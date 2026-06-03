U19 Việt Nam không chỉ cần chiến thắng

U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất ở giải U19 Đông Nam Á 2026

"Đối với các đội tuyển trẻ, thành tích và phát triển năng lực cá nhân cầu thủ luôn phải song hành. Mục tiêu chúng ta hướng đến là U19 Việt Nam có thể đạt kết quả tốt nhất ở giải đấu, đồng thời cần trở thành tập thể có bản sắc, giàu sức cạnh tranh để hướng tới các cấp độ cao hơn"-Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú cho biết.

Ở trận ra quân bảng A giải Vô địch U19 Đông Nam Á diễn ra chiều 1/6, đội tuyển U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Timor Leste với tỷ số 3-0. Cả 3 bàn thắng của U19 Việt Nam đều được ghi do công tiền đạo Công Hậu, thuộc biên chế Thể Công Viettel.

Theo Phó Chủ tịch Trần Anh Tú, tại bảng đấu này U19 Indonesia là đối thủ mạnh nhất của U19 Việt Nam. Bên cạnh việc sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng từng dự U17 World Cup, U19 Indonesia có nhiều cầu thủ ăn tập ở nước ngoài cùng lợi thế chủ nhà. Đối thủ còn lại, U19 Myanmar cũng tiến bộ trong công tác đào tạo trẻ.

Đội tuyển U19 Việt Nam vì vậy cần giữ được sự tập trung, không chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên ông Trần Anh Tú nhấn mạnh, công tác chuẩn bị chuyên môn của U19 Việt Nam cũng rất chu đáo với kế hoạch tập huấn, rà soát lực lượng được xây dựng từ sớm.

Trước thềm giải U19 Đông Nam Á, đội tuyển U19 Việt Nam đã được tạo điều kiện tập huấn tại Nhật Bản. Thông qua đó, Ban huấn luyện đội tuyển có thêm cơ sở để đánh giá lực lượng, hoàn thiện đội hình và chiến thuật.

Theo ông Trần Anh Tú, VFF luôn xác định việc tập huấn, thi đấu quốc tế sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.

"Giải U19 Đông Nam Á là một bước trong lộ trình hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027 và xa hơn là chuẩn bị lực lượng cho U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Điều quan trọng không chỉ là kết quả một giải đấu, mà chúng ta cần tạo được dòng chảy liên tục từ các tuyến trẻ lên đến đội tuyển quốc gia"-ông Trần Anh Tú cho biết.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 với U19 Myanmar lúc 16h ngày 4/6.