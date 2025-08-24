Trực tiếp chuyển nhượng sáng 24/8: Roma hỏi mượn Tsimikas từ Liverpool
Những diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng hè châu Âu 2025.
Sky Sports cho hay hậu vệ trái Kostas Tsimikas của Liverpool đang là mục tiêu hỏi mượn của Roma. Roma muốn có một cầu thủ cạnh tranh vị trí với Angelino bên hành lang trái, hơn nữa Roma đã theo dõi Tsimikas từ tận 3 năm trước khi Jose Mourinho vẫn còn ở CLB.
Mặc dù Victor Boniface đã kiểm tra y tế cho AC Milan vào cuối tuần này, tiền đạo của Leverkusen vẫn chưa được AC Milan mời ký hợp đồng do họ vẫn đang phân vân. Lý do là bởi Boniface đã bị chấn thương gối trong mùa 2024/25 và từng hai lần phẫu thuật gối trong năm 2019 & 2020. AC Milan do đó sẽ chờ trong 1 ngày nữa để ra quyết định.
Tờ Bild cho biết mặc dù Stuttgart đã đóng cửa với vụ bán tiền đạo Nick Woltemade cho Bayern Munich, cá nhân tiền đạo này không có ý định ở lại Stuttgart và sẽ từ chối gia hạn hợp đồng. Woltemade có hợp đồng đến năm 2028 nên sẽ phải chờ thêm 3 năm nữa khi bước sang tuổi 26 để về Bayern dưới dạng tự do.
Dortmund xác nhận cầu thủ tấn công người Mỹ Giovanni Reyna đã được cho Monchengladbach mượn tới hết mùa giải 2025/26. Reyna khó có cửa cạnh tranh vị trí tại Dortmund lúc này và gần đây anh đã được Parma hỏi mượn, nhưng Gladbach nhảy vào phút chót và Reyna chọn CLB này do muốn ở lại Đức thi đấu.
Báo chí TBN cho biết Yannick Carrasco dù đã rời Atletico Madrid năm 2023 để đá tại Al Shabab của Saudi Arabia, nhưng gần đây đã xuất hiện khả năng anh sẽ trở lại châu Âu chơi bóng và nhiều CLB đã bắt đầu liên lạc với anh.
Arsenal đã tạo ra cú nổ lớn trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace. Thương vụ trị giá 67,5 triệu bảng...
