Bảng xếp hạng futsal Đông Nam Á, bảng xếp hạng futsal Việt Nam mới nhất

Giải futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 6 đến 12/4. Bảng xếp hạng tại giải futsal Đông Nam Á 2026 được xác định dựa trên điểm số, trong đó mỗi trận thắng mang về 3 điểm. Khi các đội bằng điểm, thành tích đối đầu trực tiếp sẽ được ưu tiên trước khi xét đến hiệu số bàn thắng.

Điều này khiến cuộc đua trở nên khó lường, đặc biệt ở những bảng đấu cân bằng. Chỉ hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, nên mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.

Bảng xếp hạng futsal Đông Nam Á, bảng xếp hạng đội tuyển futsal Việt Nam mới nhất

Bảng A Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Timor-Leste 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng B Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Indonesia 1 1 0 0 7 0 +7 3 2 Australia 1 1 0 0 2 1 +1 3 3 Malaysia 1 0 0 1 1 2 −1 0 4 Brunei 1 0 0 1 0 7 −7 0