Trực tiếp chuyển nhượng sáng 23/8: MU sẽ mua Senne Lammens giá 20 triệu euro

Quốc Khánh 02/09/2025

Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Trực tiếp chuyển nhượng sáng 23/8: MU sẽ mua Senne Lammens giá 20 triệu euro

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè bóng đá thế giới ngày 23/8.

Diễn biến
MU sắp có thủ môn Senne Lammens giá 20 triệu euro

Tờ The Guardian cho biết MU đang triển khai rất nhanh vụ mua thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 20 triệu euro. Lemmens đã đồng ý gia nhập MU và chỉ chờ hai CLB đạt xong thỏa thuận thanh toán. Được biết Man City từng có liên hệ với Lammens nhưng hiện đã chuyển sang Gianluigi Donnarumma.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 23/8: MU sẽ mua Senne Lammens giá 20 triệu euro - 1

Newcastle bắt liên lạc với Sorloth

Craig Hope của tờ Chronicle Live ở Newcastle cho biết Newcastle đã bước đầu liên hệ với tiền đạo Alexander Sorloth để tìm hiểu xem anh có muốn gia nhập CLB. Newcastle đang chuẩn bị cho khả năng Yoane Wissa từ chối họ và rất cần mua tiền đạo để thay Alexander Isak.

Nicolas Jackson được Bayern Munich quan tâm

Tờ Bild tại Đức cho biết trong vòng 2 ngày qua Bayern Munich đã hỏi thăm Chelsea để bàn về tương lai tiền đạo Nicolas Jackson. Tuy nhiên Bayern chỉ định mượn nên Chelsea tỏ ra hờ hững với những gì Bayern đề nghị, kế hoạch của Chelsea là bán đứt và họ đang được Aston Villa ra giá.

Hansi Flick không cho Fermin Lopez bị bán

Theo tờ Sport, HLV Hansi Flick đã nhấn mạnh rõ với giám đốc thể thao Deco rằng ông sẽ không cho tiền vệ tấn công Fermin Lopez rời CLB với bất cứ giá nào hay điểm đến ở đâu. Flick cần Lopez để sử dụng ở vị trí hộ công trong bối cảnh ông sẽ dần đẩy Dani Olmo lên đá cắm và thay thế dần lão tướng Robert Lewandowski.

Fulham và Arsenal đàm phán vụ mượn Reiss Nelson

Nhà báo Miguel Delaney cho biết Fulham đã liên hệ lại với Arsenal để hỏi mượn Reiss Nelson. Mùa trước Nelson cũng đã được Fulham mượn nhưng chủ yếu ra sân từ ghế dự bị. Arsenal thực tế chỉ mong bán đứt được Nelson nhưng chưa nhận được đề nghị nào.

Trực tiếp chuyển nhượng tối 22/8: MU sắp chiêu mộ thủ môn mới
Trực tiếp chuyển nhượng tối 22/8: MU sắp chiêu mộ thủ môn mới

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè bóng đá thế giới ngày 22/8.

-22/08/2025 23:22 PM (GMT+7)
