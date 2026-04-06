Kết quả bóng đá nữ U20 châu Á, kết quả nữ U20 Việt Nam mới nhất

Giải AFC U-20 Women's Asian Cup 2026 (vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á 2026) diễn ra từ 1-18/4/2026 tại Thái Lan với 12 đội tham dự.

Các đội chia thành 3 bảng, chọn 8 đội vào tứ kết (3 nhất, 3 nhì và 2 đội hạng ba tốt nhất). Từ vòng knock-out, các trận hòa sẽ đá hiệp phụ và luân lưu.

Đương kim vô địch là Triều Tiên, trong khi tuyển Việt Nam góp mặt với tư cách đội nhất vòng loại.

4 đội vào bán kết sẽ giành vé dự FIFA U-20 Women's World Cup 2026, diễn ra vào tháng 9 tại Ba Lan.

Kết quả thi đấu vòng chung kết bóng đá nữ U20 châu Á - U20 Asian Cup 2026