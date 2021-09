Tuyển futsal Việt Nam hào hứng với điều lệ thi đấu mới

Trước khi tham dự FIFA Futsal World Cup 2021, đội tuyển futsal Việt Nam được phổ biến các quy định của điều lệ thi đấu và nguyên tắc sử dụng VS, lần đầu được áp dụng tại đấu trường futsal thế giới. Theo đó, tại vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2021, mỗi đội được quyền yêu cầu trọng tài xem lại các tình huống có bàn thắng/không có bàn thắng, có penalty/không có penalty, thẻ đỏ trực tiếp và xác định người vi phạm thông qua màn hình chiếu lại. Ngoài ra, trọng tài cũng được xem lại VS để xác định bàn thắng hợp lệ trong trường hợp đồng hồ bấm giờ bị lỗi hoặc bóng đã lăn qua vạch cầu môn hay chưa.

Tuyển futsal Việt Nam nâng khối lượng bài tập trước khi bước vào cuộc chạm trán tuyển Brazil ở lượt trận ra quân FIFA Futsal World Cup 2021.Ảnh: VFF

Để tránh lạm dụng VS, FIFA thêm quy định các đội khiếu nại chính xác (trọng tài thay đổi quyết định ban đầu) thì quyền yêu cầu VS vẫn được giữ nguyên nhưng không được cộng dồn ở hiệp thi đấu tiếp theo. Ngược lại, nếu khiếu nại không đúng, các đội được tính đã sử dụng một lần yêu cầu VS. FIFA không giới hạn số lần yêu cầu VS thành công nhưng mỗi đội chỉ được 1 lần khiếu nại bất thành tại mỗi hiệp đấu. Tương tự, mỗi đội được thêm 1 lần yêu cầu VS ở mỗi hiệp của hiệp phụ và thêm 1 quyền yêu cầu VS nếu đấu luân lưu. Các trọng tài sẽ trực tiếp xem lại video và trọng tài chính là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc áp dụng công nghệ VS giúp các trận đấu diễn ra công bằng, khách quan, hỗ trợ trọng tài không bỏ sót tình huống và đưa ra phán quyết chính xác nhất. Vì vậy, HLV Phạm Minh Giang cùng đội ngũ trợ lý tuyển futsal Việt Nam rất quan tâm nguyên tắc sử dụng VS, bởi điều này sẽ tác động và đem lại những lợi thế nhất định, có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Trước đó, trong trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Morocco ngày 7-9, Ban Tổ chức FIFA Futsal World Cup 2021 đã thử nghiệm nguyên tắc áp dụng VS. Qua đó, thầy trò HLV Minh Giang được hưởng 1 quả penalty khi bóng chạm tay cầu thủ đội bạn trong vòng cấm địa.

Kết thúc loạt trận giao hữu, HLV Minh Giang nâng khối lượng bài tập để đánh giá phong độ toàn đội trước trận ra quân chạm trán tuyển futsal Brazil (0 giờ ngày 14-9). Sau đó, Việt Nam lần lượt đối đầu Panama lúc 22 giờ ngày 16-9 và Cộng hòa Czech lúc 20 giờ ngày 19-9.

