Tuyển thủ từng dự World Cup của Indonesia tung kung-fu triệt hạ đối thủ

Sự kiện: Bóng đá Indonesia

TPO - Tương lai của Fadly Alberto đang bị phủ bóng đen sau hành vi bị xem là rất phản cảm tại giải U20 Indonesia. Cầu thủ trẻ thuộc biên chế Bhayangkara FC thực hiện pha vào bóng thô bạo nhắm vào đối thủ.

Ở trận đấu giữa U20 Bhayangkara và U20 Dewa United diễn vào Chủ nhật (19/4), trong một tình huống xô xát Fadly Alberto đã bất ngờ vung chân đạp mạnh vào vùng vai đối thủ bên phía Dewa United. Cú đá cao chân theo kiểu kung-fu khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Cầu thủ Dewa dính trọn pha ra đòn và ngã xuống đau đớn.

Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, không còn mang tính tranh chấp bóng đá thông thường mà đã vượt khỏi giới hạn chuyên môn. Sau pha bóng nói trên, Fadly lập tức bỏ chạy, trong khi cầu thủ hai đội lao vào nhau khiến trận đấu rơi vào cảnh hỗn loạn.

Một cuộc ẩu đả đã nổ ra ngay trên sân, làm hình ảnh của trận đấu trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chung cuộc, đội trẻ Dewa United giành chiến thắng 2-1 trước đội trẻ Bhayangkara FC. Ở trận này, Fadly thi đấu tròn vai, bị thay ra sau 45 phút đầu tiên. Nhưng có lẽ kết quả trận đấu hay màn thể hiện chuyên môn của Fadly không phải là mối bận tâm. Tất cả bị lu mờ bởi cú đá kung-fu của anh.

Hành động của Fadly Alberto nhanh chóng vấp phải làn sóng phẫn nộ từ dư luận, đặc biệt khi anh không phải là cái tên vô danh. Cầu thủ này từng là thành viên của đội tuyển U17 Indonesia tham dự World Cup U17 năm 2025.

Tại giải đấu đó, Fadly thường xuyên được sử dụng, đá chính 3 trận và ghi được 1 bàn thắng. Chính vì từng được xem là một trong những gương mặt triển vọng của bóng đá trẻ Indonesia, hành vi lần này của anh càng khiến người hâm mộ thất vọng lớn hơn.

Hiện tại, Fadly Alberto đã phải khóa các trang cá nhân vì bị công kích nặng nề trên nền tảng mạng xã hội. Anh cũng đang chờ án phạt từ Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Indonesia. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cầu thủ này sẽ phải nhận hình thức xử lý nặng, không loại trừ khả năng là cấm thi đấu dài hạn.

Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/04/2026 12:08 PM (GMT+7)
