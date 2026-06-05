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Báo Indonesia: Chiến thắng 5-0 là lời cảnh báo của U19 Việt Nam

Sự kiện: U19 Việt Nam Bóng đá Indonesia

Trong trận đấu sớm lượt 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước U19 Myanmar. Theo truyền thông Indonesia, tỷ số này gây sức ép đáng kể lên U19 Indonesia, đội sẽ ra quân lúc 20h00 tối 4/6.

Báo Indonesia: Chiến thắng 5-0 là lời cảnh báo của U19 Việt Nam - 1

Bất chấp đối thủ được đánh giá là không hề dễ chơi nhưng U19 Việt Nam lại tạo ra một thế trận dễ dàng, ghi tới 5 bàn để tạm vươn lên dẫn đầu bảng A. Đây là chiến thắng khiến truyền thông Indonesia có phần bất ngờ.

Tờ Bolasport viết: “U19 Việt Nam đã giành được vị trí đầu bảng A sau khi đánh bại Myanmar với tỷ số lên tới 5-0. Kết quả này là một tín hiệu cảnh báo đối với đội tuyển U19 Indonesia. Vì đội chủ nhà phải giành chiến thắng đậm hơn ở trận đấu với Timor Leste để vượt qua hiệu số bàn thắng bại với Việt Nam và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hiện tại, Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm, đã ghi được 8 bàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, U19 Indonesia chỉ ghi được 3 bàn thắng vào lưới U19 Myanmar. Vì vậy họ phải thắng với cách biệt ít nhất 6 bàn khi gặp Timor Leste”.

Báo Indonesia: Chiến thắng 5-0 là lời cảnh báo của U19 Việt Nam - 2

Trong khi đó, tờ Bola.net đánh giá cao khả năng giải quyết khó khăn của U19 Việt Nam. Họ viết: “Thời gian đầu, U19 Myanmar đã giăng ra một thế trận quyết liệt khiến các cầu thủ áo trắng không có nhiều không gian chơi bóng. Nhưng từ vũ khí bóng chết sở trường, U19 Việt Nam đã khai thông bế tắc. Phút 29, từ quả phạt góc, Tấn Dũng đã nhập thành đánh đầu ghi bàn.

Đây là bàn thắng mở ra thế trận thoáng đạt cho U19 Việt Nam. Trong hiệp hai, Myanmar cố gắng chơi tấn công mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, họ lại để thủng lưới một lần nữa ở phút 49 sau một pha phản công sắc bén và cứ như thế, mành lưới đội tuyển này rung lên nhiều lần nữa để kết thúc trận đấu với thảm bại 0-5".

Tờ Detik thì tỏ ra khá bất ngờ trước sự phản kháng yếu ớt từ U19 Myanmar. Ấn phẩm này viết: “Tưởng như U19 Myanmar sẽ gây ra nhiều khó khăn như trận đấu với U19 Indonesia. Nhưng họ chỉ làm được điều đó ở nửa đầu hiệp 1 trước U19 Việt Nam. U19 Myanmar gần như chỉ biết phòng ngự thụ động, không tạo ra sự phản kháng cần thiết, và kết cục là đội tuyển này liên tiếp nhận bàn thua”.

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/06/2026 19:05 PM (GMT+7)
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