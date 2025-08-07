Trực tiếp chuyển nhượng tối 7/8: MU bất ngờ cân nhắc chiêu mộ thủ môn người UAE
Cập nhật các thông tin chuyển nhượng của bóng đá châu Âu cũng như trên toàn thế giới ngày 7/8.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, MU đang cân nhắc ký hợp đồng với Abdulla Al-Hammadi, thủ môn 25 tuổi người UAE sau một thời gian thử việc. Abdulla được phát hiện có tên trên băng ghế dự bị ở trận đấu giữa U21 MU và U21 Rochdale. Trước đó, anh cũng đã thử việc ở Everton.
Theo talkSPORT, Man City chỉ chấp nhận cho mượn Jack Grealish nếu bất kì đội bóng nào chấp nhận chi trả toàn bộ khoản lương 300.000 bảng/tuần của ngôi sao người Anh. Trước đó, Everton đã đàm phán để mượn Grealish, nhưng chỉ muốn "gánh" một phần lương và không kèm điều khoản mua đứt.
Mặt khác, Daily Mail đưa tin Grealish được cho là từ chối đề nghị gia nhập Fenerbahce, đội bóng do HLV Jose Mourinho dẫn dắt.
CLB Vancouver Whitecaps vừa chính thức thông báo việc ký hợp đồng với cựu ngôi sao Bayern Munich và nhà vô địch World Cup, Thomas Muller.
Huyền thoại người Đức đã ký hợp đồng cho phần còn lại của mùa giải 2025 với tùy chọn gia hạn đến năm 2026, và sẽ chính thức gia nhập đội hình sau khi nhận được giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế, thị thực và giấy phép lao động. Whitecaps hiện đang xếp nhì bảng xếp hạng miền Tây của MLS với 10 trận đấu còn lại của mùa giải chính thức. Muller dự kiến sẽ đến Vancouver vào ngày 13/8 tới để tham dự buổi họp báo ra mắt và buổi tập đầu tiên vào ngày hôm sau.
Đáng chú ý ở bảng xếp hạng miền Tây còn có sự hiện diện của CLB Los Angeles FC (LAFC), đội bóng mà Son Heung Min vừa đầu quân. Người hâm mộ ở Mỹ đang chờ đợi màn đối đầu nảy lửa giữa hai tiền đạo nổi tiếng trong thời gian tới.
Theo thông tin từ tờ L’Équipe, Liverpool đang rất quan tâm đến Bradley Barcola, cầu thủ được đánh giá là chân chuyền xuất sắc nhất năm 2025 và là một trong những ưu tiên hàng đầu của HLV Arne Slot. Mặc dù Paris Saint-Germain (PSG) muốn giữ chân Barcola, nhưng họ có thể thay đổi quyết định nếu nhận được đề nghị hợp lý.
Cụ thể, PSG chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán khi nhận được mức giá trên 100 triệu euro. Trong khi đó, Liverpool dự kiến sẽ nối lại liên lạc với "siêu cò" Jorge Mendes, người đại diện của Barcola, để thảo luận về các điều khoản cá nhân.
Tiền đạo Nick Woltemade của Stuttgart đã yêu cầu Bayern Munich làm rõ tương lai của anh và đưa ra một hạn chót cho nhà đương kim vô địch Bundesliga. Theo nguồn tin từ Sport, Woltemade đã đặt ra thời hạn cụ thể để Bayern đưa ra động thái dứt khoát.
Chân sút 23 tuổi cùng người đại diện đang thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đến Munich và muốn có câu trả lời rõ ràng trước cuối tuần này. Nếu "Hùm xám" không hành động, Woltemade sẵn sàng tiếp tục ở lại Stuttgart và sẽ xem xét lại các lựa chọn của mình vào mùa hè năm sau.
Dù nhiều người kỳ vọng Zabarnyi sẽ sớm cập bến PSG trước giai đoạn tiền mùa giải, trung vệ của Bournemouth vẫn đang phải chờ cái gật đầu cuối cùng. Các cuộc đàm phán giữa Bournemouth với PSG bắt đầu từ vài tuần trước vẫn chưa đem lại kết quả cụ thể.
PSG đã đưa ra lời đề nghị trị giá 60 triệu euro, kèm theo các điều khoản bổ sung, nâng tổng giá trị thương vụ lên khoảng 63 triệu euro. Đại diện của Zabarnyi đã đạt thỏa thuận cá nhân với PSG về bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2030. Tuy nhiên, phía Bournemouth vẫn nhất quyết yêu cầu thêm 3 triệu euro tiền thưởng mới chịu nhả người.
Theo Gazzetta dello Sport, Newcastle đã gửi lời đề nghị ban đầu trị giá 30 triệu euro cho hậu vệ Malick Thiaw của AC Milan, nhưng lời đề nghị này đã bị đội bóng Ý từ chối. Tuy nhiên, "Chích chòe" có thể quay lại với mức giá cao hơn, và con số 35 triệu euro được cho là đủ để thuyết phục Milan nhả người.
Sau khi giành vé dự Champions League, mùa hè tưởng chừng như tươi sáng với Newcastle. Thế nhưng, tiền đạo ngôi sao Alexander Isak muốn rời đi, họ sắp bị Manchester United "nẫng tay trên" trong thương vụ Benjamin Sesko và thủ môn mà họ theo đuổi lâu nay là James Trafford lại chọn gia nhập Manchester City. Nếu không thể chiêu mộ được Thiaw, đó sẽ là một cú giáng nữa vào tham vọng chuyển nhượng của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.
Thiaw khởi đầu sự nghiệp tại Schalke trước khi gia nhập AC Milan vào năm 2022 với mức phí ban đầu 5 triệu euro. Hiện tại, cầu thủ 23 tuổi này đã trở thành tuyển thủ quốc gia Đức, ra sân 85 lần cho đội bóng thành Milan.
Sau 25 năm gắn bó với Bayern Munich, Thomas Muller chính thức tiếp tục sự nghiệp thi đấu tại Canada trong màu áo Vancouver Whitecaps. Cầu thủ 35 tuổi đã gia nhập đội bóng tại Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) theo dạng chuyển nhượng tự do và ký hợp đồng có thời hạn hai mùa giải.
Các cuộc đàm phán giữa Everton và Man City vẫn đang tiếp tục diễn ra sau khi đội bóng vùng Merseyside gửi đề nghị mượn Jack Grealish trong một mùa giải. Phía Man City được cho là ưu tiên một thỏa thuận dài hạn, song họ vẫn để ngỏ khả năng đồng ý với một bản hợp đồng tạm thời. Trong khi đó, Everton muốn dứt điểm thương vụ trong tuần này để Grealish có thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới.
Grealish – người từng khiến Man City bỏ ra tới 100 triệu bảng để đưa anh về từ Aston Villa năm 2021 – hiện vẫn còn hai năm hợp đồng tại sân Etihad. Tuy nhiên, cầu thủ 29 tuổi người Anh được cho là đã sẵn sàng chia tay đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè này.
Anh từng bị HLV Pep Guardiola gạch tên khỏi danh sách dự FIFA Club World Cup và được thông báo rằng cơ hội ra sân mùa tới sẽ rất hạn chế. Dù vậy, Grealish vẫn quay lại tập luyện cùng đội một vào tuần trước.
Ngoại hạng Anh tiếp tục khiến phần còn lại của bóng đá châu Âu “hít khói” khi chi hơn 2,1 tỷ euro trong kỳ chuyển nhượng hè và vẫn chưa dừng lại.
