Lịch thi đấu bóng đá nữ U20 châu Á, lịch ĐT nữ U20 Việt Nam mới nhất
Lịch thi đấu VCK (vòng chung kết) U20 nữ châu Á 2026 diễn ra từ 1-18/4 tại Thái Lan, quy tụ 12 đội mạnh. Tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A, cạnh tranh suất vào tứ kết và hướng tới vé World Cup.
Giải AFC U-20 Women's Asian Cup 2026 (vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á 2026) diễn ra từ 1-18/4/2026 tại Thái Lan với 12 đội tham dự.
Các đội chia thành 3 bảng, chọn 8 đội vào tứ kết (3 nhất, 3 nhì và 2 đội hạng ba tốt nhất). Từ vòng knock-out, các trận hòa sẽ đá hiệp phụ và luân lưu.
Đương kim vô địch là Triều Tiên, trong khi tuyển Việt Nam góp mặt với tư cách đội nhất vòng loại.
4 đội vào bán kết sẽ giành vé dự FIFA U-20 Women's World Cup 2026, diễn ra vào tháng 9 tại Ba Lan.
Lịch thi đấu vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - U20 Asian Cup 2026
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Bảng
|
Trực tiếp
|
Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - lượt trận cuối vòng bảng
|
07/04
20:00
|
Nữ U20 Thái Lan
|
Nữ U20 Trung Quốc
|
A
|
TV360
|
07/04
20:00
|
Nữ U20 Việt Nam
|
Nữ U20 Bangladesh
|
A
|
TV360
|
08/04
16:00
|
Nữ U20 Đài Loan (Trung Quốc)
|
Nữ U20 Ấn Độ
|
B
|
TV360
|
08/04
16:00
|
Nữ U20 Nhật Bản
|
Nữ U20 Úc
|
B
|
TV360
|
08/04
20:00
|
Nữ U20 Triều Tiên
|
Nữ U20 Hàn Quốc
|
C
|
TV360
|
08/04
20:00
|
Nữ U20 Uzbekistan
|
Nữ U20 Jordan
|
C
|
TV360
|
Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - tứ kết
|
11/04
16:00
|
Nhất bảng A
|
Hạng ba bảng B/C
|
TK1
|
TV360
|
11/04
20:00
|
Nhất bảng C
|
Hạng ba bảng A/B
|
TK2
|
TV360
|
12/04
16:00
|
Nhì bảng A
|
Nhì bảng B
|
TK3
|
TV360
|
12/04
20:00
|
Nhất bảng B
|
Nhì bảng C
|
TK4
|
TV360
|
Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - bán kết
|
15/04
16:00
|
Thắng TK1
|
Thắng TK2
|
BK1
|
TV360
|
15/04
20:00
|
Thắng TK3
|
Thắng TK4
|
BK2
|
TV360
|
Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - chung kết
|
18/04
18:00
|
Thắng BK1
|
Thắng BK2
|
CK
|
TV360
|
Kết quả các trận đã đấu
|
Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - lượt trận 2 vòng bảng
|
04/04
16:00
|
Nữ U20 Bangladesh
|
0-2
|
Nữ U20 Trung Quốc
|
A
|
TV360
|
04/04
20:00
|
Nữ U20 Việt Nam
|
1-4
|
Nữ U20 Thái Lan
|
A
|
TV360
|
05/04
16:00
|
Nữ U20 Ấn Độ
|
0-5
|
Nữ U20 Úc
|
B
|
TV360
|
05/04
16:00
|
Nữ U20 Jordan
|
1-2
|
Nữ U20 Hàn Quốc
|
B
|
TV360
|
05/04
20:00
|
Nữ U20 Đài Loan (Trung Quốc)
|
0-2
|
Nữ U20 Nhật Bản
|
C
|
TV360
|
05/04
20:00
|
Nữ U20 Uzbekistan
|
0-6
|
Nữ U20 Triều Tiên
|
C
|
TV360
|
Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - lượt trận 1 vòng bảng
|
01/04
16:00
|
Nữ U20 Trung Quốc
|
3-0
|
Nữ U20 Việt Nam
|
A
|
TV360
|
01/04
20:00
|
Nữ U20 Thái Lan
|
3-2
|
Nữ U20 Bangladesh
|
A
|
TV360
|
02/04
16:00
|
Nữ U20 Úc
|
5-0
|
Nữ U20 Đài Loan (Trung Quốc)
|
B
|
TV360
|
02/04
16:00
|
Nữ U20 Hàn Quốc
|
2-0
|
Nữ U20 Uzbekistan
|
B
|
TV360
|
02/04
20:00
|
Nữ U20 Nhật Bản
|
6-0
|
Nữ U20 Ấn Độ
|
C
|
TV360
|
02/04
20:00
|
Nữ U20 Triều Tiên
|
8-0
|
Nữ U20 Jordan
|
C
|
TV360
Giải U20 nữ châu Á 2026 liên tục cập nhật các trận cầu hấp dẫn, phản ánh cục diện cạnh tranh quyết liệt giữa các đội trong cuộc đua giành vé vào vòng...
-06/04/2026 02:40 AM (GMT+7)