Video bóng đá Al Nassr - Al Shabab: Siêu phẩm & phản lưới, đội Ronaldo tìm lại niềm vui (Saudi Pro League)

Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, Al Nassr buộc phải tìm lại cảm giác chiến thắng và họ đã khởi đầu không thể thuận lợi hơn. Ngay phút thứ 2, Yaslam bên phía Al Shabab lúng túng phản lưới nhà trong nỗ lực cản phá đường căng sệt của Joao Felix. Chỉ 6 phút sau, sân Al Awwal Park như nổ tung khi Kingsley Coman ghi bàn nhân đôi cách biệt bằng pha “xe đạp chổng ngược” ngoạn mục.

Al Nassr chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng chiến thắng kịch tính trước Al Shabab

Tưởng như Al Nassr sẽ dễ dàng có thêm bàn thắng, nhưng Al Shabab không hề nao núng. Đội khách kiên trì triển khai lối chơi pressing tầm cao và dần lấy lại thế trận. Phút 31, nỗ lực của họ được đền đáp khi Al Hammami đi bóng táo bạo bên cánh phải, vượt qua Boushal trước khi căng ngang vào trong. Simakan xử lý không dứt khoát và vô tình phản lưới, rút ngắn tỷ số cho Al Shabab.

Sang hiệp hai, Al Shabab tiếp tục duy trì cường độ cao với Carrasco đóng vai trò nhạc trưởng. Phút 52, chính Carrasco tung đường chọc khe xé toang hàng thủ Al Nassr để Carlos băng xuống, bình tĩnh dứt điểm hạ gục thủ môn Bento, quân bình tỷ số 2-2.

Tinh thần lên cao sau khi gỡ hòa, Al Shabab cho thấy ý đồ tìm bàn quyết định. Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi Sierro phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Tận dụng lợi thế hơn người, Al Nassr dồn ép mạnh mẽ và có bàn thắng quyết định ở phút 76. Từ pha căng ngang bên cánh trái, Wesley dứt điểm một chạm nhưng bị cản phá. Bóng bật ra đúng tầm Ghareeb, người tung cú sút bồi, bóng chạm chân vài cầu thủ đổi hướng rồi bay vào lưới.

Chiến thắng này giúp Al Nassr đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League với 34 điểm sau 15 trận, kém đội đầu bảng Al Hilal 4 điểm, trong bối cảnh Al Hilal vẫn còn 1 trận chưa đấu. Trong khi đó, Al Shabab tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 14 với chỉ 11 điểm, đối mặt với áp lực lớn trong cuộc chiến trụ hạng ở giai đoạn còn lại của mùa giải.

Tỷ số chung cuộc: Al Nassr 3-2 Al Shabab

Ghi bàn (kiến tạo)

Al Nassr: Yaslam (2' phản lưới), Coman (8', Wesley), Ghareeb (76')

Al Shabab: Simakan (31' phản lưới), Carlos (53', Carrasco)

Thẻ đỏ

Al Nassr: Sierro (67')

Đội hình xuất phát

Al Nassr: Bento; Al Ghannam, Simakan, Martinez, Boushal; Al Khaibari, Wesley, Angelo, Coman; Felix, Ronaldo

Al Shabab: Grohe; Al Thani, Brownhill, Hoedt, Yaslam; Adli, Sierro, Hernandez, Al Hammami; Carrasco, Carlos