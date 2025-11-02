Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Verona - Inter Milan: Chờ cơn mưa bàn thắng (Serie A)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Inter Milan Serie A 2025-26

(18h30, 2/11, vòng 10 Serie A) Inter Milan hướng tới chiến thắng dễ dàng trước Verona sau khi tìm lại cảm hứng bằng màn vùi dập Fiorentina 3-0.

  

Serie A | 18h30, 2/11 | Marcantonio Bentegodi

Verona
Trực tiếp bóng đá Verona - Inter Milan: Chờ cơn mưa bàn thắng (Serie A) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Verona - Inter Milan: Chờ cơn mưa bàn thắng (Serie A) - 1
Inter Milan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Verona - Inter Milan: Chờ cơn mưa bàn thắng (Serie A) - 1
Montipo, Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini, Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese, Orban, Giovane
Trực tiếp bóng đá Verona - Inter Milan: Chờ cơn mưa bàn thắng (Serie A) - 1
Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Esposito, Lautaro

🔥 Inter trở lại mạnh mẽ sau cú sảy chân

Inter Milan đang rất khát khao chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh trong cuộc đua vô địch

Inter Milan đang rất khát khao chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh trong cuộc đua vô địch

Sau thất bại trước Napoli, Inter lập tức đứng dậy bằng chiến thắng 3-0 trước Fiorentina, dù thủ môn De Gea chơi xuất sắc. Đoàn quân của HLV Cristian Chivu thể hiện phong độ hủy diệt khi 5/11 trận mùa này họ thắng đối thủ với cách biệt ít nhất 3 bàn.

Dù khởi đầu chệch choạc, Inter đã thu hẹp khoảng cách với Roma xuống còn 3 điểm.

⚽ Verona khủng hoảng toàn diện

Verona là một trong bốn đội chưa thắng tại Serie A, mới ghi 5 bàn và có hàng công kém thứ ba giải. HLV Paolo Zanetti chịu áp lực lớn khi đội bóng thi đấu bế tắc và đứng gần nhóm rớt hạng.

Verona cũng thua kém hoàn toàn trong lịch sử đối đầu với Inter 24 thất bại, 5 hòa kể từ năm 1992. Thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, Verona khó tránh khỏi thêm một thất bại nữa trước đội bóng áo xanh đen.

8

PSG - Bayern Munich 05.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 05/11
Thể lệ
Sốc sao Inter Milan gây tai nạn xe hơi thảm khốc khiến 1 người tử vong
Sốc sao Inter Milan gây tai nạn xe hơi thảm khốc khiến 1 người tử vong

Ngôi sao thuộc biên chế Inter Milan gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi trên đường lái xe tới sân tập.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 12:20 PM (GMT+7)
