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Mourinho loại sao 50 triệu euro khỏi danh sách dự Cúp C1, Barca đầy đủ dàn sao "bom tấn"

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2026/27 HLV Mourinho Real Madrid

Real Madrid đã gửi danh sách đăng ký Champions League lên UEFA, với bất ngờ lớn nhất là việc Ferland Mendy không có tên. Hậu vệ trái người Pháp bị loại khỏi danh sách A để nhường chỗ cho tân binh Sergio Martínez.

  

Mendy bất ngờ bị gạch tên

Real Madrid đã chính thức gửi danh sách cầu thủ tham dự Champions League lên UEFA. Đáng chú ý, Ferland Mendy không được đăng ký trong danh sách A, khi HLV Jose Mourinho quyết định dành suất cho tân binh Sergio Martínez.

Mendy (áo trắng) bị loại khỏi đội hình dự vòng bảng Champions League

Mendy (áo trắng) bị loại khỏi đội hình dự vòng bảng Champions League

Mendy gia nhập Real Madrid từ Lyon vào năm 2022 với mức phí lên tới 50 triệu euro. Tuy nhiên, hậu vệ người Pháp gặp rất nhiều khó khăn tại Tây Ban Nha, đặc biệt bởi những vấn đề liên quan đến thể trạng và chấn thương. Ở vị trí hậu vệ trái, Mourinho hiện có thể lựa chọn Marc Cucurella và Alvaro Carreras.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Real Madrid đang đối mặt với hàng loạt tổn thất trước trận ra quân Champions League vào thứ Ba tới, khi họ tiếp đón Inter Milan tại Bernabeu. Mourinho sẽ không có sự phục vụ của Arda Guler, Camavinga và Bernardo Silva do án treo giò.

Real Madrid đối mặt khủng hoảng lực lượng

Tình hình càng trở nên đáng lo ngại khi Aurelien Tchouameni vẫn chưa chắc chắn có thể thi đấu. Tiền vệ này chưa được Mourinho sử dụng trong mùa giải hiện tại do đang điều trị chấn thương cơ. Thiago cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở cuộc đối đầu với Inter Milan.

Trong bối cảnh đó, Sergio Martínez có thể được trao cơ hội ra mắt Champions League chỉ năm ngày sau lần đầu tiên được triệu tập lên đội một Real Madrid. Cầu thủ trưởng thành từ Racing ban đầu được đưa về nhằm tăng cường cho Castilla, nhưng đã được Mourinho đôn lên tập luyện cùng đội một trong tuần này.

Martínez nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với ban huấn luyện cũng như các đồng đội. Màn thể hiện tích cực trong những buổi tập gần đây giúp Martinez đứng trước cơ hội bất ngờ góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Mendy từng góp công lớn vào các danh hiệu Champions League của Real Madrid

Mendy từng góp công lớn vào các danh hiệu Champions League của Real Madrid

Mendy và dấu hỏi về ngày trở lại

Việc Mendy bị loại khỏi danh sách Champions League lập tức đặt ra những câu hỏi về tiến trình hồi phục của hậu vệ người Pháp. Mendy đã trở lại tập luyện trên sân tại Valdebebas khoảng hai tuần qua, nhưng Real Madrid vẫn tỏ ra thận trọng do tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ này.

Mendy đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật điều trị chấn thương rách gân cơ thẳng đùi ở chân phải. Với những đánh giá lạc quan nhất trước đó, anh được kỳ vọng có thể trở lại thi đấu vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Tuy nhiên, việc không được đăng ký vào danh sách Champions League cho thấy Real Madrid chưa muốn mạo hiểm với tình trạng thể lực của Mendy. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Mourinho sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những phương án khác ở hành lang trái trong giai đoạn đầu mùa giải.

Danh sách cầu thủ Real Madrid dự Champions League

Thủ môn: Courtois, Lunin, Sergio Mestre, Javi Navarro

Hậu vệ: Raul Asencio, Militao, Huijsen, Alexander-Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rudiger, Dumfries, Mario Rivas, Joan Martínez, Jesus Fortea

Tiền vệ: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Guler, Bernardo Silva, Brahim, Thiago Pitarch, Cestero, Villalba, Valero, Sergio Martínez

Tiền đạo: Vinícius, Endrick, Mbappe, Rodrygo, Carlos, Yan Diomande, Yanez

Barcelona công bố danh sách Champions League, loại “nạn nhân” của Yamal

Barcelona đã gửi UEFA danh sách 25 cầu thủ tham dự vòng phân hạng Champions League, trong đó đáng chú ý là sự vắng mặt của Roony Bardghji do chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Tân binh Rodri là điểm nhấn trong đội hình Barca dự Champions League

Tân binh Rodri là điểm nhấn trong đội hình Barca dự Champions League

Theo Mundo Deportivo, Barcelona đăng ký Hamza Abdelkarim và Jesse Bisiu trong danh sách A. Trong khi đó, Bardghji bị gạch tên vì chấn thương đầu gối nặng khiến anh phải nghỉ thi đấu cả mùa. Mùa trước, tiền đạo người Thụy Điển vốn gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với Lamine Yamal.

Abdelkarim và Bisiu tiếp tục mang áo số 29 và 27. Tại La Liga, cả hai thuộc biên chế đội dự bị, nhưng để đủ điều kiện dự Champions League, họ phải được đăng ký ở danh sách A do chưa đáp ứng tiêu chuẩn của danh sách B.

Các ngôi sao hàng đầu của Barcelona góp mặt đầy đủ. Các tân binh “bom tấn” như Rodri, Anthony Gordon được kỳ vọng sẽ cùng Lamine Yamal, Raphinha, Pedri… giúp Barca chinh phục danh hiệu Champions League.

Danh sách cầu thủ Barcelona dự Champions League

Thủ môn: Joan García, Wojciech Szczęsny, Dominik Livaković.

Hậu vệ: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Xavi Espart, Andreas Christensen, Gerard Martin, Jules Kounde, Eric Garcia.

Tiền vệ: Gavi, Pedri, Rodri, Frenkie de Jong, Marc Bernal.

Tiền đạo: Fermin Lopez, Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Dani Olmo, Jesse Bisiwu, Hamza Abdelkarim.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 09:16 AM (GMT+7)
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