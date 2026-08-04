Chiếc áo đen 'may mắn' của HLV Kim Sang-sik gây sốt

Việt Nam thắng đậm Indonesia 3-0 ở lượt trận bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng. Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ, hình ảnh HLV Kim Sang-sik trong chiếc áo polo đen cũng trở thành chủ đề được nhiều cổ động viên bàn luận.

Ở trận gặp Singapore tối 31/7, HLV Kim xuất hiện với áo trắng thay vì màu đen quen thuộc. Tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ có trận hòa 1-1, khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận rằng "đổi áo là đổi luôn vận may".

HLV Kim Sang-sik trong trận Việt Nam gặp Singapore trên sân Mỹ Đình, Hà Nội tối 31/7 tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Hiếu Lương

Trước trận đấu với Indonesia, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông quyết định trở lại với chiếc áo đen sau khi nhận được nhiều bình luận từ người hâm mộ về trang phục ở trận hòa Singapore.

"Tôi biết nhiều cổ động viên nói rằng việc tôi mặc áo trắng ở trận gặp Singapore đã mang lại kết quả không may mắn. Chúng tôi đến đây không phải để hòa mà là để giành trọn ba điểm. Nếu Indonesia không mặc màu đen, tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo đen này", ông nói trong buổi họp báo.

Sau chiến thắng trước Indonesia, HLV Kim tiếp tục nhắc đến câu chuyện này trong buổi họp báo. Khi được hỏi về việc thay đổi trang phục, ông hài hước nói: "Tôi đã ném cái áo trắng đó đi rồi. Có lẽ tôi phải xả hết những chiếc áo trắng còn ở nhà nữa. Tôi đã phải giải thích với vợ và chắc cũng phải dặn bà ấy đừng mua áo trắng nữa".

Câu nói đùa của HLV Kim tạo không khí vui vẻ trong phòng họp báo, đồng thời khiến câu chuyện về chiếc áo đen tiếp tục được người hâm mộ chia sẻ.

HLV Kim trong trận thắng Indonesia 3-0 ở lượt bốn bảng A ASEAN Cup 2026. Ảnh: Đức Đồng

Chiếc áo đen vốn đã gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ của HLV Kim Sang-sik kể từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông từng mặc trang phục này trong những giải đấu quan trọng, trong đó có hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và tấm huy chương vàng SEA Games 33 cùng bóng đá Việt Nam.

Nhiều cổ động viên ví chiếc áo đen là "bùa may mắn" của nhà cầm quân 48 tuổi. Dù vậy, HLV Kim nhiều lần khẳng định kết quả trên sân đến từ sự nỗ lực của toàn đội, không phải yếu tố bên ngoài.

Sau trận thắng Indonesia, ông cho biết chiến thắng có được nhờ những điều chỉnh về nhân sự sau trận hòa Singapore. HLV Kim đánh giá cao màn trình diễn của Đình Bắc, Hai Long và Trương Tiến Anh, những cầu thủ được trao cơ hội đá chính và tạo ra khác biệt.

"Tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Đây là trận đấu rất khó khăn trên sân khách nhưng chúng tôi đã thể hiện được tinh thần chiến đấu để giành chiến thắng. Với ba điểm này, tình hình của chúng tôi đang rất tươi sáng", ông nói.

Chiếc áo đen gắn HLV Kim khi U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam cũng gây chú ý với truyền thông Indonesia. CNN Indonesia nhận định tốc độ các cầu thủ Việt Nam cùng cách sử dụng nhân sự của HLV Kim Sang-sik đã tạo ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Sport Detik cho rằng đội hình xuất phát của Việt Nam tạo bất ngờ khi HLV Kim trao cơ hội cho một số cầu thủ như Đình Bắc, Hai Long và Trương Tiến Anh. Trong khi Bola.com đánh giá hàng thủ Indonesia gặp vấn đề khi không theo kịp những tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh của Việt Nam, dẫn đến nhiều khoảng trống để đối thủ khai thác.

Sau trận thắng Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân Mỹ Đình tiếp Campuchia ngày 7/8 ở lượt cuối bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu giữ vững ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng tiếp theo.