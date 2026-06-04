Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hàn Quốc vs El Salvador
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo El Salvador - SLV El Salvador
-
Thụy Điển vs Greece
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Tây Ban Nha vs Iraq
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Pháp vs Côte d'Ivoire
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Singapore vs Trung Quốc
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Thái Lan vs Kuwait
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Indonesia vs Oman
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Oman - OMA Oman
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

U19 Việt Nam sở hữu đội hình rẻ hơn cả U19 Đông Timor

Sự kiện: U19 Việt Nam

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam chỉ đứng thứ 7 trong danh sách những đội tuyển sở hữu đội hình đắt giá nhất.

U19 Việt Nam sở hữu đội hình đắt thứ 7 giải U19 Đông Nam Á 2026

Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, U19 Australia sở hữu đội hình đắt nhất giải U19 Đông Nam Á 2026 với tổng giá trị 2,65 triệu euro. Đứng thứ 2 là U19 Myanmar với giá 885.000 euro. Vị trí thứ 3 thuộc về U19 Thái Lan với giá 400.000 euro.

Tiếp theo lần lượt là U19 Indonesia (360.000 euro), U19 Singapore (55.000 euro), U19 Đông Timor (45.000 euro) và U19 Việt Nam (25.000 euro). U19 Malaysia, U19 Brunei, U19 Campuchia và U19 Philippines không được định giá.

U19 Việt Nam sở hữu đội hình rẻ hơn cả U19 Đông Timor - 1

U19 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ ở giải U19 Đông Nam Á 2026. Ảnh: VFF.

Cầu thủ duy nhất của U19 Việt Nam được định giá là tiền vệ trung tâm Nguyễn Văn Khánh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với giá 25.000 euro.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam thiếu vắng khá nhiều trụ cột như trung vệ Quang Kiệt, hậu vệ Lê Khả Đức, tiền vệ cánh Lê Văn Thuận, tiền đạo Trần Gia Bảo, tiền vệ Nguyễn Công Phương…

Đồng thời, những cầu thủ Việt kiều như Antonio Moric, Gavin Turner, Simon Vu, Khoa Ngo, Lee Williams hay Lenn Minh Trần đều vắng mặt vì bận thi đấu ở CLB hay chưa có quốc tịch.

Ở giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng với chủ nhà U19 Indonesia, U19 Đông Timor và U19 Myanmar. Trong trận ra quân hôm 1/6 vừa qua, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đại thắng 3-0 trước U19 Đông Timor và đang chia sẻ vị trí dẫn đầu khi cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng giống U19 Indonesia.

Ngày 4/6 tới, U19 Việt Nam chạm trán U19 Myanmar. Sau đó 3 ngày, các "Chiến binh Sao vàng" đụng độ U19 Indonesia.

Chưa thật sự yên tâm về U19 Việt Nam
Chưa thật sự yên tâm về U19 Việt Nam

Chiến thắng 3-0 trước U19 Timor-Leste giúp U19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 16:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
U19 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN