Jannik Sinner phải phẫu thuật đầu gối và có nguy cơ mất hàng nghìn điểm ATP trong những tháng đầu năm 2027. Dù đứng trước cơ hội vượt mặt đại kình địch trên bảng xếp hạng thế giới, Carlos Alcaraz lại mong tay vợt người Italy sớm trở lại sân đấu.

Sinner nghỉ dài hạn, cuộc đua ngôi vương tennis biến động

Ngày 24/11, Sinner xác nhận đã trải qua ca phẫu thuật đầu gối phải tại Phần Lan sau nhiều tháng điều trị không đạt kết quả mong muốn.

Tay vợt 25 tuổi chưa thi đấu kể từ khi đăng quang Wimbledon hồi tháng 7/2026. Chấn thương khiến Sinner bỏ lỡ hàng loạt giải đấu quan trọng, bao gồm US Open, ATP Finals và Davis Cup.

Dù chưa công bố thời điểm tái xuất, Sinner được dự đoán khó có thể tham dự Australian Open 2027. Theo phân tích của Tennis365, nếu phải nghỉ đến tháng 4 năm sau, tay vợt người Italy có nguy cơ mất tới 2.900 điểm ATP, gồm 800 điểm tại Australian Open, 100 điểm tại Qatar Open và 2.000 điểm tại Indian Wells, Miami Open.

Hiện Sinner đứng thứ hai thế giới với 7.950 điểm, chỉ hơn Alcaraz 350 điểm. Nếu bảo vệ thành công chức vô địch Australian Open, "Carlitos" sẽ vượt mặt đại kình địch trong trường hợp Sinner vắng mặt.

Trong khi đó, Alexander Zverev có cơ hội củng cố ngôi số 1 thế giới, thậm chí bỏ xa Sinner hơn 4.000 điểm nếu đăng quang tại Melbourne.

Tuy nhiên, cuộc đua vẫn chưa ngã ngũ. Sinner gần như không có điểm phải bảo vệ trong giai đoạn sau Wimbledon 2027. Nếu hồi phục tốt, anh hoàn toàn có cơ hội thu hẹp khoảng cách với hai đối thủ trong nửa cuối mùa giải.

Alcaraz thừa nhận nhớ đại kình địch

Dù có thể hưởng lợi từ sự vắng mặt của Sinner, Alcaraz lại không giấu được sự tiếc nuối khi thiếu đi đối thủ lớn nhất của mình.

Trong cuộc họp báo ngày 25/11, trước trận tứ kết Davis Cup giữa Tây Ban Nha và Áo, tay vợt sở hữu bảy Grand Slam cho biết anh và Sinner chưa gặp nhau kể từ tháng 4.

Alcaraz thừa nhận bản thân cũng như làng tennis đều nhớ Sinner. Anh ủng hộ quyết định phẫu thuật của đối thủ, tin rằng tay vợt người Italy còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao phía trước và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Sự đồng cảm của Alcaraz là điều dễ hiểu. Ngôi sao 23 tuổi cũng từng nghỉ thi đấu gần năm tháng trong mùa giải 2026 vì chấn thương cổ tay, trước khi trở lại ngoạn mục với bốn danh hiệu tại Japan Open, Vienna Open, Paris Masters và ATP Finals.

Đáng chú ý, Alcaraz vẫn đang phải giải quyết những vấn đề thể lực gặp phải tại Turin. Tay vợt người Tây Ban Nha thừa nhận cần điều chỉnh lịch thi đấu, tập luyện và nghỉ ngơi để tránh đẩy cơ thể đến giới hạn.

Alcaraz muốn tái đấu Sinner càng sớm càng tốt

Tennis cần những cuộc đại chiến kinh điển

Không chỉ Alcaraz, Zverev cũng gửi lời động viên đến Sinner. Từng nghỉ thi đấu sáu tháng vì chấn thương nghiêm trọng tại Roland Garros 2022, tay vợt số 1 thế giới hiểu rõ những khó khăn mà đối thủ đang trải qua.

Zverev mong Sinner có thể hồi phục hoàn toàn trong ba đến bốn tháng, dù thừa nhận đây là một trong những đối thủ khó đánh bại nhất của mình.

Trong giai đoạn từ Australian Open 2024 đến Australian Open 2026, Alcaraz và Sinner cùng nhau thâu tóm chín danh hiệu Grand Slam liên tiếp. Tuy nhiên, những chấn thương khiến hai ngôi sao chỉ chạm trán đúng một lần trong mùa giải 2026.

Sự vắng mặt của Sinner có thể giúp Alcaraz thuận lợi hơn trong cuộc đua thứ hạng. Nhưng xét về chuyên môn và sức hấp dẫn của tennis, việc cả hai cùng khỏe mạnh, liên tục thách thức giới hạn của nhau mới là điều người hâm mộ mong chờ nhất.