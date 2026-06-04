U19 Việt Nam sở hữu đội hình rẻ hơn cả U19 Đông Timor

U19 Việt Nam sở hữu đội hình đắt thứ 7 giải U19 Đông Nam Á 2026

Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, U19 Australia sở hữu đội hình đắt nhất giải U19 Đông Nam Á 2026 với tổng giá trị 2,65 triệu euro. Đứng thứ 2 là U19 Myanmar với giá 885.000 euro. Vị trí thứ 3 thuộc về U19 Thái Lan với giá 400.000 euro.

Tiếp theo lần lượt là U19 Indonesia (360.000 euro), U19 Singapore (55.000 euro), U19 Đông Timor (45.000 euro) và U19 Việt Nam (25.000 euro). U19 Malaysia, U19 Brunei, U19 Campuchia và U19 Philippines không được định giá.

U19 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở giải U19 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF.

Cầu thủ duy nhất của U19 Việt Nam được định giá là tiền vệ trung tâm Nguyễn Văn Khánh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với giá 25.000 euro.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam thiếu vắng khá nhiều trụ cột như trung vệ Quang Kiệt, hậu vệ Lê Khả Đức, tiền vệ cánh Lê Văn Thuận, tiền đạo Trần Gia Bảo, tiền vệ Nguyễn Công Phương…

Đồng thời, những cầu thủ Việt kiều như Antonio Moric, Gavin Turner, Simon Vu, Khoa Ngo, Lee Williams hay Lenn Minh Trần đều vắng mặt vì bận thi đấu ở CLB hay chưa có quốc tịch.

Ở giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng với chủ nhà U19 Indonesia, U19 Đông Timor và U19 Myanmar. Trong trận ra quân hôm 1/6 vừa qua, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đại thắng 3-0 trước U19 Đông Timor và đang chia sẻ vị trí dẫn đầu khi cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng giống U19 Indonesia.

Ngày 4/6 tới, U19 Việt Nam chạm trán U19 Myanmar. Sau đó 3 ngày, các "Chiến binh Sao vàng" đụng độ U19 Indonesia.