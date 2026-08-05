Cựu Bộ trưởng Thể thao thừa nhận điều gây sốc, phủ bóng lên chức vô địch World Cup 1998 của ĐT Pháp

Chức vô địch World Cup 1998 của ĐT Pháp lại gây tranh cãi

Cựu Bộ trưởng Thể thao Pháp Marie-George Buffet thừa nhận các cuộc kiểm tra doping đột xuất đối với ĐTQG Pháp đã bị đình chỉ trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 1998. Tuyên bố này trái ngược với lời khai có tuyên thệ mà bà từng đưa ra trước một ủy ban của Thượng viện Pháp vào năm 2013.

Theo Mundo Deportivo, thông tin trên xuất hiện trong bộ phim tài liệu Zidane: The Factory of a Legend phát sóng trên kênh truyền hình BFMTV của Pháp. Bộ phim xem xét hành trình lên ngôi vô địch World Cup 1998 của ĐT Pháp dưới sự dẫn dắt của “nhạc trưởng” Zinedine Zidane.

ĐT Pháp vô địch World Cup 1998.

Bà Marie-George Buffet, người giữ chức Bộ trưởng Thể thao Pháp từ năm 1997 đến 2002, thừa nhận rằng sau khi một cuộc kiểm tra doping đột xuất được tiến hành tại trại huấn luyện của ĐT Pháp ở Tignes vào năm 1997, các cầu thủ, HLV Aimé Jacquet và Liên đoàn Bóng đá Pháp đã phản ứng mạnh mẽ. Kể từ đó, không có thêm cuộc kiểm tra không báo trước nào được thực hiện trước World Cup.

“Sau World Cup, chúng tôi tiếp tục cuộc chiến chống doping”, bà Marie-George Buffet nói trong bộ phim tài liệu, đồng thời cho biết chỉ đạo dừng các cuộc kiểm tra “có lẽ đã được truyền xuống thông qua các văn phòng cấp bộ”.

Lời thừa nhận này trực tiếp mâu thuẫn với lời khai có tuyên thệ của bà trước một ủy ban Thượng viện vào năm 2013, khi bà khẳng định: “Chúng tôi chưa bao giờ đưa ra bất kỳ chỉ thị nào theo hướng đó”.

Alain Garnier, bác sĩ được Bộ Thể thao cử đến thực hiện các cuộc kiểm tra đột xuất ban đầu, cho biết ông đã nhận được chỉ thị bằng miệng rằng ông “không được làm phiền ĐT Pháp cho đến World Cup” và sẽ “không có thêm cuộc kiểm tra bất ngờ nào”.

Ông Alain Garnier cho rằng chỉ thị này xuất phát từ Matignon, dinh thự chính thức của Thủ tướng Pháp.

Khi được hỏi về lời kể của ông Alain Garnier trong bộ phim tài liệu, bà Marie-George Buffet không bác bỏ.

“Nếu bác sĩ Alain Garnier nói như vậy thì hẳn điều đó là sự thật”, bà nói, đồng thời mô tả quyết định này là “một bước lùi trong cuộc chiến chống doping”.

Các cuộc kiểm tra đột xuất được thực hiện tại Tignes đều cho kết quả mẫu nước tiểu âm tính. Tuy nhiên, các cầu thủ và quan chức phàn nàn rằng hoạt động kiểm tra đã làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

Trước đây, bà Marie-George Buffet từng cho biết mình phải chịu “đủ mọi loại áp lực” trong thời gian giữ chức vụ.

Những phát biểu mới nhất của bà đã làm bùng lại tranh luận về các tình tiết xung quanh chức vô địch World Cup 1998 trên sân nhà của ĐT Pháp, giải đấu mà Zinedine Zidane đã truyền cảm hứng giúp “Les Bleus” lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch thế giới. Vụ việc cũng đặt ra thêm nhiều câu hỏi về quyết định đình chỉ các cuộc kiểm tra doping đột xuất trước thềm giải đấu.

Không có bằng chứng cho thấy các cầu thủ Pháp từng không vượt qua cuộc kiểm tra doping hoặc vi phạm quy định chống doping trong thời gian diễn ra World Cup 1998. Tranh cãi tập trung vào quyết định đình chỉ việc kiểm tra đột xuất trước giải đấu, điều mà bà Marie-George Buffet hiện đã công khai thừa nhận sau hơn một thập kỷ phủ nhận.