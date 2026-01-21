Tượng Ronaldo tại quê nhà bị đốt cháy, thủ phạm tự quay clip công khai

Báo chí Bồ Đào Nha cho biết bức tượng của Cristiano Ronaldo tại quê nhà đảo Madeira đã bị đốt cháy trong ngày 20/1. Sự việc xảy ra giữa ban ngày và thủ phạm thậm chí đã quay video lại hành vi của mình.

Bức tượng Ronaldo tại Funchal, đảo Madeira

Tờ nhật báo Jornal da Madeira cho biết hung thủ đã tưới xăng lên bức tượng và châm lửa đốt, trước khi nói vào camera rằng “đây là lời cảnh báo cuối cùng của Chúa”. Sau khi thực hiện hành vi phá hoại, hung thủ thậm chí còn có màn nhảy múa để kết thúc video. Bức tượng rốt cuộc chỉ cháy trong chốc lát và không bị hư hại quá nhiều.

Bức tượng của Ronaldo được đặt bên cạnh bảo tàng mang tên anh và là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Funchal, thủ phủ của đảo Madeira. Tượng đã được khánh thành 5 năm trước để tri ân những cống hiến của Ronaldo cho quê nhà, bức tượng đồng nặng hơn 800kg và cao 3m40 được đặt ở một điểm cao gần một cảng nhỏ, nơi neo đậu du thuyền và có nhiều dân địa phương hay thể dục và ngắm cảnh..

Hành vi phá hoại này được ghi hình để đưa lên mạng xã hội khiến nhiều người cho rằng thủ phạm có vấn đề về thần kinh, và có vẻ đúng là như vậy. Jornal da Madeira cho biết danh tính thủ phạm đã được xác định và trước vụ này cũng đã gây ra một số vụ phá hoại khác trên đảo.

Theo một số người dân địa phương, thủ phạm vụ đốt tượng là một thanh niên sống một mình, thất nghiệp và có vẻ bị bệnh lý thần kinh. Họ không để ý tới người này trong những vụ việc trước đây, nhưng vụ đốt tượng khiến cộng đồng dân cư địa phương kêu gọi phải có giải pháp, thậm chí đưa thủ phạm vào bệnh viện tâm thần.