Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Congo DR vs Đan Mạch
Logo Congo DR - COD Congo DR
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Hà Lan vs Algeria
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Luxembourg vs Italy
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Ba Lan vs Nigeria
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Hàn Quốc vs El Salvador
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo El Salvador - SLV El Salvador
-
Thụy Điển vs Greece
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Tây Ban Nha vs Iraq
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Pháp vs Côte d'Ivoire
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Singapore vs Trung Quốc
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Thái Lan vs Kuwait
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Indonesia vs Oman
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Oman - OMA Oman
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

U19 Việt Nam tự tin hạ Myanmar, sớm lấy vé bán kết

Sự kiện: U19 Việt Nam

U19 Việt Nam tự tin hạ gục U19 Myanmar ở lượt trận thứ 2 bảng A, sớm giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026.

U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi dễ dàng đánh bại U19 Timor Leste 3-0. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà HLV Yutaka Ikeuchi vẫn còn một số điều chưa thực sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò. 

Thứ nhất, U19 Việt Nam dù chiếm hoàn toàn thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ có duy nhất một tiền đạo là Công Hậu ghi bàn (hat-trick). Điều này cho thấy hàng công của U19 Việt Nam có dấu hiệu phụ thuộc vào 1-2 mũi nhọn, chưa có những phương án tấn công đa dạng, biến hóa.

U19 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi.

U19 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi.

Tiếp đến, đối thủ của U19 Việt Nam chỉ là U19 Timor Leste bị đánh giá yếu nhất bảng đấu, vì thế chiến thắng của các cầu thủ áo đỏ chưa thể có sự đánh giá đúng về sức mạnh. Nếu gặp những đối thủ "cứng" hơn, khi đó U19 Việt Nam mới bộc lộ hạn chế của mình.

Tuy nhiên, một chiến thắng đậm trong ngày ra quân mang nhiều ý nghĩa với U19 Việt Nam. Ngoài 3 điểm làm vốn, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi có tâm tâm lý tốt trước lượt trận thứ 2 bảng A, gặp U19 Myanmar. Đây là trận đấu khó khăn hơn, nhưng cửa thắng vẫn nghiêng về Công Hậu và các đồng đội.

Ở trận ra quân, U19 Myanmar thúc thủ 0-3 trước chủ nhà U19 Indonesia. Ở trận đấu này, rất bất ngờ khi U19 Myanmar lại là đội chơi ép sân trong khoảng nửa thời gian hiệp 1, tuy nhiên sau khi phải nhận bàn thua, các cầu thủ trẻ Myanmar liên tiếp mắc sai lầm cùng việc tinh thần đi xuống.

Ba bàn thua của U19 Myanmar đến từ sự mất tập trung của hàng phòng ngự, chống phản công không tốt. Đây chính là những điểm yếu mà U19 Việt Nam có thể khai thác ở trận đấu tới.

U19 Việt Nam quyết đánh bại U19 Myanmar, đoạt vé vào bán kết.

U19 Việt Nam quyết đánh bại U19 Myanmar, đoạt vé vào bán kết.

Ngoài việc nghiên cứu đối thủ, U19 Việt Nam cũng phải có "chiêu" của mình. Lối chơi ban bật, phối hợp ngắn cần được U19 Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn nữa, bên cạnh khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Đặc biệt, Công Hậu sau trận ra quân tỏa sáng với 3 bàn thắng, chắc chắn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các hậu vệ U19 Myanmar. Đây chính là cơ hội để những tiền đạo còn lại của U19 Việt Nam như Văn Bách, Thiên Phú... tận dụng khoảng trống.

Nói cách khác, Công Hậu có thể được giao nhiệm vụ làm "chim mồi" thu hút hậu vệ đối phương, tạo điều kiện cho các đồng đội xâm nhập vòng cấm, kết liễu đối thủ.

 Xem độc quyền giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn

Chưa thật sự yên tâm về U19 Việt Nam
Chưa thật sự yên tâm về U19 Việt Nam

Chiến thắng 3-0 trước U19 Timor-Leste giúp U19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đại Nam ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 08:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
U19 Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN