Trực tiếp bóng đá Villarreal - Real Madrid: Chuyến đi bão táp (La Liga)

West Ham United vs Sunderland 24/01/26 - Trực tiếp
Logo West Ham United - WHU West Ham United
2
Logo Sunderland - SUN Sunderland
0
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Trực tiếp bóng đá Villarreal - Real Madrid: Chuyến đi bão táp (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Real Madrid

(3h, 25/1, vòng 21) Villarreal tiếp đón Real Madrid trong cuộc chạm trán hứa hẹn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua ở nhóm đầu La Liga.

  

Laliga | 3h, 25/1 | SVĐ El Madrigal

Villarreal
Trực tiếp bóng đá Villarreal - Real Madrid: Chuyến đi bão táp (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Villarreal - Real Madrid: Chuyến đi bão táp (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Villarreal - Real Madrid: Chuyến đi bão táp (La Liga) - 1
Junior, Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza, Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro, Perez, Mikautadze
Trực tiếp bóng đá Villarreal - Real Madrid: Chuyến đi bão táp (La Liga) - 1
Courtois, Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras, Camavinga, Guler, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Chuyến đi bão táp

Villarreal đang trải qua mùa giải La Liga rất ấn tượng, với thành tích 13 chiến thắng, 2 trận hòa và 4 thất bại sau 19 vòng đấu, qua đó giành được 41 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ hai Real Madrid 7 điểm và ít hơn đội đầu bảng Barcelona 8 điểm.

Điểm đáng chú ý là “Tàu ngầm vàng” vẫn còn 1 trận chưa đấu so với hai đội dẫn đầu, vì vậy một chiến thắng trước Real Madrid sẽ mang ý nghĩa như lời tuyên bố đanh thép, đồng thời thắp sáng hy vọng cạnh tranh chức vô địch của đội chủ sân El Madrigal.

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Real Madrid chi 75 triệu euro đón “Pedri Hà Lan”, tiền vệ hoàn hảo cho tương lai
Real Madrid chi 75 triệu euro đón “Pedri Hà Lan”, tiền vệ hoàn hảo cho tương lai

Real sẵn sàng móc hầu bao để chiêu mộ Kees Smit, tài năng 20 tuổi nhiều khả năng sẽ là mảnh ghép tiếp theo trong kế hoạch trẻ hóa của "Kền kền trắng"...

Bấm xem >>

