Trực tiếp bóng đá Verona - Inter Milan: Chờ cơn mưa bàn thắng (Serie A)
(18h30, 2/11, vòng 10 Serie A) Inter Milan hướng tới chiến thắng dễ dàng trước Verona sau khi tìm lại cảm hứng bằng màn vùi dập Fiorentina 3-0.
Serie A | 18h30, 2/11 | Marcantonio Bentegodi
Điểm
Montipo
Bella-Kotchap
Nelsson
Valentini
Belghali
Serdar
Gagliardini
Bernede
Frese
Orban
Giovane
Điểm
Sommer
Akanji
Bisseck
Bastoni
Dumfries
Barella
Calhanoglu
Sucic
Dimarco
Esposito
Lautaro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔥 Inter trở lại mạnh mẽ sau cú sảy chân
Inter Milan đang rất khát khao chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh trong cuộc đua vô địch
Sau thất bại trước Napoli, Inter lập tức đứng dậy bằng chiến thắng 3-0 trước Fiorentina, dù thủ môn De Gea chơi xuất sắc. Đoàn quân của HLV Cristian Chivu thể hiện phong độ hủy diệt khi 5/11 trận mùa này họ thắng đối thủ với cách biệt ít nhất 3 bàn.
Dù khởi đầu chệch choạc, Inter đã thu hẹp khoảng cách với Roma xuống còn 3 điểm.
⚽ Verona khủng hoảng toàn diện
Verona là một trong bốn đội chưa thắng tại Serie A, mới ghi 5 bàn và có hàng công kém thứ ba giải. HLV Paolo Zanetti chịu áp lực lớn khi đội bóng thi đấu bế tắc và đứng gần nhóm rớt hạng.
Verona cũng thua kém hoàn toàn trong lịch sử đối đầu với Inter 24 thất bại, 5 hòa kể từ năm 1992. Thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, Verona khó tránh khỏi thêm một thất bại nữa trước đội bóng áo xanh đen.
