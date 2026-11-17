Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Tajikistan dồn ép và tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành U19 Việt Nam. Rất may, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chống đỡ kiên cường để bảo toàn mành lưới.

U19 Việt Nam thi đấu ấn tượng

Thi đấu lép vế, nhưng U19 Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 36 sau pha phản công nhanh và dứt điểm gọn gàng.

Thậm chí nếu may mắn hơn, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt từ cú dứt điểm hiểm hóc khiến thủ môn Tajikistan phải vất vả cản phá ở phút 38.

Sang hiệp 2, U19 Tajikistan đẩy mạnh sức ép và có bàn gỡ ở phút 58. Chưa dừng lại, phút thứ 79, U19 Việt Nam lại phải nhận bàn thua từ tình huống mất tập trung nơi hàng thủ.

Lâm vào thế khó, U19 Việt Nam lại tìm được bàn gỡ rất xuất sắc. Phút thứ 83, U19 Việt Nam lên bóng nhanh và đưa trận đấu trở về thế quân bình.

Trong khoảng thời gian còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả hòa 2-2 trước U19 Tajikistan, U19 Việt Nam kết thúc Panda Cup 2026 với 1 điểm/3 trận.