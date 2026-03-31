Brazil vs Croatia 01/04/26 - Trực tiếp
1
0
Mexico vs Bỉ 01/04/26 - Trực tiếp
1
0
Hải Phòng vs Hà Nội
-
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
-
-
Manchester City vs Liverpool
-
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
-
-
Chelsea vs Port Vale
-
-
Southampton vs Arsenal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
-
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
West Ham United vs Leeds United
-
-

Trực tiếp bóng đá ĐT Việt Nam - Malaysia: Suýt có thêm bàn thắng (Asian Cup) (Hết giờ)

Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

AFC Asian Cup | 19h, 31/3 | Thiên Trường

Việt Nam
3 - 1
Malaysia
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Duy Mạnh 6' Xem video
Xuân Son 51' Xem video
Xuân Son 59' Xem video
Xem video 77' Endrick (phạt đền)

1’

Trận đấu bắt đầu!

Malaysia giao bóng. 

2’

Cơ hội đầu tiên!

Daniel Cools có bóng trước vòng cấm và tung cú cứa lòng chân phải luôn. Bóng đi sát sạt cột dọc khung thành của Filip Nguyễn. 

6’

VÀ...OOOOOO!!! VIỆT NAM 1-0 MALAYSIA!

Tiến Anh đá phạt góc và bóng tìm tới đúng đầu của Duy Mạnh. Trung vệ của Việt Nam đánh đầu tung lưới đối thủ. 

10’

Suýt có bàn thắng!

Halim thoát xuống cực nhanh và xử lý cực kỹ thuật để bóng vượt qua người Filip Nguyễn nhưng bóng lại đi ra ngoài. 

13’

Không được!

Việt Nam có cơ hội lên bóng nhưng Quang Vinh lại chuyền hơi mạnh so với đà di chuyển của Xuân Son. 

17’

Không được!

Hai Long băng xuống tốt ở bên cánh phải nhưng đường tạt bóng vào lại bị hậu vệ Malaysia chặn lại. 

23’

Tranh chấp quyết liệt!

Việt Anh phất dài và Xuân Son tranh chấp rất quyết liệt nhưng hậu vệ Malaysia đã lăn xả phá bóng. 

24’

BÓNG TRÚNG CỘT DỌC!

Hoàng Đức có bóng ở giữa sân và quyết định dứt điểm từ khoảng cách ngoài 30m. Bóng đi căng và hiểm nhưng lại tìm trúng xà ngang. 

30’

Không được!

Bóng được thả xuống biên phải để Hai Long băng lên nhưng thủ môn của Malaysia đã băng ra cắt bóng.

32’

Cứu thua đẳng cấp!

Hai Long căng ngang và Hoàng Hên cứa lòng chân trái ngay. Bóng đi rất đẹp nhưng thủ môn Hazim vẫn cứu thua thành công. 

36’

Quang Hải vô lê!

Quang Hải vừa tung quả vô lê rất hay sau đường chuyền của Tiến Anh nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 

40’

Thẻ vàng cho Malaysia!

Haiqal nhận thẻ vàng sau tình huống ôm Quang Hải như bạn thân để cản pha phản công của ĐT Việt Nam. 

42’

Đánh đầu!

Halim tạt bóng sớm cho Josue băng vào đánh đầu nhưng cầu thủ này lại đưa bóng vọt xà ngang. 

44’

Sút xa!

Xuân Son có bóng trước vòng cấm và quyết định dứt điểm không đà luôn. Tuy nhiên, bóng đi chưa đủ khó để hạ thủ môn của Malaysia. 

45’

Bù giờ!

Hiệp một có 2 phút bù giờ. 

45+2’

Hết hiệp một!

Tỉ số là 1-0 cho ĐT Việt Nam. 

46’

Hiệp hai bắt đầu!

ĐT Việt Nam giao bóng. 

50’

Cứu thua tốt!

Malaysia đá phạt góc và cú đánh đầu được tung ra. Bóng đi cầu âu và Filip Nguyễn đã phải bay người đẩy bóng thành công. 

51’

VÀ...OOOOO!!! VIỆT NAM 2-0 MALAYSIA!

Việt Nam cướp được bóng ở giữa sân và triển khai tấn công. Hai Long thả bóng cho Hoàng Hên băng xuống. Bóng được tạt bóng vào trong và Son đánh đầu tung lưới đối thủ. 

55’

Cứa lòng ngay!

Lại là Hoàng Hên chuyền bóng, Xuân Son quyết định cứa lòng chân phải nhưng lần này Hazmi đã cứu thua thành công. 

59’

VÀ...OOOOOO!!! VIỆT NAM 3-0 MALAYSIA!

Trương Tiến Anh tạt bóng từ bên phải và Xuân Son bật cao đánh đầu. Bóng đi vào góc quá khó khiến thủ môn Malaysia không thể cứu thua. 

66’

Không được!

Xuân Son băng xuống đánh đầu khá tốt nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 

71’

Thay người!

Đình Trọng và Việt Cường vào sân. Duy Mạnh và Hai Long rời sân. 

75’

Phạt đền cho Malaysia!

Văn Hậu mắc lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho Malaysia hưởng phạt đền. 

77’

VÀ...OOOOOO!!! ĐT VIỆT NAM 3-1 MALAYSIA!

Endrick dứt điểm quá khó cho Filip Nguyễn có thể cản phá. 

84’

Dứt điểm từ xa!

Xuân Son giữ bóng hay và chuyền cho Hoàng Hên ở bên cánh phải. Cầu thủ này tung cú sút vào góc gần nhưng Hazmi cứu thua thành công. 

90’

Bù giờ!

Hiệp hai có 5 phút bù giờ. 

90+5’

Hết giờ!

Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng 3-1. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Nguyễn Filip, Ngọc Bảo, Việt Anh, Tiến Anh, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quang Hải, Hoàng Hên, Quang Vinh, Hai Long, Xuân Son
Syihan Hazmi, Mathew Davies, Haiqal, Ubaidullah, Cools, Laine, Faiz, Corbin Ong, Halim, Josue, Wilkin

ĐT Việt Nam đang khởi động

Nỗi ám ảnh 12 năm của đội khách

Với việc chiến thắng 4-0 của ĐT Malaysia ở trận lượt đi - diễn ra hồi tháng 6/2025 - bị hủy bỏ và ĐT Việt Nam được xử thắng 3-0, "Hổ Mã Lai" đã nối dài quãng thời gian không thắng trước "Những chiến binh sao vàng" lên 12 năm. Chính xác hơn, kể từ thất bại 2-4 ở bán kết lượt về AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam chạm trán đối thủ thêm 9 lần với thành tích 8 thắng, 1 hòa.

Chưa thắng đã chắc vé

Án phạt của AFC đã bảo đảm cho ĐT Việt Nam chắc chắn đi tiếp ở vòng loại Asian Cup. Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép trong trận thắng 4-0 ở lượt đi và án phạt của AFC đã lật ngược kết quả đó thành thất bại 0-3 cho "Hổ Malay", và họ cũng bị xử thua ở trận gặp Nepal.

ĐT Việt Nam đã nắm ngôi đầu bảng nên dù thua tối nay, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn chắc vé đến sân chơi số 1 của bóng đá châu Á cấp đội tuyển năm sau. Một chiến thắng tại Thiên Trường sẽ càng vui hơn nữa cho người hâm mộ.

Một loạt sự trở lại

ĐT Việt Nam ở lượt về được giúp sức bởi rất nhiều sự trở lại quan trọng. Đáng kể nhất trong đó là Xuân Son, người ở lượt đi vẫn đang phải chữa chấn thương nặng mắc phải ở chung kết AFF Cup 2024, nhưng hiện đã hồi phục và rất nóng lòng ra sân. 

Không chỉ Xuân Son, 3 sự trở lại khác cũng gây chú ý khi đều ở hàng phòng ngự. Đình Trọng, Văn Hậu, Việt Anh đều được triệu tập cho đợt này và cho dù HLV Kim Sang Sik có thể chỉ tung Văn Hậu vào từ đầu, có đủ 3 người cho trận này giúp thầy Kim đảm bảo chiều sâu hàng phòng ngự cũng như tung họ vào đá để kiểm chứng phong độ, chuẩn bị cho ASEAN Cup diễn ra trong mùa hè.

Malaysia vừa đá vừa "rén"

Malaysia không có mục tiêu gì cho trận này ngoài đá vì màu cờ sắc áo, nhưng riêng HLV Peter Cklamovski có động lực để thử nghiệm những nhân tố mới để chuẩn bị cho các giải sau. Ông đã gọi lên 13 cầu thủ nhập tịch cho trận đấu này và khoảng một nửa số cầu thủ đó dự kiến sẽ xuất phát.

Dù vậy cả HLV Cklamovski lẫn LĐBĐ Malaysia đều sẽ dè chừng trong việc dùng các cầu thủ trên. Một số họ vẫn chưa xong giấy tờ thủ tục để đủ điều kiện ra sân, bao gồm tiền đạo Bergson da Silva gốc Brazil và trung vệ Giancarlo Gallifuoco. Do đó Malaysia dù có tự khích lệ quyết tâm cho bản thân trước trận cũng khó đá với tâm lý an tâm 100%.

-31/03/2026 12:20 PM (GMT+7)
