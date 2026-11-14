Kết quả bóng đá U19 Việt Nam - U19 Hàn Quốc: Rượt đuổi hấp dẫn

U19 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi đối đầu U19 Hàn Quốc. Trong hiệp một, các cầu thủ trẻ Việt Nam dành phần lớn thời gian để phòng ngự.

Hàng thủ U19 Việt Nam đã làm tốt công việc trong phần lớn thời gian hiệp một. Nhưng vào cuối hiệp một, U19 Hàn Quốc đã thể hiện đẳng cấp để ghi bàn mở điểm vào phút 39.

U19 Việt Nam chơi nỗ lực trước U19 Hàn Quốc

Bước sang hiệp hai, U19 Việt Nam nỗ lực cao độ để tìm bàn gỡ hòa và thành quả đến vào phút 49. Tình huống tấn công trung lộ nhuần nhuyễn đã giúp toàn đội chọc thủng lưới U19 Hàn Quốc.

Nhưng thật tiếc khi càng về cuối trận, thể lực các cầu thủ U19 Việt Nam suy giảm nghiêm trọng. Điều đó khiến toàn đội nếm trái đắng vào phút 82 kih U19 Hàn Quốc nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả cuối của trận đấu này. Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa có trận thắng trận nào ở Panda Cup 2026.

Tỷ số chung cuộc: U19 Việt Nam 1-2 U19 Hàn Quốc (H1: 0-1)

Đội hình xuất phát:

U19 Việt Nam: Anh Chiến, Khả Đức, Tấn Minh, Minh Nhật, Quốc Hòa, Tuấn Kiệt, Mai Veeren, Duy Khang, Moric, Hoàng Anh, Quốc Khánh

U19 Hàn Quốc: Choi Ju Ho, Lee Hyo Bin, Kwon Jun Seong, Lee Yong Jae, Kim Min Woo, Kim Hyeon Oh, An Tae Hun, Kang Dong Hwi, Mo Gyeong Bin, Kim Ji Hyuk, Kim Min Chan