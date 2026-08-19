Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: Thầy Kim nói gì khi Đình Bắc không ghi bàn?
(Họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia) ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia trải qua trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 đầy nỗ lực. Sau trận, HLV Kim Sang Sik có những nhận xét đáng chú ý.
Nói về trận chung kết sắp tới với Thái Lan - bại tướng của ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024, Xuân Son khẳng định anh muốn ghi bàn để giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương:
"Chiến thuật phụ thuộc vào HLV trưởng, nhiệm vụ của tôi là làm theo chỉ đạo . nhiệm vụ của tôi là làm theo. Mỗi trận đấu, đội tuyển sẽ có đấu pháp khác nhau. Sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào 2 lượt trận chung kết lớn trước đối thủ lớn, toàn đội muốn giành chiến thắng, cá nhân tôi muốn ghi bàn để bảo vệ thành công chức vô địch. Tôi sẽ sẽ cố gắng nghỉ ngơi, tập luyện tốt khi quỹ thời gian quá ngắn".
Nhiều phóng viên tinh ý nhận ra, bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Malaysia của Xuân Son rất giống với bàn thắng mà anh từng ghi vào lưới ĐT Thái Lan ở chung kết lượt đi 2024. Tiền đạo này cũng gửi thông điệp đanh thép trước khi tái đấu đối thủ:
"Tôi vẫn nhớ bàn thắng 2 năm trước. Thành thật mà nói, đó không phải thông điệp gì sâu xa, tôi chỉ muốn thi đấu hết sức để giúp đội tuyển giành chiến thắng. Vì vậy, tôi sẽ chuẩn bị thể trạng tốt nhất để cống hiến hết mình mọi trận đấu, dù chơi 90 phút hay chỉ 30 phút".
Nhận xét riêng về Đình Bắc, HLV Kim Sang Sik cho rằng nếu cải thiện được một vài hạn chế, tiền đạo này có thể thi đấu ở các giải đấu có cấp độ cao hơn:
"Ở những buổi họp báo trước, tôi đã đề cập nhiều về Đình Bắc. Tôi rất muốn cậu ấy có thể thi đấu tốt ở các giải đấu hàng đầu châu Á, châu Âu chứ không chỉ trong phạm vị Đông Nam Á. Cậu ấy cần chạy nhiều hơn, cải thiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự để có thể thử sức ở những giải đấu có chất lượng cao".
Hiện tại, Nguyễn Xuân Son - tác giả cú đúp vào lưới Malaysia - đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2026 với đồng đội Đình Bắc. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik hài hước "yêu cầu" Xuân Son ghi nhiều bàn hơn, cụ thể là... 3 bàn tại chung kết để giúp ĐT Việt Nam vô địch:
"Xuân Son mới ghi 5 bàn thôi à, đáng lẽ cậu ấy nên ghi nhiều bàn hơn để ĐT Việt Nam vô địch chứ. Tôi rất mong cậu ấy sẽ ghi thêm 3 bàn ở chung kết.
Nhìn chung, cả Xuân Son lẫn Đình Bắc đều đã làm tốt nhiệm vụ, các cầu thủ khác cũng cống hiến hết mình để giúp toàn đội giành chiến thắng. Sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ là điều rất tốt, giúp đội tuyển có nhiều cơ hội thắng chung kết".
HLV Kim Sang Sik cũng hé lộ về thể trạng của Nguyễn Văn Vĩ, cũng như cuộc cạnh trạnh giữa hậu vệ trái này với Phan Tuấn Tài cho vị trí đá chính:
"Văn Vĩ đau nhẹ ở ngón chân. Để chuẩn bị cho chung kết, tôi cho cậu ấy nghỉ ngơi trong hiệp 1 và trao cơ hội cho Phan Tuấn Tài trở lại đội hình chính sau một thời gian dài. Nhìn chung, cả 2 đều thi đấu tốt. Nhờ vậy, tôi có đuộc sự lựa chọn đa dạng hơn cho vị trí hậu vệ trái ở 2 lượt trận chung kết sắp tới".
Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Kim Sang Sik hé lộ lí do cất một nửa đội hình chính lên ghế dự bị. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không giấu được sự phấn khích khi cùng ĐT Việt Nam vào chung kết AFF Cup lần thứ 2 liên tiếp để tái đấu Thái Lan - bại tướng ở chung kết năm 2024:
"Cảm ơn tất cả đội đã chiến thắng. cảm ơn các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình. So với lượt đi, cầu thủ chơi tốt hơn nhiều trên sân nhà. Những phần còn thiếu sót ở lượt đi, họ đã làm tốt hơn rất nhiều. Do 2 trận đấu diễn ra sát ngày, tôi quyết định thay đổi để đảm bảo họ có thể lực thật tốt cho lượt về.
2 năm trước, Việt Nam đã vô địch ngay tại Thái Lan, giờ đây tôi rất vinh dự, hạnh phúc vui mừng khi một lần nữa vào chung kết".
Ở trận này, Đình Bắc tiếp tục "tịt ngòi" nhưng thi đấu đến hết trận. Dù vậy, HLV Kim Sang Sik khẳng định không ưu ái tiền đạo này vì hôm nay là sinh nhật của anh (19/8):
"Sau bữa trưa nay, toàn đội đã tổ chức sinh nhật cho Đình Bắc. Tuy nhiên không phải vì sinh nhật mà tôi xếp cậu ấy thi đấu. Đình Bắc là cầu thủ trẻ với nguồn năng lượng và thể lực dồi dào, vì vậy tôi mới sử dụng cậu ấy cả trận. Các trận đấu này cũng vậy nếu cậu ấy có thể trạng tốt nhất".
Đánh bại Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam chính thức ghi danh chung kết AFF Cup 2026. Đối thủ của “Những ngôi sao vàng” ở hai trận chung kết là đội tuyển Thái Lan. Trận chung kết lượt đi diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 22 tháng 8, và trận tái đấu 4 ngày sau đó.
Tiếp tục giành quyền vào chung kết, đội tuyển Việt Nam tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử đội bóng khi hai lần liên tiếp góp mặt ở trận chung kết AFF Cup.
Chiến thắng 2-0 trên sân Kuala Lumpur giúp ĐT Việt Nam nắm lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về. Với kết quả này, ĐT Việt Nam chỉ cần tránh một thất bại với cách biệt từ 2 bàn trở lên là có thể giành quyền vào chung kết.
Trong bài viết của phóng viên Kim Ah In trên FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam được đánh giá đang nắm lợi thế rất lớn để vượt qua Malaysia, giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026.
Với phong độ ấn tượng cùng “phép thuật” của HLV Kim Sang Sik, truyền thông Hàn Quốc tin Việt Nam đủ khả năng tái hiện trận chung kết năm 2024 với Thái Lan và hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.
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Trong bài viết của phóng viên Kim Ah In trên FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam được đánh giá đang nắm lợi thế rất lớn để vượt qua...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2026 20:56 PM (GMT+7)