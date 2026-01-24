Trực tiếp bóng đá Villarreal - Real Madrid: Chuyến đi bão táp (La Liga)
(3h, 25/1, vòng 21) Villarreal tiếp đón Real Madrid trong cuộc chạm trán hứa hẹn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ở nhóm đầu La Liga.
Laliga | 3h, 25/1 | SVĐ El Madrigal
Junior
Navarro
Veiga
Foyth
Pedraza
Buchanan
Parejo
Gueye
Moleiro
Perez
Mikautadze
Courtois
Valverde
Huijsen
Asencio
Carreras
Camavinga
Guler
Bellingham
Rodrygo
Vinicius
Mbappe
Chuyến đi bão táp
Villarreal đang trải qua mùa giải La Liga rất ấn tượng, với thành tích 13 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại sau 19 vòng đấu, qua đó giành được 41 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ hai Real Madrid 7 điểm và ít hơn đội đầu bảng Barcelona 8 điểm.
Điểm đáng chú ý là “Tàu ngầm vàng” vẫn còn 1 trận chưa đấu so với hai đội dẫn đầu, vì vậy một chiến thắng trước Real Madrid sẽ mang ý nghĩa như lời tuyên bố đanh thép, đồng thời thắp sáng hy vọng cạnh tranh chức vô địch của đội chủ sân El Madrigal.
