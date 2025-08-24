Trực tiếp chuyển nhượng sáng 24/8: Roma hỏi mượn Tsimikas từ Liverpool

AC Milan sẽ quyết vụ Boniface trong 24 giờ tới

Mặc dù Victor Boniface đã kiểm tra y tế cho AC Milan vào cuối tuần này, tiền đạo của Leverkusen vẫn chưa được AC Milan mời ký hợp đồng do họ vẫn đang phân vân. Lý do là bởi Boniface đã bị chấn thương gối trong mùa 2024/25 và từng hai lần phẫu thuật gối trong năm 2019 & 2020. AC Milan do đó sẽ chờ trong 1 ngày nữa để ra quyết định.