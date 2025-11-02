Trực tiếp bóng đá Verona - Inter Milan: Chờ cơn mưa bàn thắng (Serie A)

Serie A | 18h30, 2/11 | Marcantonio Bentegodi Verona 0 - 0 Inter Milan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Verona vs Inter Milan Inter Milan Điểm Montipo Bella-Kotchap Nelsson Valentini Belghali Serdar Gagliardini Bernede Frese Orban Giovane Điểm Sommer Akanji Bisseck Bastoni Dumfries Barella Calhanoglu Sucic Dimarco Esposito Lautaro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Verona Verona Inter Milan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Montipo, Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini, Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese, Orban, Giovane Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Esposito, Lautaro

🔥 Inter trở lại mạnh mẽ sau cú sảy chân

Inter Milan đang rất khát khao chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh trong cuộc đua vô địch

Sau thất bại trước Napoli, Inter lập tức đứng dậy bằng chiến thắng 3-0 trước Fiorentina, dù thủ môn De Gea chơi xuất sắc. Đoàn quân của HLV Cristian Chivu thể hiện phong độ hủy diệt khi 5/11 trận mùa này họ thắng đối thủ với cách biệt ít nhất 3 bàn.

Dù khởi đầu chệch choạc, Inter đã thu hẹp khoảng cách với Roma xuống còn 3 điểm.

⚽ Verona khủng hoảng toàn diện

Verona là một trong bốn đội chưa thắng tại Serie A, mới ghi 5 bàn và có hàng công kém thứ ba giải. HLV Paolo Zanetti chịu áp lực lớn khi đội bóng thi đấu bế tắc và đứng gần nhóm rớt hạng.

Verona cũng thua kém hoàn toàn trong lịch sử đối đầu với Inter 24 thất bại, 5 hòa kể từ năm 1992. Thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, Verona khó tránh khỏi thêm một thất bại nữa trước đội bóng áo xanh đen.