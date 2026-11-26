Hành trình bảo vệ chức vô địch Davis Cup của tuyển Italy đang trở nên đầy sóng gió. Không chỉ thiếu vắng Jannik Sinner, đội tuyển áo thiên thanh còn đối mặt với những ồn ào liên quan đến mối quan hệ giữa Matteo Berrettini và Lorenzo Musetti, hai ngôi sao từng rất thân thiết.

Davis Cup dậy sóng vì nghi vấn tình tay ba, 2 sao "cạch mặt" lại cùng cứu tuyển Ý

Nghi vấn tình tay ba khiến đôi bạn thân rạn nứt

Theo TennisWatcher dẫn nguồn La Gazzetta dello Sport ngày 25/11, bầu không khí trong đội tuyển Italy tại vòng chung kết Davis Cup 2026 ở Bologna đang trở nên căng thẳng vì sự lạnh nhạt giữa Berrettini và Musetti.

Từng có tình bạn thân thiết cả trong lẫn ngoài sân đấu, hai tay vợt gần đây gần như không tương tác với nhau. Họ tập luyện riêng, đứng ở hai đầu đội hình khi chụp ảnh tập thể và giữ khoảng cách trong buổi họp báo.

Nguồn cơn của những đồn đoán được cho là liên quan đến Vanessa Bellini, nữ vũ công chuyên nghiệp và là bạn gái cũ của Berrettini. Trên mạng xã hội từng xuất hiện nghi vấn Musetti có quan hệ tình cảm với người đẹp này.

Tuy nhiên, Bellini đã công khai phủ nhận những đồn đoán. Trong khi đó, cả Berrettini lẫn Musetti đều giữ im lặng về nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt.

Những hành động gây xôn xao tại Davis Cup

Đáng chú ý, Berrettini không có tên trong danh sách triệu tập ban đầu của đội trưởng Filippo Volandri, dù từng đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch Davis Cup 2025 của Italy.

Tay vợt 30 tuổi chỉ được bổ sung vào đội hình ngay trước thềm giải đấu, thay thế Simone Bolelli. Quyết định này khiến cuộc tái ngộ giữa Berrettini và Musetti trở thành tâm điểm của truyền thông.

Theo Corriere dello Sport, sự lạnh nhạt tiếp tục được thể hiện trong lễ chào cờ trước trận tứ kết gặp Hàn Quốc ngày 25/11. Dù đứng cạnh Musetti, Berrettini lại đặt tay lên vai Luciano Darderi thay vì khoác vai người bạn cũ.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, làm dấy lên những lo ngại về sự đoàn kết của nhà đương kim vô địch.

Gạt chuyện riêng, hai ngôi sao giúp Italy thoát hiểm

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Hàn Quốc, Italy bất ngờ trải qua trận tứ kết đầy khó khăn.

Musetti khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Hong Seong Chan với tỷ số 6-0, 7-6(5). Tuy nhiên, Flavio Cobolli bất ngờ thất bại trước Kwon Soon Woo sau ba set, khiến Italy phải bước vào trận đôi quyết định.

Đúng lúc đội nhà đứng trước nguy cơ bị loại, Berrettini cùng Andrea Vavassori xuất sắc vượt qua cặp Chung Hyeon/Kwon Soon Woo với tỷ số 7-6(2), 7-6(11), giúp Italy thắng chung cuộc 2-1.

Trớ trêu thay, chính hai ngôi sao đang vướng nghi vấn bất hòa lại góp công mang về hai chiến thắng cho Italy.

Thầy trò Volandri sẽ gặp CH Czech tại bán kết ngày 27/11, tiếp tục hướng đến chức vô địch Davis Cup thứ tư liên tiếp. Trong bối cảnh thiếu vắng Sinner, sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp của các thành viên càng trở nên quan trọng.