Roma vs Bologna 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
1
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Milan vs Cremonese 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
1
Logo Cremonese - CRE Cremonese
1
Levante vs Barcelona 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
0
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 24/8: Roma hỏi mượn Tsimikas từ Liverpool

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè châu Âu 2025.

Diễn biến
Roma hỏi mượn Tsimikas từ Liverpool

Sky Sports cho hay hậu vệ trái Kostas Tsimikas của Liverpool đang là mục tiêu hỏi mượn của Roma. Roma muốn có một cầu thủ cạnh tranh vị trí với Angelino bên hành lang trái, hơn nữa Roma đã theo dõi Tsimikas từ tận 3 năm trước khi Jose Mourinho vẫn còn ở CLB.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 24/8: Roma hỏi mượn Tsimikas từ Liverpool - 1

AC Milan sẽ quyết vụ Boniface trong 24 giờ tới

Mặc dù Victor Boniface đã kiểm tra y tế cho AC Milan vào cuối tuần này, tiền đạo của Leverkusen vẫn chưa được AC Milan mời ký hợp đồng do họ vẫn đang phân vân. Lý do là bởi Boniface đã bị chấn thương gối trong mùa 2024/25 và từng hai lần phẫu thuật gối trong năm 2019 & 2020. AC Milan do đó sẽ chờ trong 1 ngày nữa để ra quyết định.

Woltemade không muốn gia hạn với Stuttgart để chờ Bayern

Tờ Bild cho biết mặc dù Stuttgart đã đóng cửa với vụ bán tiền đạo Nick Woltemade cho Bayern Munich, cá nhân tiền đạo này không có ý định ở lại Stuttgart và sẽ từ chối gia hạn hợp đồng. Woltemade có hợp đồng đến năm 2028 nên sẽ phải chờ thêm 3 năm nữa khi bước sang tuổi 26 để về Bayern dưới dạng tự do.

Giovanni Reyna được cho Monchengladbach mượn

Dortmund xác nhận cầu thủ tấn công người Mỹ Giovanni Reyna đã được cho Monchengladbach mượn tới hết mùa giải 2025/26. Reyna khó có cửa cạnh tranh vị trí tại Dortmund lúc này và gần đây anh đã được Parma hỏi mượn, nhưng Gladbach nhảy vào phút chót và Reyna chọn CLB này do muốn ở lại Đức thi đấu.

Carrasco sắp trở lại châu Âu?

Báo chí TBN cho biết Yannick Carrasco dù đã rời Atletico Madrid năm 2023 để đá tại Al Shabab của Saudi Arabia, nhưng gần đây đã xuất hiện khả năng anh sẽ trở lại châu Âu chơi bóng và nhiều CLB đã bắt đầu liên lạc với anh.

Arsenal ra mắt "bom tấn" Eze trị giá 67,5 triệu bảng, Tottenham ôm hận
Arsenal ra mắt "bom tấn" Eze trị giá 67,5 triệu bảng, Tottenham ôm hận

Arsenal đã tạo ra cú nổ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace. Thương vụ trị giá 67,5 triệu bảng...

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/08/2025 00:59 AM (GMT+7)
