U20 nữ Việt Nam - Bangladesh: Cơ hội cuối cùng để đi tiếp

Phải thắng Bangladesh

Trận thua đậm 1-4 trước U20 nữ Thái Lan ở lượt đấu thứ 2 đã khiến Việt Nam tiếp tục giậm chân ở vị trí cuối bảng A, đánh mất vé vào tứ kết dành cho đội nhất hoặc nhì bảng.

Lúc 20 giờ ngày hôm nay 7-4, thầy trò HLV Okiyama Masahiko phải thắng Bangladesh, đồng thời chờ đợi kết quả tại 2 bảng đấu còn lại nhằm hướng đến suất đi tiếp cho đại diện xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Về cơ bản, các cô gái trẻ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ Nam Á nhờ nền tảng kỹ thuật và khả năng tổ chức lối chơi kỷ luật. Dù vậy, thất bại nặng nề trước chủ nhà Thái Lan đã phơi bày không ít vấn đề, đặc biệt ở hệ thống phòng ngự.

Những sai sót trong khâu kèm người, chống phản công và duy trì cự ly đội hình khiến khung thành của thủ môn Lê Thị Thu liên tục rơi vào tình trạng báo động. Điểm sáng hiếm hoi là tinh thần thi đấu khi những nữ "chiến binh sao vàng" vẫn tìm được bàn rút ngắn tỉ số và phần nào cải thiện thế trận trong hiệp 2.

Cần thắng với cách biệt lớn

U20 nữ Bangladesh, ở lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi châu lục, khẳng định họ không phải đối thủ dễ vượt qua. Chạm trán ứng cử viên vô địch Trung Quốc ở lượt thứ 2, đại diện Nam Á chủ động lùi sâu đội hình để không bị vỡ trận.

Xuyên suốt hiệp 1, những chân sút của quốc gia tỉ dân gần như bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của thủ thành Mile Akter, cũng là người gác đền của tuyển nữ Bangladesh tại Asian Cup 2026 ở Úc. Dù không tạo ra nhiều cơ hội và phải nhận 2 bàn thua sau giờ nghỉ, đội bóng Nam Á vẫn cho thấy sự tiến bộ đáng kể.

Trước đó, họ cũng tạo ra nhiều khó khăn cho U20 nữ Thái Lan ở lượt đầu. Bangladesh chỉ cần 4 cú sút để ghi 2 bàn, còn đại diện chủ nhà phải dứt điểm đến 22 lần mới có thể lội ngược dòng thành công.

Tính đến hiện tại, cầu thủ duy nhất lập công cho U20 nữ Bangladesh là Mosammat Sagorika. Tiền đạo trẻ này đã khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2024, là một trong những niềm hy vọng hàng đầu cho bóng đá nữ Bangladesh.

Trên lý thuyết, thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ từ Nam Á. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ những nữ "chiến binh sao vàng" cần thắng với cách biệt lớn để tạo lợi thế về hiệu số trước đại diện xếp hạng 3 tại 2 bảng đấu còn lại. Điều quan trọng nhất với U20 nữ Việt Nam ở trận gặp Bangladesh là hạn chế sai lầm và tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn.

Ở bảng B và C, Uzbekistan, Jordan, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ đều chưa có điểm nào. Đặc biệt, hiệu số của 4 đại diện này hiện kém hơn Việt Nam. Nếu trận Uzbekistan đấu Jordan hay trận Đài Bắc Trung Hoa chạm trán Ấn Độ kết thúc với tỉ số sít sao hoặc bất phân thắng bại, cơ hội vào tứ kết sẽ rộng mở hơn cho đoàn quân HLV Okiyama Masahiko.