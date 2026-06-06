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U19 Việt Nam hưởng lợi cực lớn, U19 Indonesia đối mặt bài toán khó giải

Sự kiện: Bóng đá U19 Việt Nam

U19 Việt Nam thắng đậm 5-0 U19 Myanmar khiến chủ nhà U19 Indonesia lâm vào thế khó trong việc giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước u19 Myanmar. Trong khi đó, U19 Indonesia đánh bại U19 Timor Leste với tỉ số 3-0.

Với kết quả này, U19 Việt Nam bằng điểm với U19 Indonesia, nhưng dẫn đầu bảng A do hơn về chỉ số phụ. Và điều này đã đẩy U19 Indonesia vào thế buộc phải thắng ở trận quyết đấu vào ngày 7/6 để chắc chắn giành vé vào bán kết.

Theo thể thức giải U19 Đông Nam Á 2026, Ban tổ chức chỉ lấy 3 đội nhất bảng và 1 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất vào bán kết. Do bảng C chỉ có 3 đội tham dự, ban tổ chức sẽ không tính kết quả đối đầu với đội bét bảng khi xét duyệt vị trí nhì bảng xuất sắc nhất.

U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar.

U19 Việt Nam thắng đậm U19 Myanmar.

Cục diện bảng A đẩy U19 Indonesia vào thế buộc phải thắng. Nếu chỉ giành kết quả hòa, họ sẽ cán đích ở vị trí nhì bảng A và mất quyền tự quyết, đồng thời phải chờ đợi kết quả từ bảng B và C trong thế bị động.

Do đó, con đường duy nhất để đội chủ nhà tiến vào bán kết giải U19 Đông Nam Á là đánh bại U19 Việt Nam, qua đó chính thức giành ngôi nhất bảng A mà không cần bận tâm đến các đối thủ khác.

Với U19 Việt Nam, nhờ chỉ số phụ tốt hơn U19 Indonesia nên đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi chỉ cần một kết quả hòa là sẽ vào bán kết với ngôi đầu. Trong trường hợp thất bại, U19 Việt Nam sẽ phải chờ kết quả của bảng B và C để biết mình có đi tiếp hay không.

U19 Indonesia buộc phải thắng U19 Việt Nam để chắc suất vào bán kết.

U19 Indonesia buộc phải thắng U19 Việt Nam để chắc suất vào bán kết.

Theo lịch trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Indonesia tại bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 7/6. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Báo Indonesia: Chiến thắng 5-0 là lời cảnh báo của U19 Việt Nam
Báo Indonesia: Chiến thắng 5-0 là lời cảnh báo của U19 Việt Nam

Trong trận đấu sớm lượt 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Myanmar. Theo truyền thông...

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Theo Hoàng Yến/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 11:36 AM (GMT+7)
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