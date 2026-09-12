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Top 10 đội ghi bàn nhiều nhất châu Âu: Barca bỏ xa Chelsea & PSG, Brighton ngang Real

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 A.S Roma Stuttgart FC

Barcelona, Chelsea và PSG nắm 3 vị trí dẫn đầu những đội ghi bàn nhiều nhất châu Âu từ đầu mùa giải.

  

Mùa giải 2026/27 đã trải qua được 1 tháng thi đấu và lúc này đã xuất hiện một số CLB tấn công hoa mỹ khiến người xem phải chú ý. Khả năng săn bàn của họ khiến khán giả say đắm và trong số này không chỉ có các đại gia lắm tiền, mà cả những đội bóng nhỏ cũng góp mặt.

Barca trận nào cũng đủ sức tạo ra "mưa bàn thắng"

Barca trận nào cũng đủ sức tạo ra "mưa bàn thắng"

Barcelona sau trận thắng 5-1 trước Feyenoord ở Champions League, Barcelona đã có 22 bàn thắng từ đầu mùa giải và họ chễm trệ trên đỉnh châu Âu về số pha lập công. Raphinha, Lamine Yamal và Fermin Lopez đều đang vào phom trong khi Karim Adeyemi và Gabriel Jesus cũng đã có bàn thắng sau khi gia nhập.

Barca đã có 4 trận ghi tới 5 bàn. Đội bóng xứ Catalunya bỏ xa các đội đứng sau tới mức nếu trận gặp Feyenoord không diễn ra hoặc hòa 0-0, Barca vẫn ghi bàn nhiều hơn đội xếp sau là Chelsea. Trận thắng Leeds 6-3 ở League Cup khiến Chelsea đã có 16 bàn, nhưng khác với Barca hiện Chelsea đang có số cầu thủ ghi bàn (7) nhiều hơn của Barca (6), dẫn đầu bởi Cole Palmer với 4 bàn.

Nhà đương kim vô địch Champions League Paris Saint-Germain có 13 bàn sau 5 trận nhưng đáng nói là đã tới 6 bàn, tức gần một nửa, được ghi chỉ trong trận thắng Slovan Bratislava đêm qua ở Cúp C1. Ở Ligue 1 thì họ mới ghi 5 bàn sau 3 vòng, ít tới mức họ gần rơi khỏi top 50 châu Âu về số bàn thắng ở giải VĐQG từ đầu mùa giải.

PSG ghi 13 bàn từ đầu mùa nhưng tới 6 bàn đã đến chỉ trong 1 trận thắng Slovan Bratislava vừa diễn ra

PSG ghi 13 bàn từ đầu mùa nhưng tới 6 bàn đã đến chỉ trong 1 trận thắng Slovan Bratislava vừa diễn ra

Trong các đội ghi bàn lọt vào top 10, Real Madrid không gây ngạc nhiên lắm khi đã có 12 bàn sau 5 trận, nhưng đáng nói là cả Brighton lẫn Stuttgart đều cũng đã có 12 bàn. Brighton không có chân sút nào ghi quá 2 bàn trong khi Stuttgart đá 4 trận thì cả 4 đều đã có không dưới 4 bàn thắng được ghi, mặc dù trong số đó có cả thất bại đậm 1-5 trước Bayern Munich.

4 đội còn lại của top 10  thì có 3 đội đá cúp châu Âu, nhưng Roma của HLV Gasperini chưa cần ra sân chơi Cúp C1 để ghi tới 10 bàn ở Serie A, thậm chí số cú dứt điểm trung bình của họ còn nhiều hơn cả Barca và Real, tận 23,7 cú sút/trận. Với lối chơi pressing toàn sân và tấn công dồn dập vốn là đặc trưng của Gasperini, có thể chờ đợi Roma leo bậc trên bảng xếp hạng này trong thời gian tới.

Alaves còn không đá cúp châu Âu nhưng vẫn ghi bàn nhiều hơn Inter Milan và Man City. Một nửa số bàn thắng của họ vừa đến ở trận thắng 5-2 trước Osasuna, nhưng bên cạnh đó hạ Villarreal (top 3 mùa trước), cầm hòa Rayo Vallecano (Á quân Conference League) và thắng Getafe (top 7 mùa trước). Mariano Diaz, một thời ngồi mòn ghế dự bị ở Real Madrid, đang chơi tưng bừng khi đã có 2 bàn & 3 kiến tạo cho Alaves.

Top 10 CLB ghi bàn nhiều nhất châu Âu (tính đến sau ngày 9/9)
CLB Số bàn thắng Số trận Số trận ghi bàn Số trận ghi +3 bàn
Barcelona 22 5 5 4
Chelsea 16 5 5 3
PSG 13 5 5 1
Brighton 12 5 4 3
Real Madrid 12 5 4 2
Stuttgart 12 4 4 3
Alaves 10 4 4 2
Roma 10 3 3 2
Inter Milan 9 4 4 2
Man City 9 5 4 1

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 23:04 PM (GMT+7)
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