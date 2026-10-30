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Cả 3 đại diện Thái Lan xếp sau Công an Hà Nội FC tại C1 châu Á

Sự kiện: Bóng đá CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Kết thúc lượt trận thứ ba khu vực phía Đông vòng bảng AFC Champions League Elite - C1 châu Á 2026/27, cả 3 đại diện Thái Lan là Buriram Utd, Ratchaburi, Port đều chưa có trận thắng nào và cùng xếp sau CLB Công an Hà Nội.

Tại C1 châu Á 2026/27, Công an Hà Nội FC là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt. Kết quả bốc thăm đưa thầy trò HLV Polking vào lịch đấu khốc liệt, khi với chạm trán tới 5 đại diện đến từ Nhật Bản - nền bóng đá số 1 châu Á trong tổng số 8 trận vòng phân hạng.

Trong khi đó, Thái Lan góp mặt tới 3 đại diện gồm Buriram Utd, Ratchaburi và Port, với lịch thi đấu được đánh giá dễ thở hơn đại diện Việt Nam.

Đại diện Việt Nam - Công an Hà Nội FC tạm xếp trên cả 3 đại diện Thái Lan trên bảng phân hạng C1 châu Á 2026/27 sau ba vòng đấu đầu tiên

Đại diện Việt Nam - Công an Hà Nội FC tạm xếp trên cả 3 đại diện Thái Lan trên bảng phân hạng C1 châu Á 2026/27 sau ba vòng đấu đầu tiên

Thế nhưng qua 3/8 lượt trận vòng phân hạng khu vực phía Đông, cả 3 đại diện Thái Lan đều đang xếp sau Công an Hà Nội FC.

Cụ thể, Buriram Utd tạm xếp hạng 12/16 với 2 điểm, sau các trận: hòa Johor Darul Ta'zim (Malaysia) 1-1, hòa Gamba Osaka (Nhật Bản 1-1) và thua Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) 0-1.

Ratchaburi tạm xếp hạng 13/16 với vỏn vẹn 1 điểm sau các trận: thua Cảng Thượng Hải (Trung Quốc) 4-6, thua Kyoto Sanga (Nhật Bản) 0-1, hòa Kashiwa Reysol (Nhật Bản) 0-0.

Còn Port tạm xếp hạng 15/16 khi chưa có điểm nào sau 3 trận thua liên tiếp: 1-2 trước Vissel Kobe (Nhật Bản), 1-5 trước Kashiwa Reysol, và 0-3 trước Johor Darul Ta'zim.

Các cầu thủ Công an Hà Nội ăn mừng trận thắng lịch sử tại C1 châu Á (Ảnh: CAHN FC)

Các cầu thủ Công an Hà Nội ăn mừng trận thắng lịch sử tại C1 châu Á (Ảnh: CAHN FC)

Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội đang tạm xếp 11/16 với 3 điểm: thắng Cảng Thượng Hải 3-2, thua Kashima Antlers 0-1 và thua Gamba Osaka 1-4.

Đáng chú ý, trong khi Công an Hà Nội đã có chiến thắng đầu tiên tại C1 châu Á 2026/27 thì cả 3 đại diện Thái Lan vẫn chưa một lần giành trọn 3 điểm.

Phía trước các đội bóng còn 5 lượt trận của vòng phân hạng. 8 đội có thành tích tốt nhất trong 16 đội khu vực phía Đông sẽ giành quyền đi tiếp tại C1 châu Á 2026/27.

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Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/ca-3-dai-dien-thai-lan-xep-sau-cong-an-ha-noi-fc...

-29/10/2026 10:53 AM (GMT+7)
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