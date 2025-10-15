Tuyển Việt Nam tăng 4 bậc trên BXH FIFA, vững vị trí số 2 Đông Nam Á

Ảnh: Phú Thọ.

Theo tính toán của Footy Ranking, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có tổng cộng 1.183,62 điểm, tăng 6,72 điểm so với thời điểm trước trận gặp Nepal ở lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Thành tích trên giúp tuyển Việt Nam cải thiện 4 bậc, vươn lên hạng 110 thế giới sau loạt trận đợt tập trung tháng 10.

"Những chiến binh sao vàng" tiếp tục đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á. Tuyển Thái Lan đang dẫn đầu Đông Nam Á với hạng 96. Ở trận gần nhất ra sân, Thái Lan thắng Đài Loan (Trung Quốc) 6-1, qua đó tích lũy thêm 6,46 điểm.

Tuyển Indonesia tiếp tục lún sâu trên BXH FIFA sau 2 trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại 4 World Cup 2026. Thầy trò Patrick Kluivert tụt 13,21 điểm, còn tổng 1.144,73 điểm, đứng hạng 122 thế giới (hạ 4 bậc).

Malaysia đã vượt Indonesia, xếp hạng 118 sau khi ngược dòng thắng Lào 5-1.

Trước đó, theo BXH FIFA được công bố sau đợt tập trung đội tuyển vào tháng 9, tuyển Việt Nam tụt một bậc, từ 113 xuống 114. Lý do vì thầy trò HLV Kim Sang-sik không đá giao hữu để tích lũy trong tháng 9, thay bằng các trận đấu tập với Thép Xanh Nam Định và Công An Hà Nội.

Dưới thời HLV King Sang-sik, thứ hạng tốt nhất của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA là 109. "Những chiến binh sao vàng" đạt thành tích này vào tháng 3, sau một chuỗi trận có kết quả tốt, bao gồm hành trình lên ngôi vô địch ASEAN Cup.

Tối 14/10, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng tối thiểu Nepal nhờ pha phản lưới của Susan Shrestha ở phút thứ 5. Tại bảng B, tuyển Việt Nam giành 9 điểm sau 4 trận, kém Malaysia 3 điểm. "Những chiến binh sao vàng" sẽ đụng độ Lào ở trận tiếp theo, đợt hội quân tháng 11. Đến tháng 3/2026, tuyển Việt Nam sẽ chơi trận quyết định với Malaysia.