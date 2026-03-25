Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Bangladesh: Chờ thầy Kim kết hợp Son và Hên

Chờ thầy Kim nhắc tên Son và Hên

ĐT Việt Nam không đặt nặng kết quả ở trận giao hữu gặp Bangladesh (19h, 26/3). Thay vào đó, HLV Kim Sang Sik ưu tiên dùng các cầu thủ có lần đầu được triệu tập lên ĐTQG. Đó là Hoàng Hên, đối tác ăn ý một thời của Xuân Son tại Nam Định. Hiện 2 cầu thủ này đều ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng ra sân.

Hoàng Hên tập luyện tích cực hướng tới trận gặp Bangladesh

Người hâm mộ trông đợi HLV Kim Sang Sik công khai sử dụng họ ở trận gặp Bangladesh. Gần đây chính Hoàng Hên tiết lộ nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn anh thi đấu hết mình và thoải mái trong đợt tập trung lần này.

Tin vui đến liên tiếp với HLV Kim Sang Sik

ĐT Việt Nam thời gian qua nhận những tin vui ở vòng loại Asian Cup 2027. Đó là việc Malaysia bị xử thua 2 trận, qua đó đoàn quân HLV Kim Sang Sik được đẩy lên ngôi đầu bảng F và sớm giành vé đi tiếp. Điều đó mang tới tâm lý rất thoải mái cho toàn đội trong đợt tập trung lần này.