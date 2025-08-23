Trực tiếp chuyển nhượng sáng 23/8: MU sẽ mua Senne Lammens giá 20 triệu euro

Nicolas Jackson được Bayern Munich quan tâm

Tờ Bild tại Đức cho biết trong vòng 2 ngày qua Bayern Munich đã hỏi thăm Chelsea để bàn về tương lai tiền đạo Nicolas Jackson. Tuy nhiên Bayern chỉ định mượn nên Chelsea tỏ ra hờ hững với những gì Bayern đề nghị, kế hoạch của Chelsea là bán đứt và họ đang được Aston Villa ra giá.