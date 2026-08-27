Trực tiếp chuyển nhượng 27/8: Grealish quyết định bến đỗ tương lai
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 27/8.
Theo nhà báo Ben Jacobs, Jack Grealish đã bày tỏ mong muốn gia nhập Everton thay vì đội bóng cũ Aston Villa, trong trường hợp phải rời Man City. Trước tình cảnh đó, Everton đang cân nhắc thực hiện cuộc trao đổi với Man City và Iliman Ndiaye là cái tên được xem xét đưa lên bàn đàm phán.
Trong quá khứ, Grealish gắn bó với Aston Villa giai đoạn 2002-2021 ở cả đội trẻ lẫn đội 1, trong khi Everton là đội bóng mà anh khoác áo dưới đạng cho mượn mùa trước.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao chạy cánh Bradley Barcola từ PSG. Theo đó, "Lữ đoàn đỏ" sẽ phải chi ra tổng cộng 120 triệu bảng (140 triệu euro), bao gồm 100 triệu bảng (116 triệu euro) trả trước kèm phụ phí.
Dự kiến, đôi bên sẽ hoàn tất những thủ tục giấy tờ cuối cùng trong 24 giờ tới, trước khi Barcola ký vào bản hợp đồng dài hạn với Liverpool cuối tuần này.
Người đại diện của thủ môn Emiliano Martinez đã đề nghị Chelsea xem xét khả năng chiêu mộ ngôi sao người Argentina. Động thái này diễn ra trong bối cảnh vị trí thủ môn số một của Chelsea đang bị đặt dấu hỏi sau màn trình diễn thiếu thuyết phục của Robert Sanchez.
Sanchez đã nhận nhiều chỉ trích sau những sai lầm trong chiến thắng trước Fulham hôm thứ Hai. Vì vậy, Chelsea đang cân nhắc bổ sung một thủ môn giàu kinh nghiệm trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.
Martinez cũng đang cần tìm bến đỗ mới sau khi Aston Villa chi gần 30 triệu bảng để chiêu mộ thủ môn người Nhật Bản Zion Suzuki từ Parma. Bản hợp đồng mới được xem là bước chuẩn bị cho sự thay đổi trong khung thành của đội chủ sân Villa Park.
Trước đó, thủ môn vô địch World Cup cùng Argentina từng nhận được sự quan tâm từ Juventus. Tuy nhiên, đội bóng Italia đã không tiếp tục thương vụ và chuyển hướng sang Guglielmo Vicario của Tottenham.
Hiện Chelsea mới đang ở giai đoạn cân nhắc khả năng chiêu mộ Martinez, chưa có thông tin về một đề nghị chính thức.
HLV Mikel Arteta đã khẳng định niềm tin vào việc cầu thủ trưởng thành từ học viện Arsenal sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ. Lewis-Skelly cũng bày tỏ sự hào hứng khi được ở lại đội bóng mà anh yêu mến.
Tuy nhiên, theo thông tin từ tờ The Sun, sự xuất hiện của Lewis-Skelly trong đội hình chính là do Martin Zubimendi đang sa sút phong độ, trong khi Mikel Merino cần thời gian để lấy lại phong độ sau kỳ World Cup. Dù vậy, Arsenal vẫn sẵn sàng lắng nghe các đề nghị chuyển nhượng cho cầu thủ này, với mức giá khởi điểm là 50 triệu bảng.
Manchester United (MU) hiện đang theo đuổi Lewis-Skelly và hy vọng có thể chiêu mộ anh trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào tuần tới. MU đang cần một hậu vệ trái mới, đặc biệt sau khi những điểm yếu trong hàng phòng ngự của họ bị phơi bày trong trận thua bất ngờ trước Hull City ở vòng 1 NHA.
Đội bóng Aston Villa đã đạt được thỏa thuận với Chelsea về việc chiêu mộ tiền đạo Nicolas Jackson, với tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 65 triệu bảng. Jackson, cầu thủ người Senegal, đã trải qua mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Bayern Munich, nhưng điều khoản mua đứt trong hợp đồng không được kích hoạt do anh không đạt đủ số trận theo yêu cầu.
Chelsea đã có ý định bán Jackson trong phần lớn kỳ chuyển nhượng, và Aston Villa cuối cùng đã đáp ứng mức định giá của đội bóng London. Trước đó, Aston Villa cũng đã chấp nhận một đề nghị khoảng 50 triệu bảng từ Al Hilal dành cho tiền đạo tuyển Anh, Ollie Watkins, người đang có ý định chuyển tới Saudi Arabia sau khi tương lai của anh liên tục bị đặt dấu hỏi.
Tottenham Hotspur đang tiến gần đến việc chiêu mộ thêm một cầu thủ từ Manchester City, sau thương vụ Sávio. Cụ thể, đội bóng thành London đã đạt được thỏa thuận mượn tiền đạo Omar Marmoush, cầu thủ tuyển Ai Cập, cho mùa giải 2026/27.
Theo hợp đồng, Tottenham có nghĩa vụ mua đứt Marmoush với tổng giá trị khoảng 60 triệu bảng, bao gồm 50 triệu bảng cố định và 10 triệu bảng phụ phí. Hiện tại, Marmoush đang tiến hành các thủ tục cuối cùng để hoàn tất thương vụ này.
Marcus Rashford được cho là đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Theo The Independent, “The Blues” đang cân nhắc việc chi 40 triệu bảng cho thương vụ này, đồng thời đáp ứng mức lương ước tính 300.000 bảng/tuần của tiền đạo tuyển Anh.
Thương vụ chỉ có thể được thực hiện nếu Chelsea bán Nicolas Jackson và Liam Delap, những người đang tiến gần tới việc gia nhập Aston Villa và Nottingham Forest.
Nhà báo người Argentina Ariel Senosiain tiết lộ, Julian Alvarez đã từ chối lời đề nghị từ Arsenal, dù Atletico Madrid chấp nhận gói chuyển nhượng trị giá 125 triệu euro, kèm thêm 10 triệu euro phụ phí.
Arsenal vẫn sẵn sàng chờ đợi, nhưng Alvarez tiếp tục hy vọng vào một vụ chuyển nhượng tới Barcelona vào phút chót, trong khi đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa gửi đề nghị.
Newcastle đã hoàn tất việc chiêu mộ Nico Gonzalez từ Man City. Thương vụ dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha có thể đạt tổng giá trị 50 triệu bảng sau các khoản phụ phí. Cầu thủ 24 tuổi sẽ khoác áo số 6 tại St James' Park.
Gonzalez được chiêu mộ nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của Newcastle sau sự ra đi của Sandro Tonali và Bruno Guimaraes. Gonzalez gia nhập Man City vào tháng 1/2025 từ Porto, nhưng gặp khó khăn trong việc chiếm một suất đá chính thường xuyên ở đội một.
Cựu tài năng của Barcelona đã có 54 lần ra sân cho Man City và ghi 4 bàn thắng.
Al Hilal đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Ollie Watkins của Aston Villa. Quãng thời gian 6 năm của tuyển thủ Anh tại Aston Villa cuối cùng cũng chuẩn bị đi đến hồi kết. Theo nhà báo Fabrizio Romano, hai đội đã thống nhất thương vụ có giá trị lên tới 50 triệu bảng.
Thỏa thuận này khép lại thương vụ chuyển nhượng kéo dài suốt mùa hè, sau khi HLV Unai Emery đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý khi được hỏi về tương lai của Watkins trước trận mở màn Premier League.
Theo Sky Sports, Aston Villa đang tiến gần đến việc đạt thỏa thuận chiêu mộ Nicolas Jackson từ Chelsea. Kế hoạch xuyên suốt mùa hè của Chelsea là bán Jackson và Liam Delap.
Atletico Madrid cũng muốn chiêu mộ Jackson, nhưng có thể không thể đưa ra mức đề nghị hấp dẫn bằng Aston Villa. Jackson từng làm việc với HLV Unai Emery của Aston Villa khi cả hai còn ở Villarreal.
Mùa trước, Jackson thi đấu cho Bayern Munich theo dạng cho mượn, sau khi Chelsea chiêu mộ Delap để thay thế anh.
Theo Sky tại Italia, Galatasaray đang nỗ lực đạt thỏa thuận với AC Milan về trường hợp của Rafa Leao. Aston Villa từng tiếp cận tiền đạo cánh người Bồ Đào Nha, nhưng Galatasaray mới là đội đang đẩy mạnh sự quan tâm.
George Gardi, người trung gian của Galatasaray, đã có cuộc gặp với ban lãnh đạo AC Milan tại Milan (Italia).
Galatasaray đang tìm cách đạt thỏa thuận với AC Milan trước khi tiến hành đàm phán với phía Leao.
AC Milan yêu cầu tổng gói phí khoảng 51 triệu bảng cho Leao, bao gồm 43 triệu bảng phí cố định cùng các khoản phụ phí.
Manchester United được cho là sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ trái Ferdi Kadioglu từ Brighton với mức phí 40 triệu bảng. Việc Brighton đồng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2026 02:23 AM (GMT+7)