Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Philippines: HLV Kim nói về Thái Lan

HLV Philippines nói về khả năng gây khó khăn cho Thái Lan

HLV Carles Cuadrat: "Các bạn biết cách đặt chúng tôi vào một vị trí khó khăn rồi đấy! Chúng tôi có thể chiến đấu và làm những điều đúng đắn trước Thái Lan ở trận đấu cuối vòng bảng.

Ở lần gần nhất gặp Thái Lan tại một giải đấu ASEAN Cup (AFF Cup), đó là trong đợt không thuộc FIFA Days nên chúng tôi không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất vì họ đang thi đấu cho các CLB ở châu Âu và Mỹ. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi vẫn chiến đấu rất nhiều trước Thái Lan và chỉ để thua 0-1 khi họ ghi bàn ở những phút cuối.

Điều tôi muốn nói là chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cạnh tranh trước Thái Lan. Và biết đâu, nếu Philippines giành quyền vào bán kết, có thể Việt Nam sẽ không vui khi thấy chúng tôi góp mặt ở bán kết. Bạn không bao giờ biết trước được điều gì".