Trực tiếp họp báo Việt Nam - Thái Lan: Thầy Kim chia sẻ gì về bàn thắng may mắn?

Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng may mắn

Phút 52, bóng được tạt từ bên cánh trái và Hoàng Hên băng vào đá nối cực nhanh khiến thủ thành Chatchai ngỡ ngàng.

Bóng đi trúng cột dọc và bật ra khiến thủ môn 39 tuổi giật mình nên không có phản ứng khi bóng trúng chân và đi vào lưới. Đây là bàn thắng rất may mắn cho Việt Nam, đặc biệt nó đến chỉ 3 phút sau khi chúng ta thoát thua từ tình huống đá phạt đền hỏng ăn của Thái Lan. Bàn thắng này giúp chúng ta gỡ hòa 1-1 sau khi để thủng lưới từ sớm trong hiệp 1.

Đến phút 85, Wanchai ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và khiến ĐT Việt Nam vất vả trong những phút cuối. Tuy nhiên đúng phút cuối cùng, Wanchai đá phản lưới nhà giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2. Chung cuộc Việt Nam thắng 4-2 sau 2 lượt trận và giành chức vô địch.

Lợi thế sau trận lượt đi

ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về chung kết AFF Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik có lợi thế cực lớn do thắng 2-0 trong trận lượt đi trên đất Thái Lan. Mặc dù đối thủ không có được đội hình mạnh nhất và phải chịu áp lực từ khán đài sân Mỹ Đình trong trận lượt về nhưng không vì vậy mà "Những chiến binh Sao Vàng" được phép chủ quan.

HLV Kim Sang Sik

Bản thân HLV Kim Sang Sik cũng rất hài hước trong buổi họp báo trước trận với hành động lột túi quần của mình ra. "Chúng tôi đang có một chút lợi thế, nhưng trong tay chưa có gì cả, chưa nắm chắc điều gì. Trong túi tôi cũng chưa có gì cả. Vì vậy, toàn đội sẽ cố gắng hết mình, tuyệt đối không chủ quan và hướng tới mục tiêu một lần nữa giành chức vô địch".

Ông thầy người Hàn Quốc cũng tiết lộ đã sớm làm công tác tư tưởng cho các học trò. "Tôi khẳng định toàn đội sẽ không chủ quan và tập trung hết mình cho trận đấu ngày mai. Tôi cũng đã chia sẻ với các cầu thủ rằng họ cần duy trì trạng thái tốt nhất cho trận đấu. Mỗi cầu thủ đều hiểu mình phải làm gì và cần tập trung vào đâu. Đó chính là sự chuẩn bị của chúng tôi cho trận đấu quan trọng".