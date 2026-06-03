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Chưa thật sự yên tâm về U19 Việt Nam

Sự kiện: U19 Việt Nam

Chiến thắng 3-0 trước U19 Timor-Leste giúp U19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Giải U19 Đông Nam Á 2026.

Cú hat-trick của Hoàng Công Hậu

Ngày 1-6, U19 Việt Nam có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U19 Timor-Leste nhờ hat-trick của tiền đạo Hoàng Công Hậu. Ba điểm cùng hiệu số +3 giúp U19 Việt Nam tạm thời giữ vị trí nhất bảng A. Trong trận đấu muộn, chủ nhà Indonesia dễ dàng vượt qua U19 Myanmar với tỉ số 3-0 nhưng xếp sau những "Chiến binh Sao vàng" vì nhận nhiều thẻ phạt hơn.

Tuy nhiên, nhìn từ màn trình diễn trong ngày ra quân, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn hướng tới những mục tiêu lớn hơn, đặc biệt là vượt qua vòng loại U20 châu Á diễn ra vào tháng 9 tới.

Sau bàn thắng sớm, U19 Việt Nam kiểm soát thế trận song chưa tạo được sự áp đảo. Khả năng tận dụng cơ hội vẫn còn hạn chế, hệ thống phòng ngự đôi lúc vẫn để lộ khoảng trống trước các tình huống phản công của đối phương. Nếu không có sự chắc chắn của thủ môn Hoa Xuân Tín, đoàn quân HLV Yutaka Ikeuchi hoàn toàn có thể nhận bàn thua không đáng có.

Điểm sáng lớn nhất nằm ở sự bùng nổ của Công Hậu. Chân sút từng cùng Thể Công Viettel đoạt hạng 3 Giải U19 Quốc gia 2025 có 3 pha lập công theo 3 kịch bản khác nhau, thể hiện sự đa dạng của nhân tố có thể tạo khác biệt cho U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam sẽ chạm trán Myanmar trước khi gặp Indonesia ở lượt cuối. (Ảnh: VFF)

U19 Việt Nam sẽ chạm trán Myanmar trước khi gặp Indonesia ở lượt cuối. (Ảnh: VFF)

Vòng loại U20 châu Á 2027

Trong bóng đá đỉnh cao, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Trong bối cảnh nhiều gương mặt được kỳ vọng như Trần Gia Bảo hay Nguyễn Lê Phát chưa thể góp mặt, những "Chiến binh Sao vàng" cần học cách thích nghi và chắt chiu cơ hội có được.

Đặc biệt, Giải U19 Đông Nam Á 2026 còn là đợt tổng duyệt quan trọng cho vòng loại U20 châu Á 2027, nơi U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu đầy thử thách cùng U20 Iran, Triều Tiên và Palestine. Những đối thủ này đều sở hữu nền tảng thể chất, kinh nghiệm thực chiến vượt trội và thường xuyên được rèn luyện trong môi trường cạnh tranh cao.

Lịch sử cũng cho thấy U19 là cấp độ khó chinh phục nhất của bóng đá nam Việt Nam ở Đông Nam Á. Trong khi đội tuyển quốc gia, U17 và U23 đã ít nhất 3 lần vô địch khu vực thì lứa U19 mới đăng quang 1 lần duy nhất vào năm 2007. 

Kết quả thi đấu U19 Đông Nam Á 2026, kết quả đội tuyển U19 Việt Nam mới nhất
Kết quả thi đấu U19 Đông Nam Á 2026, kết quả đội tuyển U19 Việt Nam mới nhất

Giải U19 Đông Nam Á 2026 quy tụ 11 đội mạnh nhất khu vực với cuộc đua khốc liệt tới bán kết. U19 Việt Nam nằm chung bảng Indonesia, hứa hẹn tạo nên...

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Theo Hoàng Hiệp ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 06:00 AM (GMT+7)
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