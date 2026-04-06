Kết quả bóng đá nữ U20 châu Á, kết quả nữ U20 Việt Nam mới nhất

Sự kiện: U20 Việt Nam

Giải U20 nữ châu Á 2026 liên tục cập nhật các trận cầu hấp dẫn, phản ánh cục diện cạnh tranh quyết liệt giữa các đội trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Giải AFC U-20 Women's Asian Cup 2026 (vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á 2026) diễn ra từ 1-18/4/2026 tại Thái Lan với 12 đội tham dự.

Các đội chia thành 3 bảng, chọn 8 đội vào tứ kết (3 nhất, 3 nhì và 2 đội hạng ba tốt nhất). Từ vòng knock-out, các trận hòa sẽ đá hiệp phụ và luân lưu. 

Đương kim vô địch là Triều Tiên, trong khi tuyển Việt Nam góp mặt với tư cách đội nhất vòng loại.

4 đội vào bán kết sẽ giành vé dự FIFA U-20 Women's World Cup 2026, diễn ra vào tháng 9 tại Ba Lan.

Kết quả thi đấu vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - U20 Asian Cup 2026

Thời gian

Trận đấu/Kết quả

Bảng

Trực tiếp

Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - lượt trận 1 vòng bảng

01/04

16:00

Nữ U20 Trung Quốc

3-0

Nữ U20 Việt Nam

A

TV360

01/04

20:00

Nữ U20 Thái Lan

3-2

Nữ U20 Bangladesh

A

TV360

02/04

16:00

Nữ U20 Úc

5-0

Nữ U20 Đài Loan (Trung Quốc)

B

TV360

02/04

16:00

Nữ U20 Hàn Quốc

2-0

Nữ U20 Uzbekistan

B

TV360

02/04

20:00

Nữ U20 Nhật Bản

6-0

Nữ U20 Ấn Độ

C

TV360

02/04

20:00

Nữ U20 Triều Tiên

8-0

Nữ U20 Jordan

C

TV360

Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - lượt trận 2 vòng bảng

04/04

16:00

Nữ U20 Bangladesh

0-2

Nữ U20 Trung Quốc

A

TV360

04/04

20:00

Nữ U20 Việt Nam

1-4

Nữ U20 Thái Lan

A

TV360

05/04

16:00

Nữ U20 Ấn Độ

0-5

Nữ U20 Úc

B

TV360

05/04

16:00

Nữ U20 Jordan

1-2

Nữ U20 Hàn Quốc

B

TV360

05/04

20:00

Nữ U20 Đài Loan (Trung Quốc)

0-2

Nữ U20 Nhật Bản

C

TV360

05/04

20:00

Nữ U20 Uzbekistan

0-6

Nữ U20 Triều Tiên

C

TV360

Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - lượt trận cuối vòng bảng

07/04

20:00

Nữ U20 Thái Lan

Nữ U20 Trung Quốc

A

TV360

07/04

20:00

Nữ U20 Việt Nam

Nữ U20 Bangladesh

A

TV360

08/04

16:00

Nữ U20 Đài Loan (Trung Quốc)

Nữ U20 Ấn Độ

B

TV360

08/04

16:00

Nữ U20 Nhật Bản

Nữ U20 Úc

B

TV360

08/04

20:00

Nữ U20 Triều Tiên

Nữ U20 Hàn Quốc

C

TV360

08/04

20:00

Nữ U20 Uzbekistan

Nữ U20 Jordan

C

TV360

Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - tứ kết

11/04

16:00

Nhất bảng A

Hạng ba bảng B/C

TK1

TV360

11/04

20:00

Nhất bảng C

Hạng ba bảng A/B

TK2

TV360

12/04

16:00

Nhì bảng A

Nhì bảng B

TK3

TV360

12/04

20:00

Nhất bảng B

Nhì bảng C

TK4

TV360

Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - bán kết

15/04

16:00

Thắng TK1

Thắng TK2

BK1

TV360

15/04

20:00

Thắng TK3

Thắng TK4

BK2

TV360

Vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - chung kết

18/04

18:00

Thắng BK1

Thắng BK2

CK

TV360

 

Lịch thi đấu bóng đá nữ U20 châu Á, lịch ĐT nữ U20 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu VCK (vòng chung kết) U20 nữ châu Á 2026 diễn ra từ 1-18/4 tại Thái Lan, quy tụ 12 đội mạnh. Tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A, cạnh...

