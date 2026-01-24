Trực tiếp bóng đá Villarreal - Real Madrid: Chuyến đi bão táp (La Liga)

Laliga | 3h, 25/1 | SVĐ El Madrigal Villarreal 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Villarreal vs Real Madrid Real Madrid Điểm Junior Navarro Veiga Foyth Pedraza Buchanan Parejo Gueye Moleiro Perez Mikautadze Điểm Courtois Valverde Huijsen Asencio Carreras Camavinga Guler Bellingham Rodrygo Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Villarreal Villarreal Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Junior, Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza, Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro, Perez, Mikautadze Courtois, Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras, Camavinga, Guler, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Villarreal đang trải qua mùa giải La Liga rất ấn tượng, với thành tích 13 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại sau 19 vòng đấu, qua đó giành được 41 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ hai Real Madrid 7 điểm và ít hơn đội đầu bảng Barcelona 8 điểm.

Điểm đáng chú ý là “Tàu ngầm vàng” vẫn còn 1 trận chưa đấu so với hai đội dẫn đầu, vì vậy một chiến thắng trước Real Madrid sẽ mang ý nghĩa như lời tuyên bố đanh thép, đồng thời thắp sáng hy vọng cạnh tranh chức vô địch của đội chủ sân El Madrigal.