Trực tiếp chuyển nhượng sáng 23/8: MU sẽ mua Senne Lammens giá 20 triệu euro
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè bóng đá thế giới ngày 23/8.
Tờ The Guardian cho biết MU đang triển khai rất nhanh vụ mua thủ môn Senne Lammens từ Royal Antwerp với giá 20 triệu euro. Lemmens đã đồng ý gia nhập MU và chỉ chờ hai CLB đạt xong thỏa thuận thanh toán. Được biết Man City từng có liên hệ với Lammens nhưng hiện đã chuyển sang Gianluigi Donnarumma.
Craig Hope của tờ Chronicle Live ở Newcastle cho biết Newcastle đã bước đầu liên hệ với tiền đạo Alexander Sorloth để tìm hiểu xem anh có muốn gia nhập CLB. Newcastle đang chuẩn bị cho khả năng Yoane Wissa từ chối họ và rất cần mua tiền đạo để thay Alexander Isak.
Tờ Bild tại Đức cho biết trong vòng 2 ngày qua Bayern Munich đã hỏi thăm Chelsea để bàn về tương lai tiền đạo Nicolas Jackson. Tuy nhiên Bayern chỉ định mượn nên Chelsea tỏ ra hờ hững với những gì Bayern đề nghị, kế hoạch của Chelsea là bán đứt và họ đang được Aston Villa ra giá.
Theo tờ Sport, HLV Hansi Flick đã nhấn mạnh rõ với giám đốc thể thao Deco rằng ông sẽ không cho tiền vệ tấn công Fermin Lopez rời CLB với bất cứ giá nào hay điểm đến ở đâu. Flick cần Lopez để sử dụng ở vị trí hộ công trong bối cảnh ông sẽ dần đẩy Dani Olmo lên đá cắm và thay thế dần lão tướng Robert Lewandowski.
Nhà báo Miguel Delaney cho biết Fulham đã liên hệ lại với Arsenal để hỏi mượn Reiss Nelson. Mùa trước Nelson cũng đã được Fulham mượn nhưng chủ yếu ra sân từ ghế dự bị. Arsenal thực tế chỉ mong bán đứt được Nelson nhưng chưa nhận được đề nghị nào.
