Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sporting Braga vs Real Betis 08/04/26 - Trực tiếp
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
1
Logo Real Betis - BET Real Betis
1
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Freiburg vs Celta de Vigo
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Porto vs Nottingham Forest
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bologna vs Aston Villa
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ)

Futsal Việt Nam Bóng đá Thái Lan

(Lượt trận cuối bảng A) Hy vọng giành điểm của ĐT Việt Nam chấm dứt sau bàn thua ở những giây cuối.

20h, 8/4 | Nhà thi đấu Khu liên hợp thể thao Nonthaburi

Futsal Thái Lan
Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1
4 - 2
Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1
Futsal Việt Nam
(H1: 2-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Ngọc Anh (phản lưới) (H2) 0'43' Xem video
Phalaphruek Sarawut (H1) 0'46' Xem video
Mintada Piromyu (H2) 17'22' Xem video
Ittichai Praphaphan (H1) 4'08' Xem video
Xem video 17'38' Từ Minh Quang (H2)
Xem video 5'04' Đa Hải (H2)

Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu.

19'19’

Cơ hội của Thái Lan

Từ pha căng ngang bên cánh trái, Muhammad Osamanmusan dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

18'16’

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Nhan Gia Hưng dứt điểm trúng xà ngang!!

Đa Hải căng ngang cho Nhan Gia Hưng có cơ hội đối mặt với thủ môn Thái Lan. Tuy nhiên cú dứt điểm quyết định lại đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành.

17'26’

Ngọc Anh cứu thua!!!

Sarawut đột phá bên cánh trái và căng ngang vào, Vũ Ngọc Anh liên tiếp thực hiện những pha cản phá bóng  ngay trước khung thành Việt Nam, không cho cầu thủ đội chủ nhà dứt điểm.

14'36’

Việt Nam phản công nhanh

Từ tình huống đá phạt của Thái Lan, các cầu thủ Việt Nam cướp bóng và tổ chức phản công nhanh. Thủ môn đội chủ nhà băng ra phá bóng ngay trước khi Thịnh Phát tiếp cận khung thành, ngay sau đó Thịnh Phát lại có cơ hội dứt điểm nhưng Sarawut kịp lùi về cản phá thành công.

11'45’

Thái Lan tấn công nguy hiểm

Pha phối hợp giữa 3 cầu thủ Thái Lan. Osamanmusa vượt qua Ngọc Anh trước khi dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành.

8'50’

Thủ môn Việt Nam cứu thua

Aransanyalak có cơ hội đối mặt với Văn Tú. Tuy nhiên thủ môn của Việt Nam đã khép góc và ngăn không cho cầu thủ Thái Lan ghi bàn.

5'34’

Thủ môn Thái Lan cứu thua

Pha dàn xếp đá biên của ĐT Việt Nam. Vũ Ngọc Anh băng lên dứt điểm, thủ môn Thái Lan đổ người cản phá.

4'19’

Việt Nam đá phạt

Cú sút phạt của Đa Hải đưa bóng đi chệch khung thành.

4'08’

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 1-0 cho Thái Lan

Từ tình huống phạt góc bên cánh trái, Praphaphan thực hiện cú vô lê đẳng cấp tung lưới Việt Nam, mở tỷ số trận đấu.

0'46’

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 2-0 cho Thái Lan

Lại là một pha dàn xếp phạt góc tương tự bàn đầu tiên. Phalaphruek Sarawut vô lê, bóng đập người Mạnh Dũng đổi hướng đi vào lưới trong sự bất lực của các cầu thủ Việt Nam.

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Hiệp 1 kết thúc

Tỷ số tạm thời là 2-0 nghiêng về Thái Lan.

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Hiệp 2 bắt đầu.

17'38’

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Vào! Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống 2-1

Từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Từ Minh Quang thực hiện pha bắt vô lê đẳng cấp tung lưới Thái Lan.

17'22’

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 3-1 cho Thái Lan

Cũng xuất phát từ tình huống phạt góc, Mintada Piromyu băng lên dứt điểm uy lực, nâng tỷ số lên 3-1.

15'31’

Thủ môn Việt Nam cứu thua

Osamanmusa dứt điểm nhanh như chớp, thủ môn Văn Tú đổ người cản phá bóng thành công.

13'20’

Các cầu thủ Việt Nam liên tiếp cứu thua

Tình huống lộn xộn trước khung thành Việt Nam. thủ môn Văn Tú và đồng đội chơi lăn xả để cản phá những cú dứt điểm của cầu thủ Thái Lan.

10'55’

Đa Hải bỏ lỡ

Mạnh Dũng chọc khe cho Đa Hải đối mặt  thủ môn Thái Lan, tuy nhiên Đa Hải lại dứt điểm chệch khung thành.

8'45’

Thủ môn Việt Nam cứu thua

Phalaphruek Sarawut đi bóng khéo léo, tuy nhiên thủ môn Văn Tú đã băng ra cản phá cú dứt điểm quyết định.

5'04’

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Vào! Vào Việt Nam rút ngắn cách biệt xuống 2-3!!

Pha phối hợp rất nhanh của Việt Nam. Mạnh Dũng chuyền cho Đa Hải đang đứng chờ sẵn ở cột 2. Đa Hải dễ dàng ghi bàn, thắp lên hy vọng giành điểm cho đội bóng áo đỏ.

4'17’

Nhan Gia Hưng dứt điểm

Cú dứt điểm căng của Nhan Gia Hưng bị thủ môn Thái Lan cản phá.

0'43’

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Vào! Vào! 4-2 cho Thái Lan

Vũ Ngọc Anh chuyền về, nhưng Nhan Gia Hưng lại trượt chân và khiến bóng từ từ lăn vào lưới ĐT Việt Nam. 

 Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1

Hết giờ

Tỷ số chung cuộc: Thái Lan 4-2 Việt Nam.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1
Theerawat Kaewwilai, Ittichai Praphaphan, Panut Kittipanuwong, Muhammad Osamanmusa, Apiwat Chaemcharoen
Trực tiếp futsal ĐT Thái Lan - Việt Nam: Bàn thua cuối trận (Hết giờ) - 1
Văn Tú, Đa Hải, Nhan Gia Hưng, Ngọc Anh, Minh Quang

Không có bất ngờ tại vòng bảng futsal Đông Nam Á 2026 khi các đội mạnh đều sớm giành vé vào bán kết. Ở bảng A, tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đi tiếp, trong khi bảng B chứng kiến Australia và Indonesia chiếm hai suất còn lại. Vì vậy, lượt trận cuối cùng chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu.

Hiện tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số tốt hơn và chỉ cần hòa Thái Lan là giữ vững vị trí này. Tuy nhiên, thứ hạng chung cuộc có thể phụ thuộc vào tính toán chiến thuật nhằm lựa chọn đối thủ phù hợp ở bán kết. Ở bảng B, ĐT Indonesia đã đánh bại ĐT Australia 3-2 để chiếm ngôi đầu, vì vậy đội nhì bảng A sẽ chạm trán đội tuyển "Xứ vạn đảo" tại bán kết.

Video bóng đá futsal Indonesia - Australia: Rượt đuổi 5 bàn nghẹt thở (ASEAN Cup)
Video bóng đá futsal Indonesia - Australia: Rượt đuổi 5 bàn nghẹt thở (ASEAN Cup)

(Bảng B futsal ASEAN Cup 2026) Indonesia và Australia tạo nên màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn với 5 bàn thắng được ghi.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/04/2026 18:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Futsal Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN