U22 Hàn Quốc 2-0 U22 Uzbekistan (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn: Jung Seung Bae 56', Kim Hyun Jun 88'

Đội hình xuất phát:

U22 Hàn Quốc: Moon Hyunho, Jung Seung Bae, Jang Seok Hwan, Jeong Jae Sang, Kang Seong Jin, Kim Do Hyun, Kim Dong Jin, Kim Han Seo, Lee Geon Hee, Park Jun Seo, Shin Min Ha.

U22 Uzbekistan: Murkaev, Khamidov, Khayrullaev, Tukhsanov, Rahimov, Rejabaliev, Tulkunbekov, Karimov, Abdullaev, Ibraimov, Haydarov.