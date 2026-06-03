SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

U19 Việt Nam không chỉ cần chiến thắng

Sự kiện: U19 Việt Nam

TPO - Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh thông qua các giải đấu quốc tế và khu vực, U19 Việt Nam cần xây dựng một tập thể có bản sắc, giàu năng lực cạnh tranh để hướng đến những mục tiêu dài hạn.

U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất ở giải U19 Đông Nam Á 2026

"Đối với các đội tuyển trẻ, thành tích và phát triển năng lực cá nhân cầu thủ luôn phải song hành. Mục tiêu chúng ta hướng đến là U19 Việt Nam có thể đạt kết quả tốt nhất ở giải đấu, đồng thời cần trở thành tập thể có bản sắc, giàu sức cạnh tranh để hướng tới các cấp độ cao hơn"-Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết.

Ở trận ra quân bảng A giải Vô địch U19 Đông Nam Á diễn ra chiều 1/6, đội tuyển U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0. Cả 3 bàn thắng của U19 Việt Nam đều được ghi do công tiền đạo Công Hậu, thuộc biên chế Thể Công Viettel.

Theo Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, tại bảng đấu này U19 Indonesia là đối thủ mạnh nhất của U19 Việt Nam. Bên cạnh việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng từng dự U17 World Cup, U19 Indonesia có nhiều cầu thủ ăn tập ở nước ngoài cùng lợi thế chủ nhà. Đối thủ còn lại, U19 Myanmar cũng tiến bộ trong công tác đào tạo trẻ.

U19 Việt Nam không chỉ cần chiến thắng - 2

Đội tuyển U19 Việt Nam vì vậy cần giữ được sự tập trung, không chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên ông Trần Anh Tú nhấn mạnh, công tác chuẩn bị chuyên môn của U19 Việt Nam cũng rất chu đáo với kế hoạch tập huấn, rà soát lực lượng được xây dựng từ sớm.

Trước thềm giải U19 Đông Nam Á, đội tuyển U19 Việt Nam đã được tạo điều kiện tập huấn tại Nhật Bản. Thông qua đó, Ban huấn luyện đội tuyển có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng, hoàn thiện đội hình và chiến thuật.

Theo ông Trần Anh Tú, VFF luôn xác định việc tập huấn, thi đấu quốc tế sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.

"Giải U19 Đông Nam Á là một bước trong lộ trình hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027 và xa hơn là chuẩn bị lực lượng cho U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Điều quan trọng không chỉ là kết quả một giải đấu, mà chúng ta cần tạo được dòng chảy liên tục từ các tuyến trẻ lên đến đội tuyển quốc gia"-ông Trần Anh Tú cho biết.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 với U19 Myanmar lúc 16h ngày 4/6.

Báo Indonesia: U19 Việt Nam mạnh, Công Hậu quá đỉnh
Truyền thông Indonesia đánh giá cao chiến thắng 3-0 của U19 Việt Nam trước U19 Timor Leste ở U19 Đông Nam Á, nhấn mạnh vai trò Công Hậu.

-02/06/2026 13:25 PM (GMT+7)
