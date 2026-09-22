ASIAD 2026: Nếu U23 Việt Nam bằng điểm U23 Kuwait, sẽ xét gì để vào Tứ kết?

U23 Việt Nam và U23 Kuwait có khả năng cùng được 4 điểm sau lượt cuối bảng C môn bóng đá nam tại ASIAD 2026. Nếu điều này xảy ra, những tiêu chí nào sẽ được xét để xác định đội vào Tứ kết?

2 đội bằng điểm thì xét các yếu tố nào?

Trong môn bóng đá nam ASIAD 2026, có 15 đội tham dự, chia thành 4 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, đội Nhất và Nhì mỗi bảng sẽ vào Tứ kết.

Nếu các đội bằng điểm, các tiêu chí tiếp theo được xét là hiệu số bàn thắng - bại, sau đó đến số bàn thắng, hiệu số đối đầu và điểm fair-play (ví dụ số thẻ phạt), theo VnExpress.. Trong trường hợp 2 đội liên quan gặp nhau ở trận cuối, loạt luân lưu cũng có thể được sử dụng nếu cần phân định. Nếu không thì Ban tổ chức có thể bốc thăm.

U23 Việt Nam hiện đang đứng thứ hai tại bảng C, môn bóng đá nam ASIAD 2026. Ảnh: Minh Hưng/ TPO.

U23 Việt Nam có thể bằng điểm U23 Kuwait

Cách tính như trên có thể liên quan trực tiếp đến đội tuyển U23 Việt Nam ở lượt cuối bảng C. Sau 2 trận, U23 Uzbekistan dẫn đầu với 6 điểm và đã chắc suất Tứ kết; U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, còn U23 Kuwait có 1 điểm.

Nếu U23 Uzbekistan thắng U23 Việt Nam, trong khi U23 Kuwait thắng U23 Philippines, thì U23 Việt Nam và U23 Kuwait có thể cùng kết thúc vòng bảng với 4 điểm. Khi đó, các chỉ số phụ sẽ quyết định tấm vé Tứ kết.

Vẫn có trường hợp U23 Việt Nam phải phân định vị trí trong bảng bằng tiêu chí phụ. Ảnh: Minh Hưng/ TPO.

Còn có một trường hợp đặc biệt: Nếu U23 Việt Nam thua 0-2 và U23 Kuwait thắng 2-0, thì 2 đội sẽ cùng có 4 điểm, hiệu số bàn thắng thua cũng bằng nhau. Do trận đối đầu giữa 2 đội trước đó có tỷ số hòa 1-1, tiêu chí fair-play sẽ được xét.

Hiện U23 Việt Nam đang có 2 thẻ vàng, còn U23 Kuwait có 3 thẻ vàng, theo VOV. Nếu điểm fair-play cuối cùng cũng bằng nhau, Ban tổ chức có thể sẽ bốc thăm để xác định đội vào Tứ kết.

Trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan sẽ diễn ra lúc 12h ngày 22/9 (giờ Việt Nam).