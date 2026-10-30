U15 Việt Nam đánh bại chủ nhà, vào chung kết nhánh C U15 World Cup

Trong ngày 29/10, đội tuyển U15 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Cuba. Tiếp đà hưng phấn sau thắng lợi nghẹt thở 2-1 ấy, đoàn quân dưới quyền Hoàng Anh Tuấn bước vào bán kết vào đêm muộn (theo giờ Việt Nam) với sự tự tin cùng quyết tâm cao độ dù phải chạm trán đối thủ sở hữu lợi thế sân bãi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các chiến binh sao vàng nhí đã chủ động dâng cao đội hình và áp đặt thế trận tấn công dồn dập. Sự chủ động ấy nhanh chóng mang lại thành quả. Đồng hồ trên sân mới chỉ điểm sang giây thứ 50, Xuân Vinh đã khiến cả cầu trường ngỡ ngàng bằng một cú nã đại bác từ cự ly xa vô cùng đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Cơn ác mộng của đội chủ nhà tiếp diễn chỉ 2 phút sau đó. Xuất phát từ một pha phối hợp sắc sảo, Vận Tài có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho U15 Việt Nam.

Khởi đầu như mơ giúp dàn cầu thủ trẻ Việt Nam thêm phần thanh thoát. Đội vẫn tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở. Phút thứ 10, Xuân Vinh suýt chút nữa lập cú đúp với cú vung chân trái đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Tuy nhiên, số 10 tài hoa này không phải tiếc nuối quá lâu. Đến phút 16, Vận Tài thực hiện đường chuyền dọn cỗ thông minh để Xuân Vinh xoay người khống chế khéo léo rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn Azerbaijan, nâng tỷ số lên 3-0.

Dù đội chủ nhà kịp gỡ lại một bàn ở phút 18 nhờ pha dứt điểm chéo góc của Mammadzada để khép lại hiệp một với tỷ số 1-3, song nhìn chung, thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đại diện Đông Nam Á.

Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào khi U15 Việt Nam sớm đưa bóng tìm đến trúng cột dọc. Từ sau tình huống đó, đội chủ động đá chậm để giữ nhịp. U15 Azerbaijan liên tục nhồi bóng bổng và tận dụng bóng dài nhằm khoét sâu vào hệ thống phòng ngự đối thủ. Và nỗ lực ấy mang lại kết quả ở phút 30 khi Alizada rút ngắn khoảng cách xuống còn 2-3.

Những phút cuối trận diễn ra nghẹt thở khi đội chủ nhà dồn toàn lực sang phần sân U15 Việt Nam hòng tìm bàn gỡ hòa. Dẫu vậy, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chiến đấu quả cảm, lăn xả cản phá từng đường bóng. Đúng vào những giây bù giờ cuối cùng, từ pha phản công sắc lẹm, Vận Tài đã tỏa sáng rực rỡ ấn định thắng lợi chung cuộc 4-2, đưa U15 Việt Nam hiên ngang tiến vào trận chung kết nhánh đấu với U15 Hungary. Đây cũng là trận cuối cùng của đội ở U15 World Cup & Festival 2026. Nếu thắng, Việt Nam sẽ xếp thứ 81 trên 189 đội.