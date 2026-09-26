Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Philippines: HLV Kim nói về Thái Lan
HLV Kim Sang Sik đã có những chia sẻ sau chiến thắng của ĐT Việt Nam ở trận ra quân vòng bảng FIFA ASEAN Cup.
HLV Carles Cuadrat: "Các bạn biết cách đặt chúng tôi vào một vị trí khó khăn rồi đấy! Chúng tôi có thể chiến đấu và làm những điều đúng đắn trước Thái Lan ở trận đấu cuối vòng bảng.
Ở lần gần nhất gặp Thái Lan tại một giải đấu ASEAN Cup (AFF Cup), đó là trong đợt không thuộc FIFA Days nên chúng tôi không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất vì họ đang thi đấu cho các CLB ở châu Âu và Mỹ. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi vẫn chiến đấu rất nhiều trước Thái Lan và chỉ để thua 0-1 khi họ ghi bàn ở những phút cuối.
Điều tôi muốn nói là chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cạnh tranh trước Thái Lan. Và biết đâu, nếu Philippines giành quyền vào bán kết, có thể Việt Nam sẽ không vui khi thấy chúng tôi góp mặt ở bán kết. Bạn không bao giờ biết trước được điều gì".
HLV Carles Cuadrat: "Việt Nam có rất nhiều cầu thủ chất lượng và tài năng. Chúng ta có thể thấy điều đó qua những tình huống tranh chấp bóng, khi họ chỉ cần một khoảnh khắc chạm bóng là có thể kết liễu đối thủ.
Điều tôi muốn nói là HLV Việt Nam may mắn khi có thể lựa chọn giữa rất nhiều cầu thủ. Đó là điều tốt cho bóng đá Việt Nam.
Tôi nghĩ Việt Nam đang cho thấy họ là một đội tuyển mạnh trong khu vực. Họ đang giành chiến thắng ở các giải đấu và cũng là ứng viên được đánh giá cao ở giải này. Tôi nghĩ mình phải ghi nhận những gì bóng đá Việt Nam đã làm được trong những năm qua".
HLV Carles Cuadrat: "Chúng tôi có cùng số điểm với đội đầu bảng Tajikistan và ở vòng loại Asian Cup 2027, chúng tôi cũng không để thua quá nhiều. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi không đáng phải nhận thất bại như vậy.
Tôi cho rằng chúng tôi đã tạo ra những cơ hội tương tự Việt Nam. Chúng tôi có một tình huống bóng tìm đến cột dọc. Nếu chúng tôi ghi được bàn 1-0, Việt Nam sẽ phải dâng cao thay vì tiếp tục phòng ngự với 5 cầu thủ phía sau. Khi đó, chúng tôi sẽ có cơ hội phản công, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Tất nhiên, trận đấu trở nên khó khăn hơn. Việt Nam là một đội bóng phòng ngự rất tốt. Chúng tôi biết họ hiếm khi để thủng lưới nhiều bàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tạo ra được những cơ hội.
Chúng tôi từng ghi một bàn nhưng bị thổi việt vị với khoảng cách rất nhỏ. Chúng tôi cũng có những pha đánh đầu của Sebastian (Rasmussen) và tạo ra các tình huống tấn công với những quả tạt tốt.
Tôi phải nói rằng các cầu thủ đã cống hiến hết sức vì đội bóng và đất nước. Tôi nghĩ chúng tôi đã đại diện rất tốt cho bóng đá Philippines trong trận đấu này.
Bây giờ, chúng tôi cần thời gian để hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan. Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn, nhưng sẽ cố gắng giành điểm và duy trì sự cạnh tranh cho đến cuối giải".
HLV Kim Sang Sik: "Tôi muốn nói về 11 cầu thủ trên sân. Tất cả họ đều rất quan trọng, có giá trị và đang nỗ lực hết mình. Chính nhờ vậy, chúng ta đã giữ sạch lưới trong trận đấu hôm nay.
Về Patrik (Lê Giang), cậu ấy đã gia nhập đội tuyển quốc gia từ đợt tập trung tại Hàn Quốc và đang hòa nhập rất tốt với toàn đội. Tôi cho rằng các cầu thủ khác đã hỗ trợ rất nhiều để giúp Patrik thích nghi.
Đồng thời, Đình Bắc, Xuân Son và các cầu thủ khác cũng đã thực sự hy sinh vì lối chơi chung của đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức và thể hiện phong độ tốt trên sân. Cá nhân tôi tin tưởng Patrik là thủ môn số một, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc".
HLV Kim Sang Sik: "Cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Đồng thời, cậu ấy còn rất trẻ và mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho toàn đội. Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ đơn thuần là một cầu thủ trẻ. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt như hiện tại, cậu ấy sẽ trở thành một trong những thành viên xuất sắc nhất của đội. Thực sự, cậu ấy là một nhân tố rất quan trọng đối với chúng tôi".
HLV Kim Sang Sik: "Về chấn thương của Xuân Son, tôi tin rằng đó là một dạng căng cơ nên đã quyết định rút cậu ấy ra sân. Tất nhiên, cá nhân tôi cảm thấy rất buồn về điều đó. Xuân Son là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với đội bóng, cả về chuyên môn lẫn các chỉ số thống kê. Vì vậy, toàn đội cũng rất buồn khi cậu ấy gặp vấn đề.
Tuy nhiên, tôi muốn nói với Xuân Son rằng đây không phải là chấn thương quá nghiêm trọng đối với sự nghiệp cầu thủ của cậu ấy. Xuân Son là nhân tố chủ chốt trong đội hình của chúng tôi. Dù đây có thể chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng đội bóng vẫn có những phương án thay thế. Các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được".
HLV Kim Sang Sik: "Tôi hạnh phúc khi đội giành chiến thắng. Tôi xin chúc mừng toàn đội và cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển. Hôm nay, chúng tôi đã có phần may mắn khi giành chiến thắng trước Philippines. Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Tuyển Việt Nam đã 'làm nóng' tốt hơn để bắt đầu trận đấu.
Tôi có xem qua trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Thái Lan luôn thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật cũng như ở nhiều khía cạnh khác. Tôi vẫn chưa phân tích kỹ lưỡng về kết quả chung cuộc hay những chi tiết cụ thể của Thái Lan, nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị thật kỹ càng.
Tôi tin rằng Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh. Điều này đã được chứng minh qua các giải đấu trước đây và đó là điều không thể bàn cãi. Còn về phía Pakistan, họ sở hữu nền tảng thể lực rất tốt. Tôi đã thấy rõ điều đó qua trận đấu. Vì vậy, chúng ta cũng cần có sự chuẩn bị chu đáo".
Tối 26/9, ĐT Việt Nam đã có trận ra quân bảng A FIFA ASEAN Cup gặp ĐT Philippines. Ở trận này, HLV Kim Sang Sik tung ra sân đội hình chấn lượng với những tân binh như Adou Minh, Williams Minh Hoàng, bên cạnh dàn trụ cột gồm Đình Bắc, Xuân Son, Pendant Quang Vinh.
Kết quả, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công đẹp mắt của Đình Bắc ở phút 25, qua đó đánh dấu màn ra quân như ý. Tất nhiên, đây chưa phải trận đấu mà các tuyển thủ có phong độ cao nhất. Thậm chí cuối trận, Philippines đã đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
HLV Kim Sang Sik
Ở cuộc họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik đặt ra yêu cầu ĐT Việt Nam phải thể hiện lối chơi công thủ toàn diện: "Tôi muốn đội bóng của mình chơi theo hướng tấn công nhiều hơn, nhưng đồng thời phải cân bằng rất tốt với khả năng phòng ngự. Tôi cũng nhấn mạnh điều đó với các cầu thủ. Tôi muốn khi nhìn vào màn hình, chẳng hạn trên truyền hình, người ta có thể thấy cả 11 cầu thủ của chúng tôi cùng xuất hiện trong một khung hình.
Điều đó có nghĩa là, như tôi vừa đề cập, tấn công và phòng ngự phải được tổ chức một cách cân bằng. Vì vậy, có lẽ người hâm mộ cảm nhận rằng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam hiện khá chắc chắn".
Bàn thắng mở tỉ số của ĐT Việt Nam trước Philippines tới từ pha phối hợp đẹp.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2026 20:54 PM (GMT+7)