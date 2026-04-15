Báo Indonesia chờ phép màu để đội nhà dự World Cup 2026

Trang Bola.com kỳ vọng FIFA tổ chức loạt trận play-off tranh vé cuối dự World Cup 2026 nếu Iran từ bỏ cuộc chơi. Khi đó, Indonesia có thể được trao thêm cơ hội để dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trang báo Indonesia giật tít: "FIFA đang xem xét tổ chức thêm một vòng play-off cho World Cup 2026 với sự tham gia của 2 đội tuyển châu Âu và châu Á. Đây có phải cơ hội cho Italia hay Indonesia?".

Bola.com dẫn lại nguồn tin của cây viết Luiz Carlos Largo (ESPN) về việc FIFA đang lên phương án "chữa cháy" nếu Iran từ bỏ World Cup 2026. Một trong số phương án khả thi được FIFA tính tới là tổ chức thêm một vòng play-off với sự tham gia của 2 đội tuyển từ châu Á và châu Âu.

Nếu điều đó thành sự thật, Italia là ứng viên số một ở khu vực châu Âu đá thêm một trận play-off. Bola.com cho rằng UAE có cơ hội lớn nhất để đại diện cho châu Á. UAE là đội có thành tích tốt nhất tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á trong nhóm không giành vé đến Mỹ, Mexico và Canada.

"Nếu không phải là UAE, suất đá play-off có thể thuộc về Indonesia hoặc Oman, 2 đội đã vào vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên, Oman sẽ có lợi thế hơn khi đã giành được một điểm sau 2 trận tại vòng loại 4, nhiều hơn so với Indonesia không có điểm nào", trang này nhận định.

Ngay lúc này, Iran chưa chắc chắn dự World Cup 2026. Liên đoàn Bóng đá Iran muốn chuyển toàn bộ trận đấu của đội tuyển được tổ chức ở Mỹ sang Mexico. Dù vậy, FIFA không đồng ý vì điều này làm xáo trộn toàn bộ lịch trình thi đấu tại World Cup 2026.

Mới đây, Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali của Iran đề nghị FIFA chuyển các trận đấu sang Mexico hoặc Canada. Chỉ khi FIFA chấp thuận, Iran mới đảm bảo việc tham dự World Cup 2026. Còn không, chưa thể biết tương lai của Iran tại giải đấu tới.

World Cup 2026 khởi tranh từ ngày 11/6/2026, kết thúc vào ngày 19/7/2026. Đây là kỳ World Cup lịch sử, lần đầu quy tụ số đội tham dự lên đến 48.

Hàng loạt tuyển thủ Indonesia đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu, trong đó hậu vệ Justin Hubner phản ứng dè dặt trước lùm xùm giấy tờ đang gây chấn động...

-14/04/2026 19:44 PM (GMT+7)
