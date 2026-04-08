Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ)

20h, 8/4 | Nhà thi đấu Khu liên hợp thể thao Nonthaburi Futsal Thái Lan 4 - 2 Futsal Việt Nam (H1: 2-0) Thông tin trước trận Futsal Thái Lan vs Futsal Việt Nam Futsal Việt Nam Điểm Theerawat Kaewwilai Ittichai Praphaphan Panut Kittipanuwong Muhammad Osamanmusa Apiwat Chaemcharoen Điểm Văn Tú Đa Hải Nhan Gia Hưng Ngọc Anh Minh Quang Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Futsal Thái Lan Futsal Thái Lan Futsal Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Ngọc Anh (phản lưới) (H2) 0'43' Xem video Phalaphruek Sarawut (H1) 0'46' Xem video Mintada Piromyu (H2) 17'22' Xem video Ittichai Praphaphan (H1) 4'08' Xem video Xem video 17'38' Từ Minh Quang (H2) Xem video 5'04' Đa Hải (H2) Tình huống nổi bật Trận đấu bắt đầu. 19'19’ Cơ hội của Thái Lan Xem video Từ pha căng ngang bên cánh trái, Muhammad Osamanmusan dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. 18'16’ Nhan Gia Hưng dứt điểm trúng xà ngang!! Xem video Đa Hải căng ngang cho Nhan Gia Hưng có cơ hội đối mặt với thủ môn Thái Lan. Tuy nhiên cú dứt điểm quyết định lại đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành. 17'26’ Ngọc Anh cứu thua!!! Xem video Sarawut đột phá bên cánh trái và căng ngang vào, Vũ Ngọc Anh liên tiếp thực hiện những pha cản phá bóng ngay trước khung thành Việt Nam, không cho cầu thủ đội chủ nhà dứt điểm. 14'36’ Việt Nam phản công nhanh Xem video Từ tình huống đá phạt của Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam cướp bóng và tổ chức phản công nhanh. Thủ môn đội chủ nhà băng ra phá bóng ngay trước khi Thịnh Phát tiếp cận khung thành, ngay sau đó Thịnh Phát lại có cơ hội dứt điểm nhưng Sarawut kịp lùi về cản phá thành công. 11'45’ Thái Lan tấn công nguy hiểm Xem video Pha phối hợp giữa 3 cầu thủ Thái Lan. Osamanmusa vượt qua Ngọc Anh trước khi dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành. 8'50’ Thủ môn Việt Nam cứu thua Xem video Aransanyalak có cơ hội đối mặt với Văn Tú. Tuy nhiên thủ môn của Việt Nam đã khép góc và ngăn không cho cầu thủ Thái Lan ghi bàn. 5'34’ Thủ môn Thái Lan cứu thua Xem video Pha dàn xếp đá biên của ĐT Việt Nam. Vũ Ngọc Anh băng lên dứt điểm, thủ môn Thái Lan đổ người cản phá. 4'19’ Việt Nam đá phạt Xem video Cú sút phạt của Đa Hải đưa bóng đi chệch khung thành. 4'08’ Vào! Vào! 1-0 cho Thái Lan Xem video Từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Praphaphan thực hiện cú vô lê đẳng cấp tung lưới Việt Nam, mở tỷ số trận đấu. 0'46’ Vào! Vào! 2-0 cho Thái Lan Xem video Lại là một pha dàn xếp phạt góc tương tự bàn đầu tiên. Phalaphruek Sarawut vô lê, bóng đập người Mạnh Dũng đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của các cầu thủ Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về Thái Lan. Hiệp 2 bắt đầu. 17'38’ Vào! Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống 2-1 Xem video Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Từ Minh Quang thực hiện pha bắt vô lê đẳng cấp tung lưới Thái Lan. 17'22’ Vào! Vào! 3-1 cho Thái Lan Xem video Cũng xuất phát từ tình huống phạt góc, Mintada Piromyu băng lên dứt điểm uy lực, nâng tỷ số lên 3-1. 15'31’ Thủ môn Việt Nam cứu thua Xem video Osamanmusa dứt điểm nhanh như chớp, thủ môn Văn Tú đổ người cản phá bóng thành công. 13'20’ Các cầu thủ Việt Nam liên tiếp cứu thua Xem video Tình huống lộn xộn trước khung thành Việt Nam. thủ môn Văn Tú và đồng đội chơi lăn xả để cản phá những cú dứt điểm của cầu thủ Thái Lan. 10'55’ Đa Hải bỏ lỡ Xem video Mạnh Dũng chọc khe cho Đa Hải đối mặt thủ môn Thái Lan, tuy nhiên Đa Hải lại dứt điểm chệch khung thành. 8'45’ Thủ môn Việt Nam cứu thua Xem video Phalaphruek Sarawut đi bóng khéo léo, tuy nhiên thủ môn Văn Tú đã băng ra cản phá cú dứt điểm quyết định. 5'04’ Vào! Vào Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống 2-3!! Xem video Pha phối hợp rất nhanh của Việt Nam. Mạnh Dũng chuyền cho Đa Hải đang đứng chờ sẵn ở cột 2. Đa Hải dễ dàng ghi bàn, thắp lên hy vọng giành điểm cho đội bóng áo đỏ. 4'17’ Nhan Gia Hưng dứt điểm Xem video Cú dứt điểm căng của Nhan Gia Hưng bị thủ môn Thái Lan cản phá. 0'43’ Vào! Vào! 4-2 cho Thái Lan Xem video Vũ Ngọc Anh chuyền về, nhưng Nhan Gia Hưng lại trượt chân và khiến bóng từ từ lăn vào lưới ĐT Việt Nam. Hết giờ Tỷ số chung cuộc: Thái Lan 4-2 Việt Nam. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Theerawat Kaewwilai, Ittichai Praphaphan, Panut Kittipanuwong, Muhammad Osamanmusa, Apiwat Chaemcharoen Văn Tú, Đa Hải, Nhan Gia Hưng, Ngọc Anh, Minh Quang

Không có bất ngờ tại vòng bảng futsal Đông Nam Á 2026 khi các đội mạnh đều sớm giành vé vào bán kết. Ở bảng A, tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đi tiếp, trong khi bảng B chứng kiến Australia và Indonesia chiếm hai suất còn lại. Vì vậy, lượt trận cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu.

Hiện tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn và chỉ cần hòa Thái Lan là giữ vững vị trí này. Tuy nhiên, thứ hạng chung cuộc có thể phụ thuộc vào tính toán chiến thuật nhằm lựa chọn đối thủ phù hợp ở bán kết. Ở bảng B, ĐT Indonesia đã đánh bại ĐT Australia 3-2 để chiếm ngôi đầu, vì vậy đội nhì bảng A sẽ chạm trán đội tuyển "Xứ vạn đảo" tại bán kết.