Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: Thầy Kim nói gì khi Đình Bắc không ghi bàn?

Xuân Son muốn xé lưới ĐT Thái Lan ở chung kết

Nói về trận chung kết sắp tới với Thái Lan - bại tướng của ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2024, Xuân Son khẳng định anh muốn ghi bàn để giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương:

"Chiến thuật phụ thuộc vào HLV trưởng, nhiệm vụ của tôi là làm theo chỉ đạo . nhiệm vụ của tôi là làm theo. Mỗi trận đấu, đội tuyển sẽ có đấu pháp khác nhau. Sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ bước vào 2 lượt trận chung kết lớn trước đối thủ lớn, toàn đội muốn giành chiến thắng, cá nhân tôi muốn ghi bàn để bảo vệ thành công chức vô địch. Tôi sẽ sẽ cố gắng nghỉ ngơi, tập luyện tốt khi quỹ thời gian quá ngắn".