Kết quả U22 Hàn Quốc - U22 Uzbekistan: 2 đòn định đoạt hiệp 2 (Panda Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nga vs Peru
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Peru - PER Peru
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Kết quả U22 Hàn Quốc - U22 Uzbekistan: 2 đòn định đoạt hiệp 2 (Panda Cup)

Sự kiện: Đội tuyển Hàn Quốc
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Panda Cup 2025) U22 Hàn Quốc đã thắng U22 Uzbekistan cách biệt 2 bàn cách đây hơn nửa năm cũng tại Trung Quốc.

U22 Hàn Quốc đã thắng U22 Uzbekistan 3-1 trong trận giao hữu tháng 3 năm nay diễn ra ở giải CFA Team China, do đó đội tuyển này vẫn được đánh giá là đội mạnh hơn ở trận đấu mới đây. Tuy nhiên U22 Uzbekistan tổ chức thế trận phòng ngự khá chặt chẽ và đã gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Hàn Quốc.

U22 Uzbekistan (áo trắng) chỉ duy trì được thế cân bằng tới hết hiệp 1

U22 Uzbekistan (áo trắng) chỉ duy trì được thế cân bằng tới hết hiệp 1

Dưới sự chỉ huy của tiền vệ đội trưởng 19 tuổi Dilshod Abdullaev đang khoác áo CLB hàng đầu Pakhtakor, U22 Uzbekistan đã phong tỏa được các mũi nhọn U22 Hàn Quốc dù đội tuyển Đông Bắc Á liên tục hãm thành và dùng nhiều đường bóng dài vào vòng cấm. U22 Uzbekistan giữ được tỷ số 0-0 sau khi hiệp 1 kết thúc.

Tuy nhiên hiệp 2 U22 Hàn Quốc gia tăng sức ép lớn hơn nữa và phút 56 họ đã có bàn mở tỷ số, tiền đạo Jung Seung Bae của Suwon FC cắt từ cánh phải vào và kết thúc một pha phối hợp nhanh vào vòng cấm đối phương. Có được bàn thắng, U22 Hàn Quốc chơi chậm và giữ bóng, trong khi U22 Uzbekistan buộc phải thay người để tổ chức tấn công.

Tuy nhiên U22 Uzbekistan không có nhiều cơ hội tạo được, đáng kể nhất là một cú đá từ xa của Nurlan Ibraimov nhưng không thắng được thủ môn Hàn Quốc. Đến phút 88, dự bị Kim Hyun Jun của U22 Hàn Quốc ấn định tỷ số 2-0 để mang lại chiến thắng chung cuộc.

Sau trận đấu này, U22 Uzbekistan sẽ đối đầu U22 Việt Nam ở lượt đấu kế tiếp, trong khi U22 Hàn Quốc đối đầu U22 Trung Quốc.

Tỷ số trận đấu: U22 Hàn Quốc 2-0 U22 Uzbekistan (hiệp 1: 0-0). 

Ghi bàn: Jung Seung Bae 56', Kim Hyun Jun 88'

Đội hình xuất phát: 

U22 Hàn Quốc: Moon Hyunho, Jung Seung Bae, Jang Seok Hwan, Jeong Jae Sang, Kang Seong Jin, Kim Do Hyun, Kim Dong Jin, Kim Han Seo, Lee Geon Hee, Park Jun Seo, Shin Min Ha.

U22 Uzbekistan: Murkaev, Khamidov, Khayrullaev, Tukhsanov, Rahimov, Rejabaliev, Tulkunbekov, Karimov, Abdullaev, Ibraimov, Haydarov.

8

Lào - Việt Nam 19.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Lào
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 19:00 ngày 19/11
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Miệt mài đi tìm bàn thắng (Panda Cup)
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Miệt mài đi tìm bàn thắng (Panda Cup)

(Panda Cup) U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc đang nỗ lực tấn công, hòng tìm kiếm bàn thắng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/11/2025 17:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Hàn Quốc Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN